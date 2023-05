E-Power: la perfetta unione tra motore elettrico e termico

Un'esperienza di guida elettrificata, senza necessità di ricaricare la batteria. Un sogno per qualcuno, una necessità per qualcun altro. Immaginate una vettura a propulsione ibrida che riesca a far lavorare insieme un motore elettrico e un propulsore termico, garantendo la fluidità tipica della guida elettrificata, senza però doversi fermare a ricaricare la batteria. Bene, esiste già e prende il nome di e-Power. Innovazione che permettere di raggiungere alti picchi di efficienza, garantendo tanto divertimento e agilità.

Il sistema che rivoluziona il mondo dell'auto

Una tecnologia innovativa targata Nissan che con la sua eccezionale efficienza dei consumi, l'incredibile silenziosità in abitacolo e le sue caratteristiche di guida scorrevole e dinamica ha già conquistato gli automobilisti dei principali Paesi asiatici – Giappone in primis – e adesso debutta in Europa sulla nuova Nissan Qashqai. Propulsore unico nel suo genere, dotato di un motore termico a benzina che ha il solo ruolo di generare elettricità e che quindi lavora sempre in un range ottimale – caratteristica che gli permette di ridurre al minimo le emissioni di CO2 –, a cui si affianca un motore elettrico che fornisce la spinta propulsiva vera e propria, con quella coppia immediata tipica dei propulsori elettrici che si traduce in un'accelerazione tempestiva a qualsiasi velocità.

Nissan Qashqai con e-Power si avvale di tutte queste peculiarità che la rendono una delle vetture più innovative attualmente in commercio.



Un'autonomia di oltre 1.000 chilometri, con un motore elettrico da 190 CV e uno termico da 158 che vanno a comporre un sistema ideale per i contesti urbani – dove frequenti ripartenze e frenate facilitano la rigenerazione dell'energia – e con l'esclusiva tecnologia del rapporto di compressione variabile, brevettata da Nissan, che sceglie automaticamente il miglior rapporto di compressione per favorire efficienza o prestazioni in funzione delle varie situazioni di guida.

La modalità e-Pedal Step – che permette di accelerare e rallentare usando il solo pedale dell'acceleratore – e il ProPILOT Assist con Navi-link – sistema di assistenza alla guida che tra le altre cose è in grado di leggere i segnali stradali e adattare automaticamente la velocità della vettura – sono altre due importanti novità introdotte dalla casa giapponese, presenti su Qashqai, che anticipano la mobilità del futuro.

Provala in un test drive

Un'auto che ha segnato un momento storico per Autogiapponese, la principale concessionaria Nissan di Roma che dà la possibilità ai propri clienti di testare la nuova Qashqai nelle sue tre sedi romane per “toccare con mano” le tante innovazioni presenti su questa vettura rivoluzionaria. Per prenotare un appuntamento Autogiapponese mette a disposizione il proprio sito web, il numero 06266868 e vi aspetta nelle sedi a Roma GRA Uscita 9 via di Settebagni 702, GRA Uscita 2 via della Maglianella 250 o ai Parioli in via Denza 54.