Ad aprile riprendono i lavori per la trasformazione della metro A

Il 24 dicembre 2024, in occasione della cerimonia durante la quale il Papa aprirà le porte di San Pietro, verrà dato ufficialmente inizio al Giubileo 2025

Si terranno diversi appuntamenti durante lo svolgersi dell’evento ed è già stato reso pubblico il calendario delle “35 Giornate”; i momenti liturgici si alterneranno con momenti di dialogo con la città, attraverso l’animazione e il coinvolgimento delle piazze.

Il tempo che separa dall’avvio di questo evento non è poi molto e la città di Roma deve farsi trovare pronta ad accogliere il gran numero di persone che la visiterà in questa occasione.

Anche ATAC si è attivata in tal senso, programmando alcuni lavori dedicati.

Riprendono i lavori per la trasformazione della metro A

Dato il considerevole aumento della domanda di trasporto legata al Giubileo, ad Aprile ATAC ha aperto i cantieri per poter terminare la trasformazione della metro A.

L’Azienda ha pianificato una serie di interventi che comprendono il restyling delle stazioni, il rinnovo e la manutenzione straordinaria degli impianti di trasporto, nonché la sostituzione dei binari, che completerà il lavoro già svolto tra Anagnina e Ottaviano.

Tutte le attività saranno terminate entro dicembre 2024.



Rinnovo dei binari e sospensione corse serali

L’8 aprile sono ripresi i lavori notturni dedicati alla sostituzione dei binari lungo tutta la linea, comportando la chiusura serale della metro A.

Dalla domenica al giovedì, infatti, le ultime corse si tengono alle ore 21.00, mentre il venerdì e il sabato l’orario di servizio non subisce variazioni, svolgendosi regolarmente fino all’1.30.

Per sopperire alle corse serali, nei giorni di chiusura anticipata è possibile usufruire del servizio sostitutivo attivato: 76 bus navetta effettuano le fermate, in superficie, all’altezza delle stazioni chiuse.

Interventi mirati per stazioni più efficienti

È previsto il rinnovo di tutte le stazioni della linea A.

I primi interventi di riqualificazione riguardano le stazioni di Spagna, Ottaviano e Cipro, che saranno completate entro il 2024.

La chiusura anticipata della linea per il rinnovo dei binari offre più tempo, alle squadre di lavoro, per poter risolvere definitivamente il problema delle infiltrazioni d'acqua.

Per consentire tale attività, di natura particolarmente invasiva, si è resa necessaria la chiusura delle stazioni di Spagna e Ottaviano, rispettivamente dal 15 luglio al 3 ottobre e dal 22 luglio al 9 settembre 2024.

La stazione Cipro, invece, pur essendo anch’essa interessata dai lavori estivi per il rinnovo dell’infrastruttura, rimarrà aperta, limitando l’accesso ad alcune aree specifiche.

Lavori dedicati alla manutenzione straordinaria di scale mobili e ascensori

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria su tutta la linea A, che comprendono attività su 105 impianti di traslazione, inclusa la sostituzione di 22 montascale.

Per consentire tali operazioni, anche la stazione Vittorio Emanuele è stata chiusa l’8 aprile e rimarrà in tale condizione fino al 30 giugno; il piano di interventi, infatti, coinvolge in parallelo tutte e quattro le scale mobili presenti nella stazione, rendendola, di fatto, inaccessibile.

Gli ulteriori lavori di manutenzione e sostituzione degli impianti di trasporto lungo la linea A saranno eseguiti durante il normale servizio.

È possibile ottenere maggiori informazioni e verificare lo stato di servizio sulla pagina dedicata del sito di ATAC.