Garanzia Giovani Lazio: un percorso di orientamento specialistico per nuove opportunità di lavoro

Sei disoccupato, hai meno di 30 anni, non segui corsi di formazione o di aggiornamento professionale ma hai tanta voglia di intraprendere un percorso di crescita o inserimento professionale? È allora arrivato il momento di metterti in gioco: Garanzia Giovani Lazio è il programma giusto per te!

Nel corso degli anni sono stati tanti i ragazzi che hanno aderito a programmi a sostegno dell’occupazione. Garanzia Giovani ha permesso a molti under 30 di poter trovare la loro strada e fare il proprio debutto nel mondo professionale o della formazione, in maniera assistita e controllata.

Garanzia Giovani Lazio: informazioni utili

Grazie a Garanzia Giovani Lazio ti verrà offerto un percorso di orientamento specialistico che ti aiuterà a fare chiarezza sui tuoi obiettivi professionali. Il programma offre la possibilità di scegliere tra un eventuale percorso di tirocinio formativo che consentirebbe l'ampliamento delle competenze; oppure il supporto per un possibile inserimento o re-inserimento professionale.

Garanzia Giovani: cos'è e come funziona

Garanzia Giovani è un programma che consente di aiutare i giovani a trovare un lavoro ed inserirsi professionalmente. Questo grazie ad una serie di iniziative, di servizi, di finanziamenti che vogliono favorire l’occupazione giovanile dei ragazzi e delle ragazze under 30, non impegnati in corsi di studio, formazione e lavoro.

Il programma è stato messo a punto dall’Unione Europea nell’aprile del 2013 e coinvolge diversi Paesi dell’Unione, tra cui anche l’Italia (dal 2014), facendo riferimento a provvedimenti legislativi con lo scopo finale di offrire interessanti opportunità lavorative, ma anche formative, ai tanti giovani disoccupati che non studiano.

Se sei un giovane under 30 senza lavoro e non impegnato in alcun tipo di percorso formativo, puoi accedere al programma Garanzia Giovani. Infatti, i destinatari sono proprio quelli che comunemente vengono chiamati Neet, Not in Education, Employment or Training, cioè tutti quei ragazzi che non lavorano e non studiano. Ogni singola Regione ha il compito di attuare il piano Garanzia Giovani, coordinando e gestendo le iniziative nazionali, utilizzando le strutture locali di cui dispone, come ad esempio i vari Centri per l’Impiego oppure altri enti ben accreditati.

la data di inizio prevista è fissata per il 31 dicembre 2021