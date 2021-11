Magazzinieri Amazon: due nuove offerte di lavoro a Roma e Rieti

Stai cercando lavoro come magazziniere? Questo annuncio allora potrebbe fare al caso tuo! Adecco ricerca dei magazzinieri motivati per il centro logistico di Amazon di Colleferro e a Passo Corese, vicino a Roma.

Clicca e candidati per Colleferro (Roma)

Clicca e candidati per Passo Corese (Rieti)

Non servono qualifiche o esperienze di lavoro precedenti, bastano la tua motivazione e l'atteggiamento giusto per entrare nel grande mondo Amazon. Ti verrà poi fornita un'adeguata formazione sul posto di lavoro.

Addetti allo smistamento: come candidarsi

La tua candidatura sarà presa in considerazione per il ruolo di magazziniere in una delle sedi Amazon vicine a Colleferro oppure per una delle sedi vicine a Passo Corese. Il contratto di lavoro è a tempo pieno e determinato con disponibilità a lavorare su turni di giorno o di notte (il turno potrebbe cambiare) e prevede un'ottima retribuzione. La sicurezza sul lavoro è garantita, l'unico requisito è avere una buona conoscenza della lingua italiana.

Il ruolo

Insieme al resto della squadra, nello specifico la risorsa si occuperà di:

Ricevere, controllare, smistare e stoccare tutti i prodotti.

Prelevare, imballare e spedire tutti gli ordini usando uno scanner.

Gestire tutti i prodotti Amazon, anche alcolici e prodotti a base di carne di maiale.

Rispettare le norme di sicurezza e qualità.

Sollevare carichi fino a 15 kg.

Muoversi a piedi fra le varie postazioni.

Pensi di essere il candidato ideale? Invia la tua candidatura online in pochi minuti, senza curriculum: per maggiori informazioni clicca qui (Colleferro-Roma) e qui (Passo Corese-Rieti).