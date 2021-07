MFC Manager: scopri l'importante offerta di lavoro nel Quick Commerce a Roma

Sei una persona responsabile e vorresti dare il tuo prezioso contributo per cambiare il modo in cui le persone acquistano? Arriva a Roma l'offerta di lavoro che fa al caso tuo: ecco tutti i dettagli

Oggi le persone danno molto più valore a ciò che acquistano e consumano, ecco perché nel tempo sono nate diverse realtà che mettono la qualità e l'esperienza del cliente al primo posto. Se sei affascinato da questo mondo e anche tu vorresti dare il tuo prezioso contributo per rivoluzionare il mercato e cambiare il modo in cui i consumatori acquistano generi alimentari, arriva a Roma l'offerta di lavoro che fa al caso tuo!

Adecco cerca per un'importante azienda MFC Manager con disponibilità full time da inserire presso dei Micro Fulfillment Center (micro centri logistici) in città. Il tuo compito sarà quello di gestire il punto regalando un'esperienza indimenticabile al cliente. Per la mansione occorre avere un'ottima conoscenza dell'inglese.

Qui tutte le informazioni: candidati subito!

Informazioni utili

Sarai responsabile di almeno un MFC e farai parte di un team all'interno del quale potrai:

garantire un ambiente di lavoro sicuro;

rivedere le previsioni di lavoro e determinare i requisiti di produttività per soddisfare gli obiettivi;

identificare e condurre in modo proattivo iniziative di miglioramento dei processi;

equilibrare il lavoro, assicurando di operare un MFC efficiente rispettando tutti gli obiettivi di produzione.

Di cosa ti occuperai

Durante il lavoro dovrai assicurarti di avere persone adeguatamente formate e che le loro esigenze siano soddisfatte. Inoltre dovrai:

motivare, allenare, riferire e fornire feedback sulle prestazioni dei raccoglitori;

coordinare flussi di lavoro fisici e virtuali, o flusso di ordini e materiali per garantire che i prodotti vengano spediti in tempo;

assegnare il lavoro, condurre riunioni, dirigere e assegnare compiti di lavoro ai raccoglitori;

eseguire in modo approfondito la risoluzione dei problemi in tutte le aree per garantire operazioni di successo e continue;

formare, verificare e supportare i dipendenti nell'esecuzione delle procedure operative standard dell'azienda e nell'utilizzo di apparecchiature e software;

segnalare i problemi sistemici alla direzione management;

rivedere e aggiornare le Procedure Operative Standard secondo le migliori pratiche aziendali;

comprendere i processi e gli obiettivi quotidiani e formulare raccomandazioni per migliorare le prestazioni;

identificare, affrontare e risolvere i rischi per la sicurezza all'interno dell'MFC;

se necessario, svolgere compiti amministrativi e funzioni aggiuntive;

lavorare a stretto contatto con altri team (HR, Category Management, Finance, Facility contractors, Safety Manager, LiveOps) per creare e implementare iniziative.

Cosa aspetti? L'offerta di lavoro è valida fino alla seconda metà di luglio. Per maggiori informazioni e per candidarti clicca qui!