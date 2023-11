Ridurre il rischio: l'importanza dei vaccini HPV, Papilloma Virus e antinfluenzale

Nel panorama attuale dell'assistenza sanitaria, la prevenzione assume un ruolo cruciale nell'approccio alla salute. Una delle sue manifestazioni più fondamentali è la promozione attiva di vaccini essenziali come quello contro l'HPV, il Papilloma Virus Umano e il vaccino antinfluenzale stagionale.

È vitale non solo sensibilizzare sulle tematiche preventive, ma anche assicurare un percorso completo che abbracci la prevenzione, una diagnosi tempestiva e le cure necessarie per rispondere alle esigenze di salute sia delle donne che degli uomini.

Nel cuore di Roma, si erge il Paideia International Hospital, un ospedale completamente privato che offre servizi sanitari 24 ore su 24, sette giorni su sette, includendo analisi cliniche, visite specialistiche, ricoveri e terapie riabilitative.

Il nucleo stesso della struttura è focalizzato sulla prevenzione e, di conseguenza, sulla promozione dei vaccini, come ad esempio quello contro l'HPV, il Papilloma Virus. Questo virus può infettare varie mucose come bocca, esofago, genitali e area anale. Sebbene spesso sia asintomatico, in alcuni casi può causare lesioni benigne come condilomi o papillomi sulle mucose urogenitali e orali. Una quota ridotta, se non trattata, può lentamente evolvere verso forme tumorali che coinvolgono l'ano, la vulva, la cervice uterina, il pene, nonché le tonsille, la base linguale e il palato molle.

Il centro HPV presso il Paideia offre un percorso completo, partendo dalla prevenzione fino alla diagnosi e alle cure, al fine di rispondere a tutte le esigenze di salute sia delle donne che degli uomini.