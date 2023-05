La Coppa Italia Frecciarossa arriva a Roma per la finale: un viaggio nel segno della mobilità innovativa e sostenibile

Un grande supporto verso il lungo cammino per la transizione ecologica è sicuramente l’utilizzo di app per la mobilità. Esse, infatti, possono rappresentare non soltanto una semplificazione per l’utente, che in questo modo trova un modo rapido per spostarsi, ma anche e soprattutto una possibilità di cambiamento, soprattutto se dettato dalla scelta di un’automobile a tecnologia elettrificata.

Le case automobilistiche si stanno progressivamente organizzando per un ridimensionamento nella mobilità. Il motore elettrico sta prendendo piede in maniera sempre più determinante e anche i consumatori iniziano a preferire questa opzione, considerata tra le più etiche in merito alla lotta contro il riscaldamento globale.

Un brand per la mobilità sostenibile

Tra i tanti brand che stanno dedicando anima e corpo al progetto di elettrificazione, svetta sicuramente Toyota e la sua campagna “Let’s Go Beyond”, che riassume l’impegno e l’ambizione del Gruppo verso soluzioni di mobilità sostenibili in base alla quale l’obiettivo delle zero emissioni rappresenta solo una tappa intermedia verso un futuro in cui spostarsi renda il mondo un luogo migliore

Tra i pilastri di questo progetto c’è il brand KINTO, il terzo del Gruppo Toyota che rivoluziona il mondo della mobilità offrendo servizi inclusivi, digitali e sostenibili per spostarsi in mondo semplice, intelligente e rapido, sempre e ovunque. KINTO offre una proposta unica sul mercato attraverso la migliore combinazione tra tecnologie elettrificate dei veicoli Toyota e Lexus e piattaforme digitali di mobilità.

Un’offerta olistica di soluzioni di mobilità, 5 servizi che coprono nell’arco temporale che va da pochi minuti a 72 mesi tutte le esigenze di spostamento di privati, aziende, comunità ed istituzioni sia in termini di utilizzo dei veicoli elettrificati Toyota e Lexus che di accesso a piattaforme di mobilità pubblica e condivisa.

Le diverse possibilità di KINTO

Le soluzioni di KINTO sono molteplici, ciascuna per un’esigenza diversa: dal noleggio a lungo termine KINTO One con formula all-inclusive per privati e aziende, al car sharing KINTO Share basato su un’ampia gamma di veicoli elettrificati e in forte espansione sul territorio italiano e sulle aziende. E poi ancora il car pooling KINTO Join che permette di condividere tra colleghi il tragitto casa-lavoro contribuendo a ridurre traffico veicolare ed emissioni, KINTO Flex, la formula 100% digitale di noleggio a breve termine (da 1 a 12 mesi) flessibile e senza pensieri e infine l’app KINTO Go per pianificare gli spostamenti offrendo un ampio ventaglio di soluzioni integrate per la mobilità personale e per il tempo libero (trasporto pubblico, taxi, parcheggi, micromobilità).

Proprio in merito a quest’ultima è bene precisare che è possibile, scaricando l’app KINTO Go, ricevere subito in regalo €10 da spendere a scelta tra metro, bus, treni, monopattini, taxi e parcheggi. Per ottenere questo bonus basta inserire il codice coupon KINTOCUP23 nella sezione Ricarica dell’app e utilizzarlo entro il 24 maggio.

KINTO, l’approdo nel mondo dello sport

Nel corso del tempo KINTO è uscita dal proprio terreno e si è esposta anche fuori, in settori come lo sport. KINTO è infatti “Official Mobility Provider” per il terzo anno consecutivo per tutti gli eventi organizzati dalla Lega Serie A nella stagione sportiva 2022/2023: dalla EA Sports Supercup alla finale di Coppa Italia Frecciarossa e anche in occasione della cerimonia di premiazione della squadra vincitrice del Campionato di Serie A TIM.

Proprio la finale di Coppa Italia Frecciarossa di mercoledì 24 maggio tra Fiorentina e Inter KINTO supporterà l’evento con una serie di iniziative e attività. Prima fra tutte, mettendo a disposizione della Lega Serie A una flotta di veicoli elettrificati della gamma Toyota e Lexus con l’obiettivo di ridurre sensibilmente le emissioni degli spostamenti in occasione degli eventi legati alla Finale di Coppa Italia Frecciarossa.

Poi, regalando un voucher di mobilità di €10 sull’app KINTO Go per incentivare gli spostamenti sostenibili in città, non solo dei tifosi ma di tutti quelli che scaricheranno l’app KINTO Go.

E infine, trasportando il trofeo a bordo di un RAV4 Full Hybrid dalla stazione Termini allo Stadio Olimpico per raccontare, attraverso un viaggio multimodale i luoghi più iconici della città di Roma e la necessità di preservali con comportamenti virtuosi nel campo della mobilità sostenibile.

L’obiettivo è quello di continuare a promuovere e diffondere una mobilità innovativa e sostenibile anche a beneficio di importanti eventi sportivi nazionali. E, data anche la numerosa partecipazione da parte degli utenti, pare proprio che stia riuscendo nel suo intento.