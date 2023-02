Una scuola a misura dello studente

Nella maggior parte dei casi, i ricordi custoditi tra i banchi di scuola sono indimenticabili e appartengono a una fase della vita strettamente legata alla spensieratezza. Ma non è sempre così: c’è chi, della scuola ricorda anche e soprattutto la fatica, dovuta a un percorso frastagliato o a episodi di difficoltà.

È utile sottolineare come a tutto vi sia una soluzione. Lo sappiamo oggi, che a posteriori, ci siamo resi conto di come sia secondaria – e molto spesso, del tutto irrilevante – la performance e la competizione in ambito scolastico.

Durante gli anni della scuola dell’obbligo, è però molto delicato affrontare eventuali difficoltà e talvolta anche chiedere supporto nell’apprendimento e nel recupero di alcuni scogli (come possono essere ad esempio gli esami di recupero degli anni scolastici) può risultare complesso.

Un istituto a misura di studente

Nel lontano 1936, a Roma, al centro del quartiere Prati, in seguito alle esigenze, da più parti avvertite, della formazione e del supporto educativo a ragazzi e ragazze che incontravano difficoltà nel seguire i corsi regolari presso gli istituti statali, è stato fondato l’Istituto Fevola (dal nome del fondatore Mario Fevola).

Successivamente, in un’ottica di ampliamento e delocalizzazione delle attività, la Prof.ssa Aurelia Fevola, figlia del fondatore, insieme al marito Francesco Tramontano istituì una nuova sede denominata “Istituto Aurelia Fevola” al Piazzale di Ponte Milvio. Lo scopo era modernizzare le attività e raggiungere i più moderni obiettivi che l’evoluzione dei tempi richiedeva.

Vennero quindi creati i corsi di Informatica, l’Istituto Linguistico ed i corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione Lazio che a oggi è l’Ente preposto alla creazione e al controllo degli enti di formazione.

Nel corso degli anni l’Istituto ha acquisito una grande esperienza nel settore dell’istruzione media secondaria specializzandosi nella preparazione degli studenti agli esami di recupero degli anni scolastici e nel sostegno degli studenti che hanno riscontrato difficoltà nel loro percorso formativo.

Formazione scolastica, professionale e consulenza

Oggi l’Istituto Aurelia Fevola, con sede in Piazzale Ponte Milvio 20 è ancora fedele a questa mission. Sono tre i capisaldi dell’attività di questo istituto: formazione scolastica, formazione professionale e consulenza. Per quanto riguarda il primo di questi punti, l’Istituto Aurelia Fevola si conferma come una vera e propria eccellenza nel settore: l’obiettivo che si persegue è quello di preparare gli studenti in modo da affrontare con successo le prove d’esame, basata su un tutoraggio personalizzato ed un’attenzione alle singole problematiche dell’alunno.

L’offerta formativa coinvolge una vasta gamma di specializzazioni: dai Licei passando per gli Istituti Tecnici e la Scuola Media.

Nell’ambito della formazione professionale invece, l’Istituto opera da anni attraverso una vasta offerta formativa che si basa principalmente sulla formazione professionale indirizzata a diverse figure imprenditoriali, attraverso corsi privati a pagamento autorizzati dalla Regione Lazio (Commercio alimentare e somministrazione – Agenti di Commercio – Agenti di Affari in Mediazione) e completa la sua offerta formativa con i corsi sulla sicurezza dei lavoratori (D. Lgs 81/08), con i corsi sull’Autocontrollo alimentare ( HACCP) e con i corsi di ECDL (Patente Europea).

Infine, l’Istituto attraverso i propri collaboratori e docenti, nonché, se necessario, attraverso figure professionali esterne, offre tutta una gamma di servizi di consulenza rivolti sia agli stessi allievi dei corsi che a soggetti che richiedono direttamente una consulenza specifica.

Iscrizioni fino al 15 marzo

C’è ancora tempo fino a mercoledì 15 marzo per iscriversi e usufruire dei numerosi corsi dedicati agli studenti che hanno incontrato difficoltà durante il proprio percorso di apprendimento.

Non è mai troppo tardi per decidere di costruire il proprio futuro grazie al sostegno e al continuo supporto di un Istituto in grado di fare la differenza per coerenza, longevità e preparazione.

Il personale didattico dell’Istituto Aurelia Fevola è ben lieto di accogliere a braccia aperte chiunque desideri mettersi in gioco e riprendere in mano la propria vita, seguendo una formazione necessaria per immettersi nel mondo del lavoro.

Istituto Aurelia Fevola: orari e contatti

L’Istituto Aurelia Fevola è situato a Roma, in Piazzale Ponte Milvio 20. È possibile contattare la struttura telefonando al numero 06.3338818 o tramite mail all’indirizzo segreteriafevola@gmail.com

La struttura svolge i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19. Sabato dalle 9.30 alle 13.30.