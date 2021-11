Innovazione, performance e sostenibilità: a Roma la nuova frontiera della mobilità

La nuova frontiera della mobilità non si gioca più solo sulla strada, ma si sviluppa in contesti esclusivi e dalla spiccata anima green, dando spazio a nuovi concetti di brand experience, pensati per offrire approcci innovativi e coinvolgenti allo shopping di prodotti di marchi top class.

All’interno dell’esclusiva cornice di COIN Excelsior di Via Cola Di Rienzo, Mercedes-Benz apre il suo primo Mercedes-EQ Experience Concept. Il marchio 100% elettrico della Stella si fa così ambasciatore della nuova era della mobilità, creando un coinvolgente touchpoint che integra l’esperienza digitale con l’elemento fisico.

Rivoluzionare la brand experience integrando reale e digitale

L’inaugurazione del Mercedes-EQ Experience Concept, nel cuore della Città Eterna, rappresenta proprio una nuova opportunità per rendere ancora più efficace e coinvolgente la brand experience della Stella, con una perfetta sinergia tra fisico e digitale.

Questo innovativo ‘hub’ ospiterà, infatti, tutte le novità di Mercedes-EQ e smart, consentendo ai visitatori, guidati da un product expert, di conoscere caratteristiche e particolarità dei singoli modelli, e proseguendo il proprio viaggio nel Brand all’interno dello showroom online con cui interagire attraverso il grande touchscreen posizionato all’interno del Mercedes-EQ Experience Concept.

Oltre alla configurazione dei prodotti, la richiesta di preventivi personalizzati o la prenotazione di un appuntamento per visionare una vettura, sempre in forma digitale, sarà possibile ordinare articoli della Mercedes-Benz Collection e farli recapitare direttamente e comodamente a casa.

Per una cultura della mobilità elettrica, la parola a Mercedes-Benz

“Con il Mercedes-EQ Experience Concept apriamo una nuova finestra sulla mobilità del futuro, una vera rivoluzione, la più grande dall’invenzione dell’automobile, che ha bisogno di essere comunicata in maniera chiara e al tempo stesso emozionante.”

Lo ha dichiarato Marco Terrusi, presidente e CEO di Mercedes-Benz Roma, che ha aggiunto un pensiero anche sulla necessità di sensibilizzare il pubblico a queste tematiche.

“Contribuire alla creazione di una reale cultura della mobilità elettrica è, infatti, il primo passo per estenderne i valori a un pubblico sempre più ampio e consapevole. Attraverso il Mercedes-EQ Experience Concept rendiamo questa esperienza ancora più coinvolgente, sfruttando al massimo strumenti e opportunità offerti dall’universo fisico e digitale, in un contesto premium, circondati da realtà provenienti da mondi differenti, ma unite da valori comuni quali innovazione, design e, soprattutto, sostenibilità”.

Digitalizzazione e sostenibilità: le nuove sfide dell’automotive

In questo, c’è da dire che l’automotive sta facendo effettivamente passi da gigante, avendo compreso che il consumatore moderno non solo ha modificato le sue esigenze, ma anche le modalità stesse di fruizione di prodotti e servizi, spostando la propria attenzione sempre più al digitale, alla sostenibilità e, allo stesso tempo, cercando un buon motivo, che sia coinvolgente e accattivante, per accostarsi ad un brand piuttosto che ad un altro.

Non basta più, dunque, semplicemente attendere e accogliere il cliente in concessionaria, ma è ormai necessario “andarlo a trovare” anche dove meno se lo aspetta, per coinvolgerlo in modi sempre nuovi e innovativi. La vendita del prodotto auto, oggi, passa quasi in secondo piano, perché torna protagonista proprio il cliente con le sue specifiche esigenze, non solo legate alla guida, ma anche alle modalità di scelta e d’acquisto del prodotto. Una volta che il cliente si sentirà coinvolto e si identificherà nei valori dell’azienda, la scelta dell’auto giusta verrà da sé.

Mercedes-Benz esce dalle concessionarie con una strategia innovativa

Da questo punto di vista, Mercedes-Benz sta conducendo una strategia esemplare. Da oltre 20 anni il brand con la Stella investe costantemente in nuove occasioni d’incontro con il proprio pubblico, tentando di uscire effettivamente dal classico contesto della concessionaria, per approcciare nuove modalità di Best Consumer Experience. Lo ha fatto già a partire dal 1997 con l’apertura della prima boutique Mercedes-Benz e lo ha rifatto nel 2014 con l’inaugurazione dell’Urban Mobility Store. Oggi, nel 2021, ci riprova, proponendo proprio il Mercedes-EQ Experience Concept, all’interno di Coin Excelsior in via Cola di Rienzo a Roma.