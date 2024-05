Grande inaugurazione del nuovo showroom Dacia nella Capitale

Un weekend memorabile per gli appassionati di automobili nella capitale italiana: è stato inaugurato il primo salone monomarca Dacia a Roma, un evento che segna un nuovo capitolo per il brand automotive conosciuto per la sua affidabilità e convenienza.

Situato in Circonvallazione Orientale 4725 , uscita 21-22 Ciampino GRA ., il nuovo salone Autoéquipe Dacia offre un ambiente moderno e accogliente, progettato per mettere in risalto l’intera gamma di veicoli del marchio. Dalle city car ai SUV, ogni modello è esposto con cura per permettere ai visitatori di apprezzarne le caratteristiche uniche e le innovazioni tecnologiche.

Un evento di inaugurazione straordinario

La famiglia Cresci ancora una volta presenta uno spirito innovativo e all’avanguardia rispetto ai competitor. Claudio Cresci (Dealer Principal) affiancato dalle figlie Margherita Cresci (Marketing Manager ) e Camilla Cresci ( Quality Manager) presenta il nuovo showroom Dacia con un'inaugurazione perfetta: ospiti speciali, un catering street food con specialità romane, degustazioni di vini e spumanti .

CC: “Siamo orgogliosi di aprire il primo salone monomarca Dacia a Roma. Questo spazio rappresenta un punto di riferimento per tutti i nostri clienti, dove potranno vivere l'esperienza Dacia a 360 gradi".

Andrea Forte (Brand Manager Renault e Dacia Autoéquipe) con il suo team giovanile accetta questa nuova sfida cogliendo al massimo il lancio del NUOVO DACIA DUSTER , simbolo storico del brand. Durante l'evento, sono stati presentati anche tutti gli altri modelli di punta della gamma Dacia, tra cui Dacia Sandero, Dacia Jogger e Dacia Spring. Questi veicoli combinano tecnologia avanzata, sicurezza e comfort, rendendoli ideali per un pubblico variegato.

Un nuovo capitolo per Dacia a Roma ed in Italia

L'apertura del salone monomarca Dacia a Roma rappresenta un passo significativo nella strategia di espansione del marchio sul mercato italiano. Con un focus crescente sulla qualità del servizio e sulla soddisfazione del cliente, Dacia mira a consolidare la sua posizione come leader nel segmento delle auto accessibili ma di alta qualità.

Autoéquipe: Quarant'Anni di eccellenza nel settore automobilistico

Con l'apertura del nuovo showroom Dacia, Autoéquipe dimostra ancora una volta la sua capacità di innovarsi e di adattarsi ai cambiamenti del mercato. L'azienda continua a investire in nuovi progetti e a migliorare i propri servizi, con l'obiettivo di offrire sempre il meglio ai propri clienti. Questo nuovo traguardo rappresenta non solo una celebrazione dei successi passati, ma anche una promessa di un futuro ricco di nuove sfide e opportunità.

Dal 1982 Autoéquipe opera a Roma ed è oggi un punto di riferimento per i marchi RENAULT, DACIA, SEAT, CUPRA, e la divisione Usato Multimarca Autoéquipe con auto aziendali, km zero ed usato garantito. Oltre alla vendita di veicoli nuovi ed usati, il Gruppo fornisce sul territorio i servizi di noleggio a breve e lungo termine, assistenza, carrozzeria e ricambi che assicurano un servizio impeccabile e completo.

Le sedi di Autoéquipe a Roma