Analisti programmatori Sap: al via la Digital Academy a Roma

Sei appassionato di informatica e vuoi acquisire competenze in questo settore? Digital & Technologies Divisione Specializzata di Adecco ricerca diplomati o laureati per la Digital Academy su Sap Abap e Web che prenderà il via il 19 aprile a Roma. Il corso avrà una durata di 8/10 settimane per un totale di 250 ore di formazione e si svolgerà in modalità virtuale e in presenza dal lunedì al venerdì.

Obiettivi del corso

Gli obiettivi del corso sono:

fornire le basi per lo sviluppo di applicazioni per la piattaforma SAP con il linguaggio ABAP/4, linguaggio proprietario della piattaforma SAP R/3;

apprendere i concetti, gli strumenti, le soluzioni e le architetture fondamentali per lo sviluppo di Applicazioni Web sulla piattaforma SAP Cloud Platform;

comprendere le migliori pratiche supportate dalle diverse tecnologie SAP come le app SAP Fiori, SAPUI5, SAP Gateway e OData.

Requisiti

Per partecipare occorre possedere:

il diploma o una laurea preferibilmente in ambito scientifico;

passione ed interesse per l'informatica e il digital;

conoscenza base di HTML5, CSS e JavaScript e della programmazione;

requisito anagrafico per assunzione in apprendistato.

Al termine del percorso formativo avrete la possibilità di essere assunti con contratto di apprendistato (CCNL Commercio) in staff leasing di 18 mesi presso un'importante azienda cliente Adecco operante in ambito IT.

Cos’è e come funziona il Sap

Sap è una piattaforma facente parte dei software ERP (Enterprise Resource Planning). Si tratta di un programma in grado di pianificare e gestire tutte le attività e le risorse aziendali in modo efficiente. Conoscere questo software è molto importante per chi si affaccia sul mercato del lavoro perché viene solitamente utilizzato dalle grandi aziende, dalle multinazionali e negli ultimi anni anche da tante PMI.

Sap permette di svolgere tutto in azienda in maniera comoda e sicura: dagli acquisti agli ordini, dalla contabilità al bilancio, dalla pianificazione della produzione all’analisi strategica dei dati.

Il software è costruito su moduli. Questi sono circa 15, tra cui ricordiamo CO (modulo Controlling ovvero Controllo di Gestione), MM (modulo Material Managment ovvero gestione dei materiali/acquisti), FI (modulo Finance ovvero Finanza/Contabilità), modulo SD (Sales Destribution ovvero gestione delle vendite); modulo PP (Production Planinng ovvero Pianificazione della Produzione) e così via.

Le figure professionali

Esistono quindi diverse figure professionali altamente specializzate che lavorano nella consulenza informatica Sap. Il ruolo dei consulenti è quello di svolgere un'analisi dei processi aziendali e di adattare il software alle richieste e al settore del cliente. Possiamo dunque parlare di Consulenti Funzionali Sap e di Analisti/Programmatori Abap. Ogni consulente è generalmente specializzato per modulo.