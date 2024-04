E se il panino non fosse solo mordi e fuggi?

Sarà capitato a chiunque di avere poco tempo per pranzare, di potersi concedere una pausa al volo giusto per staccare gli occhi dal pc o per uscire dall’ufficio. Quante volte, in questo caso, abbiamo optato per il famoso “panino al volo”?

Spesso associato a un pasto mordi e fuggi, tendenzialmente proposto ripieno di affettati, il panino è una delle alternative più gettonate per riempire velocemente uno stomaco affamato.

E se invece provassimo ad immaginarlo come qualcosa da gustare lentamente, assaporando morso dopo morso, ingredienti di ottima qualità, e al centro di tutto ci fosse il salmone?



La Salmoneria apre il suo terzo punto vendita ed è pronta ad accogliere gli amanti di questa prelibatezza per una vera e propria esperienza culinaria.

Qualità ed eccellenza da oltre 13 anni

È nel 2011 che in Via di Ripetta, al civico 40, apre il primo alimentari di pesce della capitale, un punto di riferimento dove poter acquistare le migliori qualità di ittico conservato, proveniente dall’Italia e dall’estero.

Gli occhi sono puntati sul salmone, prodotto di cui i soci fondatori sono importatori diretti: grazie a uno stretto contatto con i produttori, sono in grado di garantire un controllo ferreo sulle metodologie di lavorazione e sulla qualità della materia prima. Si spazia dal salmone selvaggio dell'Alaska al rarissimo e pregiato Red King, fino ai filetti scozzesi più rari, come ad esempio la linea Balmoral, prodotta per la casa reale inglese.

Per la prima volta la Salmoneria offre un prodotto sconosciuto sulla piazza romana.

L’eccellenza del Nord Europa incontra la tradizione mediterranea

Poco dopo l’apertura, i soci fondatori decidono di dare un tocco in più a questo locale dai “sapori di una bottega nostrana”, offrendo alla propria clientela una vera e propria esperienza culinaria: abbinando le eccellenze provenienti dal Nord Europa alle prelibatezze tipiche della tradizione mediterranea, ecco aggiungersi i panini gourmet.

Amati da oltre 13 anni, li troviamo farciti con:

Il più classico salmone selvaggio Sockeye, abbinato a yogurt acido aromatizzato all'erba cipollina, avocado valeriana, olio zest di limone e pepe rosa

Salmone arrostito con pomodorini secchi, cicoria ripassata ed hummus di ceci

Salmone scozzese marinato al whisky, con stracciatella pugliese e fette d'arancia.

Al salmone e a queste invitanti ricette, si aggiungono – negli anni a venire – una selezione di caviale siberiano, i migliori tonni rossi in olio, alici del Cantabrico, aringhe e sgombri dalla Danimarca, baccalà mantecato. Ai panini, si uniscono insalate e tartine.

Pranzi, spuntini, aperitivi e nuove aperture: occhi puntati sul quartiere Parioli

Il successo raggiunge brevemente il locale nel 2014, portando all’apertura del secondo punto vendita in via Della Dogana vecchia 12, davanti al Senato, a due passi da piazza sant'Eustachio.

Il periodo del Covid ostacola i desideri e progetti di espansione, fino ad oggi, in cui la Salmoneria riprende il proprio cammino e inaugura una terza bottega nel quartiere Parioli, in via Boccioni 6/8, alle spalle dell'omonimo teatro e adiacente le scuole. L'orario di apertura è dalle11.30 alle 21.00, dal lunedì al sabato.

È un negozio innovativo, in cui potersi fermare per pranzare, fare un aperitivo oppure uno spuntino prima di accedere al teatro, gustando le meravigliose ricette proposte e sorseggiando un buon calice di vino. Un luogo in cui farsi consigliare e guidare dall’accogliente staff, sempre aggiornato sulle caratteristiche dei vari prodotti presenti.

A 13 anni dalla prima apertura, la Salmoneria si conferma altresì un punto di riferimento per acquistare e portare a casa prodotti con un rapporto qualità prezzo unico.