Sei alla ricerca del tuo primo impiego oppure vuoi cambiare lavoro? Vivi a Roma e provincia e vuoi metterti in gioco? Se la risposta è sì sei nel posto giusto! Abbiamo infatti selezionato le migliori 100 offerte di lavoro a Roma, in tantissimi settori diversi, e tutte recentissime.

Ecco tutte le posizioni lavorative aperte.

Offerte di lavoro nella GDO

La GDO, ovvero Grande Distribuzione Organizzata, è una modalità di vendita di prodotti al dettaglio, che siano alimentari, scatolame, freschi, ma anche prodotti per la casa, detersivi, libri, dischi, e così via.

Lavorare nel settore della GDO, può riguardare sia i profili all’interno del punto vendita che quelli nella logistica e negli uffici. Tra le moltissime figure ricercate possiamo quindi trovare: addetto vendite, addetto reparto freschi, cassieri e capo cassieri, capo reparto, responsabili controllo di gestione, addetto alla logistica, packaging, addetto alla sicurezza alimentare e molto altro. Proprio per questa varietà di figure richieste, inserirsi nel mondo della GDO può offrire moltissime opportunità di specializzazione ma anche di crescita professionale.

Offerte di lavoro per impiegato amministrativo e contabilità

Quella del contabile e dell'impiegato amministrativo è una figura professionale fondamentale per dare massima efficienza ai processi lavorativi. Proprio per questo, le offerte di lavoro per questo settore non mancano mai.

Tra le altre cose, l’impiegato amministrativo e il contabile si occupano di tutte le attività collegate alla gestione amministrativa del personale, come emettere le fatture, l’elaborazione delle buste paga, la rendicontazione dei costi globali del personale attraverso la compilazione di modelli fiscali, la gestione dell’archivio relativo alla normativa del lavoro e molto altro.

L'impiegato amministrativo e il contabile, quindi, sono figure professionali che garantiscono una buona solidità economica a fronte di un impegno settimanale congruo, ma soprattutto sono figure trasversali a qualunque tipo di industria o impresa, sempre ricercate e che danno ottime possibilità di crescita professionale.

Offerte di lavoro nel settore commerciale e vendite

I professionisti del settore commerciale e delle vendite sono tra i più ricercati in assoluto, poiché è grazie a questo ruolo che le aziende riescono a vendere i loro prodotti e servizi e si assicurano i guadagni. Il commerciale, infatti, è quella figura professionale che permette alle aziende di entrare in contatto con i potenziali acquirenti, informandoli sulle caratteristiche e sui vantaggi dei beni e dei servizi proposti, rispondendo alle domande dei clienti e portando a termine le trattative commerciali.

Il settore commerciale, poi, si distingue in:

vendite B2B - o business to business - dove gli acquirenti dei prodotti e servizi sono altre imprese;

- dove gli acquirenti dei prodotti e servizi sono altre imprese; vendite B2C - o business to customer - dove gli acquirenti sono i consumatori finali;

- dove gli acquirenti sono i consumatori finali; vendite internal sales - in cui il commerciale o l'addetto alle vendite lavorano principalmente dagli uffici dell’azienda, telefonando ai clienti e utilizzando altre forme di comunicazione come e-mail e messaggi di testo;

- in cui il commerciale o l'addetto alle vendite lavorano principalmente dagli uffici dell’azienda, telefonando ai clienti e utilizzando altre forme di comunicazione come e-mail e messaggi di testo; vendite external sales - in cui agenti di commercio e rappresentanti viaggiano per incontrare fisicamente i clienti.

Infine, tra i profili più ricercati nel settore commerciale e vendite possiamo trovare: promoter, merchandiser, store manager, addetto alle vendite, responsabile marketing, product manager, responsabile commerciale e agenti mono e plurimandatari.

