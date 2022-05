Lo studente al centro: un istituto romano propone un percorso formativo dal taglio internazionale

Gli orientamenti didattici più all’avanguardia concordano nell’individuare il principale obiettivo dell’istruzione – e quindi del sistema scuola – non tanto nella mera trasmissione di conoscenza da parte del docente agli alunni, bensì nel fornire agli studenti gli strumenti culturali in grado di metterli nelle condizioni di orientarsi autonomamente nel mondo.

Detto in altri termini, la tradizionale didattica delle conoscenze sta poco a poco lasciando il passo ad una nuova forma di didattica, incentrata sulle competenze.

Una didattica innovativa

Questo è esattamente il credo didattico adottato dall’Istituto paritario cattolico Marymount – due le sedi, entrambe a Roma: in Via Nomentana e Via Livorno –, che incentra il proprio percorso formativo sulla trasmissione ai propri studenti di valori quali la multiculturalità, l’apertura all’internazionalità e la solidarietà.

Da qui il ruolo centrale che l’istituto riserva al bilinguismo italiano-inglese, il cui insegnamento è affidato a un corpo docenti esperto e preparato. La conoscenza delle lingue straniere, infatti, è la conditio sine qua non per aprire quel dialogo propedeutico alla comprensione della pluralità.

Bilinguismo, ma anche approccio innovativo: l’istituto Marymount sposa i principi dell’outdoor education. Tenere le lezioni negli spazi aperti, infatti, diventa un’occasione per gli alunni di creare una connessione con l’ambiente e, grazie a questa relazione, attivare processi di apprendimento proattivi e autonomi.

Dalla scuola dell’infanzia all’università

Quello proposto dall’istituto Marymount, insomma, è un percorso di studio di qualità e votato alla creazione della coscienza critica dello studente e che parte dalla scuola dell’infanzia – dove l’apprendimento è strettamente legato alla dimensione ludica del gioco – e arriva fino alla scuola secondaria di II grado.

E ora, con la fine dell’anno scolastico, è arrivato il momento delle Graduation per gli alunni che dalla scuola dell’Infanzia passeranno alla Primaria, dalla III Secondaria di I grado passeranno al Liceo e dalla Secondaria di II grado passeranno all’università.