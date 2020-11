Azienda farmaceutica cerca personale: invia il tuo cv

Attività inserita nel settore chimico farmaceutico, con sede ad Aprilia (Latina), è alla ricerca di personale da inserire in tempi brevi sulla linea di produzione per la manifattura/confezionamento farmaceutico. La ricerca è rivolta in particolare a persone con disabilità, tutelate dalla legge n.68 del 12 marzo 1999.

Si cercano persone che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore, abbiano esperienza pregressa sulle linee di produzione chimico farmaceutiche e siano disponibili a lavorare su tre turni (6.00 - 14.00; 14.00 - 22.00; 22.00 - 6.00) su ciclo normale e continuo.

Adecco si occuperà della selezione dei candidati pertanto, chi fosse interessato, dovrà inviare la propria candidatura accedendo a questo link.

La risorsa verrà inserita con un contratto di somministrazione a tempo determinato di un anno.