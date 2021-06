Offerte di lavoro: si cercano a Roma e provincia operatori pluriservizio per importante catena di ristorazione

Adecco Tourism & Logistic ricerca per un'importante catena di ristorazione degli operatori pluriservizio da inserire nelle sedi di Roma e provincia. Ecco come candidarti

Ami il mondo della cucina e della ristorazione? Vorresti lavorare in una grande catena di ristoranti e iniziare una carriera stimolante in questo settore dinamico e appassionante? Adecco Tourism & Logistic, divisione specializzata nella Ricerca e Selezione di profili qualificati per il settore Turistico/Logistico, ricerca per un'importante catena di ristorazione degli operatori pluriservizio da inserire nelle sedi di Roma e provincia.

Cosa si offre

Sono 50 le posizioni aperte e verrai assunto con un iniziale contratto di somministrazione part-time, finalizzato all'assunzione. La data di inizio prevista è fissata per il 15 luglio 2021.

Candidati subito: clicca qui per scoprire i dettagli dell'offerta!

I requisiti necessari per l'assunzione

Ecco i requisiti necessari per candidarsi all'offerta:

licenza media;

disponibilità a lavorare su turni spezzati;

disponibilità a straordinari e a lavorare nei weekend;

essere auto/moto muniti.

Informazioni utili

Le sedi di lavoro per le quali è possibile candidarsi sono Boccea, Battistini, Roma Parco Da Vinci Fiumicino, Tiburtina,Torre Spaccata, Castel Romano, Trastevere, Testaccio, Salaria , Centro commerciale Gran Roma, Eur, Ardeatina, Pomezia. Cosa aspetti? Puoi mandare la tua candidatura all'indirizzo mail roma.tourism@adecco.it.