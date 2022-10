Bene rifugio o ammortizzatore sociale? L’oro è sempre un ottimo investimento

Che l’oro sia sempre stato uno dei beni su cui investire più apprezzati al mondo è storia nota.

Il fatto che il suo valore nel tempo non cali, ma anzi continui a salire, nonostante guerre, crisi e persino pandemie, è un plus che fa la differenza rispetto ad altre tipologie di investimenti.

A questo, si aggiunga, in primo luogo, che l’oro è un metallo facilmente rivendibile, tanto che oggi a ogni angolo di strada è possibile trovare i cosiddetti compro-oro, che consentono di convertire immediatamente l’oro in denaro contante. E, in secondo luogo, va detto che l’oro è un bene reale e tangibile, ben diverso da altre tipologie d’investimento, spesso poco chiare e legate alla volatilità dei mercati.

La doppia faccia dell’oro: una boccata d’aria in pandemia

Tutte caratteristiche che lo rendono il perfetto bene rifugio e, a sorpresa, anche un ottimo ammortizzatore sociale. In pandemia, infatti, è stato proprio l’oro a “salvare” dal default parecchie famiglie, penalizzate nel lavoro da chiusure e restrizioni. Proprio i compro-oro sono stati un valido sistema per incamerare liquidità immediata per la sopravvivenza.

Un duplice volto, dunque, per l’oro, che è in grado di dimostrarci che investire in esso conviene. E conviene sempre.

In tempi normali, l’oro è un bene che offre tutti i benefici suddetti, mentre in tempi di crisi diventa un’ottima moneta di scambio, sempre riconosciuta e accettata in qualunque parte del mondo.

Investire in oro: perché affidarsi a operatori professionali autorizzati

Oggi, ad esempio, che l’effetto pandemia sta scemando e che l’economia sta tornando, seppur lentamente, a girare, il suo essere “ammortizzatore sociale” viene meno e si può pensare di tornare a investire in oro. In poche parole, basta vendersi l’oro, iniziamo a comprarlo!

Lingotti, placchette o monete d’oro di diverse pezzature rappresentano occasioni d’investimento sempre vantaggiose, anche perché, in molti non lo sanno, ma l’oro, in Italia, è esente IVA.

Lo afferma la Legge 7/2000 che disciplina la commercializzazione dell’oro da investimento e pone come unica condizione che questo venga regolarmente acquistato presso gli “Operatori Professionali in Oro” iscritti all’Albo redatto e controllato dalla Banca d’Italia, che ne garantisce quindi la trasparenza e l’affidabilità.

Oro in Euro: come superare il classico concetto di compro-oro

A far parte di questa categoria di Operatori c’è anche Oro in Euro, il franchising fondato da Nicola Laurenza proprio l’anno successivo all’emanazione della Legge 7/2000.

Una realtà presente su tutto il territorio nazionale e oltre confine, in Svizzera, che si è dimostrata, nei suoi oltre 20 anni di vita, spesso vicina alla gente, più di quanto si possa pensare.

Oro in Euro, con i suoi negozi di prossimità, è infatti riconosciuto e apprezzato dal pubblico, proprio in virtù del suo non essere il classico compro-oro, ma di prestare la dovuta attenzione anche ai bisogni espressi dal mercato, dai collaboratori e persino dall’ambiente.

A quest’ultimo riguardo, diverse sono state, negli anni, le decisioni prese da Laurenza in ottica di economia circolare, a cominciare dall’attività di realizzazione di gioielli rigenerati, che riducono gli scarti derivati dalla produzione di nuovi gioielli, e dall’utilizzo di packaging certificati Fsc (Forest Stewardship Council) che utilizzano criteri sostenibili per l’approvvigionamento della cellulosa necessaria per realizzare imballaggi green.

Nicola Laurenza: una filosofia che nasce da lontano

Ma da dove arriva questa filosofia così particolare, che prende le distanze dal puro business e allarga, invece, lo sguardo al benessere dei propri collaboratori, della società e dell’ambiente? La risposta va cercata proprio in Nicola Laurenza, nella sua sensibilità e negli eventi che l’hanno portato a intraprendere, in gioventù, questa avventura “dorata”.

La sua storia inizia durante gli anni dei primi lavoretti: una serie interminabile di mansioni umili ma altamente formative, che hanno, di fatto, permesso a Laurenza di aprire gli occhi sul classico quesito del “Cosa voglio fare da grande?”

Una domanda di non facile risposta per un 24enne di Cadrezzate, piccola cittadina nel varesotto, a cui però una risposta lui la trovò e fu un’illuminazione che finì per cambiargli la vita. Era giovane abbastanza per rischiare, per schierarsi contro le critiche e i dubbi di amici e parenti, e per affrontare con lungimiranza e impegno una nuova impresa, qualcosa di nuovo da portare sul mercato.

Oro in Euro: dal piccolo negozio al franchising in tutta Italia

Era il 2000 quando la Legge 7 aprì definitivamente le porte al suo futuro su un settore che in Italia era ancora inesplorato. Con l’aiuto del padre, Laurenza aprì Oro in Euro, un piccolo compro-oro specializzato, fidato e trasparente. Un servizio sconosciuto nel Bel Paese, ma che trovò da subito l’apprezzamento di un pubblico evidentemente pronto al cambiamento.

Il successo fu, dunque, immediato, tanto da permettere al negozio di crescere, di arricchire l’offerta con l’attività di gioielleria e di essere in grado, in 20 anni, di aprire filiali in franchising in tutta la Penisola e in Svizzera, oltre che di creare un laboratorio per la riparazione di preziosi e la realizzazione di gioielli rigenerati, assecondando così anche le nuove istanze sostenibili di una società in evoluzione.

La chiusura del cerchio, Laurenza l’ha ottenuta nel 2009 con l’iscrizione all’albo degli Operatori Professionali in Oro, raggiungendo l’obiettivo di poter offrire al pubblico anche il servizio di vendita di oro e diamanti per investimento.

Investi in Oro: un servizio alla portata di piccoli e grandi investitori

Il servizio “Investi in Oro”, oggi completamente rinnovato, permette di acquistare presso Oro in Euro lingotti di tutte le pezzature, da un minimo di 1 grammo fino a barre di fusione che possono arrivare a 1 kg, con la certezza che ciascun lingotto sarà protetto da un sigillo di garanzia e riporterà i marchi previsti dalla legge indicanti peso, titolo e marchio del fabbricante.

In alternativa ai lingotti, è possibile acquistare un’ampia selezione di monete d’oro con certificazione di qualità e autenticità, ai prezzi più convenienti sul mercato, aggiornati in tempo reale sulla base della quotazione internazionale dell’oro definita dalla Borsa di Londra.

Per finire c’è l’opzione diamanti. Un altro bene rifugio da non sottovalutare per un investimento, perché oltre a mantenere intatto, se non accrescere, il suo valore nel tempo, consente anche di non essere solo un mero investimento, ma di poter essere incastonato in gioielli e quindi indossato e portato sempre con sé.

Gli esperti di Oro in Euro sono, ovviamente, a disposizione sia in fase d’acquisto che in quella di consulenza o post-vendita, per consigliare il migliore investimento o le possibili diversificazioni del portafoglio di investimento. Ricordiamo, poi, che Oro in Euro offre la garanzia “Riacquisto Sicuro”, un impegno al riacquisto a quotazioni certe.

E allora, alla domanda posta nel titolo - Conviene investire in oro nel 2022? - non possiamo che rispondere ribadendo un concetto: conviene sempre investire in oro.