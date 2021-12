Lavoro, le mosse giuste per chiedere un aumento

Stai pensando di chiedere un aumento sul lavoro ma non sai bene come muoverti? Scopri in questo articolo tutte le mosse giuste da compiere per fare bella figura e ottenere un miglioramento della tua carriera.

Studia il contesto

Ebbene sì, prima di intavolare qualsiasi discorso, devi avere un'ottima conoscenza dell'ambiente in cui ti trovi. È indicato partecipare ad un incontro (programmato) con il tuo manager (evita la pausa pranzo) e prepara tutte le motivazioni innegabili per un aumento. Preparati come se fossi ad un colloquio di lavoro.

Stila una lista dei feedback

Per far valere le tue motivazioni saranno molto utili le e-mail e/o i messaggi di colleghi, fornitori o clienti in cui sei stato elogiato per il tuo lavoro. Questo è un motivo importante per condurre costantemente autovalutazioni. Ecco che allora, tenere un archivio dettagliato di tutto l'ottimo lavoro che stai facendo sarà utilissimo in fase di contrattazione.

Ringrazia il tuo capo per il suo tempo

Sembra scontato ma non lo è, eppure ringraziare il tuo capo per il tempo che ti sta dedicando è un atto di cortesia che verrà sicuramente apprezzato. Successivamente, puoi riassumere brevemente gli aspetti positivi dell'azienda, per i quali sei grato.

Cerca di usare un tono di voce naturale e prova ad essere a tuo agio: la tua sicurezza verrà percepita anche dagli altri.

Motiva le tue ragioni

Forse non è scontato che i tuoi superiori siano subito d'accordo nel proporti un percorso migliorativo di carriera. In questo caso dovresti "difendere" la tua richiesta con la documentazione che hai predisposto. Una volta effettuata la richiesta, è consigliabile rimanere in silenzio guardando l'altra parte, studiare come si comporta e come reagisce.

Sappi, però, che il tuo interlocutore non deve decidere al momento: in questo caso, saluta cordialmente senza minacciare di andare alla concorrenza.

Sprigiona sicurezza

Infine, cerca di non paragonarti mai ad un partner o ad un collega: come strategia, non è mai consigliabile confrontarti con un'altra figura, sostenendo che lui guadagna più di te, o simili.

Mostra la tua sicurezza non facendo paragoni con nessuno, e vedrai che otterrai risposte inaspettate.