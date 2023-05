Scoprire e sviluppare le proprie potenzialità in un ambiente internazionale

Maggio è un mese di transizione, in cui molti studenti iniziano ad interrogarsi sul proprio futuro: rappresenta, infatti, un ponte tra il vecchio e il nuovo, un mese di bilanci in vista di settembre, quando l’inizio dell’anno scolastico è spesso accompagnato da emozioni contrastanti.

Intraprendere un nuovo percorso può rivelarsi impegnativo, in particolar modo se, oltre a nuove materie da studiare e approfondire, si aggiunge l’inserimento in un contesto differente. Tale scenario non riguarda solamente i ragazzi in età adolescenziale, ma anche i più piccoli, che passo dopo passo, entrano in contatto con realtà ed esperienze fondamentali per la loro crescita.

È importante, quindi, che gli istituti siano pronti non solo ad accoglierli attribuendo valore alle loro potenzialità, ma siano anche in grado di inserirli in un ambiente stimolante, propedeutico ad un cammino sereno e costruttivo. Poco distante dal centro della capitale, l’Istituto paritario Marymount Roma sviluppa le competenze e il talento di ogni alunno, all’interno di un ambiente internazionale.



Educare più che istruire: una didattica innovativa dalla scuola dell’infanzia al liceo

Con le due sedi in Via Nomentana (dall’Infanzia alle medie) e Via Livorno (Liceo), l’ Istituto Marymount Roma si distingue per un iter formativo completo, che inizia dai tre anni e prosegue fino alla Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Da un approccio iniziale strettamente legato al gioco, che stimola l’apprendimento, la creatività e la curiosità dei bambini, si arriva, infine, a formare giovani uomini e donne prossimi al mondo dell’università o del lavoro.

In un’atmosfera multiculturale, aperta ad alunni di diverse culture e religioni, gli allievi del Marymount hanno accesso ad un approccio innovativo all’insegnamento, con un programma bilingue in inglese con insegnanti madrelingua, che li accompagnano fin dal primo momento.



Ruolo di primo piano riveste l’outdoor education, ovvero lo svolgimento delle lezioni nei grandi spazi verdi dei campus, che permette ad ogni alunno di “interagire attivamente con l’ambiente circostante e creare una connessione con esso, innescando così processi di apprendimento autonomi e relazionali”.

A completare il cerchio, l’attenzione all’ambiente, i grandi eventi (sportivi, artistici, tecnologici), gli scambi e i viaggi all’estero, l’incoraggiamento ad allargare i propri orizzonti, incentivando la solidarietà sulla base dei valori cristiani.

Valori e obiettivi: to create unity through diversity

Grazie al suo programma didattico e al lavoro di docenti altamente specializzati, l’Istituto Marymount offre l’opportunità a tutti gli studenti di riconoscere e accrescere le proprie potenzialità, con l’obiettivo di sviluppare consapevolezza non solo in relazione a un mondo in continua evoluzione, ma anche e soprattutto alle proprie capacità.

Centrale è senza dubbio il ruolo che l’istituto riserva al bilinguismo italiano-inglese, il cui insegnamento è affidato a un team di insegnanti esperto e preparato: la conoscenza delle lingue straniere rappresenta un tassello fondamentale per la piena comprensione della pluralità che caratterizza il Marymount. Una particolare attenzione, inoltre, è data all’aspetto affettivo e relazionale, determinante per la crescita e la condivisione.

Preparare i propri studenti a diventare cittadini del mondo: il liceo bilingue

Passando dalla Scuola d’Infanzia, alla Scuola Primaria, alla Secondaria, la High School dell’Istituto Marymount presenta due indirizzi: classico e scientifico.

Con l’obiettivo di preparare giovani studenti, affinché crescano come cittadini responsabili e in grado di inserirsi all’interno di una società globalizzata in costante e rapida trasformazione, il liceo Marymount è “un modello di incontro tra la realtà socio-culturale italiana e il resto del mondo”.

Anche in questo contesto, esiste una forte distinzione dai licei tradizionali, grazie alla presenza di un modello unico di liceo classico e scientifico, che si pone come obiettivo quello di integrare le discipline umanistiche, scientifiche ed esperienziali e di permettere di acquisire gli strumenti sia per l’apprendimento di un metodo di studio, sia per la formazione di una personalità aperta alle esigenze degli altri e alla cura dei rapporti interpersonali.

Tra le caratteristiche principali:

orario compattato: una distribuzione annuale specifica delle discipline insegnate, tra il primo e il secondo quadrimestre, con alternanza di lezioni frontali, cooperative learning, debate, digital storytelling, problem based learning sezioni miste: classi composte da studenti sia dell’indirizzo classico che dello scientifico approccio pragmatico e scientifico per il liceo classico integrazione di discipline umanistiche e scienze sperimentali per il liceo scientifico

Durante il biennio, è previsto inoltre l’apprendimento di materie quali economics, public speaking e global perspectives, indispensabili per lo sviluppo delle capacità comunicative e per avere sempre uno sguardo rivolto alla realtà che circonda gli studenti, compresa quella economico-sociale.



STEAM e STEM, Tecnologia e contatti

Un ulteriore aspetto altamente rilevante dell’offerta formativa è rappresentato dall’utilizzo delle nuove tecnologie all’interno della didattica. Per favorire lo sviluppo della competenza digitale, oltre allo studio dell’Informatica – presente fin dall’ultimo anno della Scuola d’Infanzia – la scuola attua un progetto di innovazione tecnologica, denominato In classe con I-pad, dotando alunni e insegnanti di strumenti quali tablet e computer per realizzare un percorso formativo che “renda gli alunni in grado di reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet”.