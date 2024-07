Al via un'importante opera di riqualifica della rete tramviaria della Capitale

Nell'ottica della riqualifica e di ammodernamento della città, ATAC ha ufficialmente dato il via al processo di trasformazione del deposito di Porta Maggiore. È stato definito un cronoprogramma dettagliato per i lavori di adeguamento necessari a rendere il deposito idoneo ad accogliere i nuovi tram da 33 metri. Questo progetto è un tassello fondamentale nel più ampio piano di rinnovo della rete tramviaria della città, che vede in corso numerosi interventi infrastrutturali. La rivisitazione del deposito rappresenta un passo cruciale per modernizzare il servizio e migliorare l'efficienza del trasporto pubblico.

Impatti e piani di adeguamento

Il piano di trasformazione del deposito avrà un impatto significativo su tutto il servizio tramviario, in particolare sull'importante snodo di Piazza di Porta Maggiore. Questo progetto tiene conto delle necessità di adeguamento e dei tempi di approvvigionamento dei componenti speciali che saranno installati. La revisione del servizio è studiata per garantire la continuità e la sicurezza del trasporto pubblico durante i lavori. Inoltre, il programma prevede la gestione di linee tramviarie alternative supportate da servizi sostitutivi di bus, per mitigare i disagi dei passeggeri.

Programma di esercizio e comunicazione ai cittadini

Il nuovo programma di esercizio dei tram inizierà il 1° luglio e si concluderà il 2 dicembre, data in cui il servizio tornerà alla normalità. Durante il periodo dei lavori, l'organizzazione delle linee sarà modulata in base alla tipologia e all'estensione degli interventi, nonché alla disponibilità operativa del deposito di Porta Maggiore.

È previsto che le linee tramviarie siano sostituite integralmente da autobus dalla seconda metà di settembre ai primi di novembre. Per mantenere informati i cittadini, tutti i dettagli saranno disponibili sul sito ufficiale di ATAC, e verrà avviata una campagna di comunicazione dedicata per diffondere capillarmente le informazioni sui cambiamenti temporanei del servizio.

Un progetto ambizioso per la qualifica e il miglioramento della città eterna