Dentisti Ospedalieri nelle scuole: a Roma parte l’iniziativa dedicata agli under 12

Ve lo ricordate quante volte, da piccoli, mamma e papà ci hanno detto di lavarci i denti? E quante volte, ormai cresciuti, lo abbiamo ripetuto noi stessi ai nostri figli? Sarebbe stato tutto più facile, per loro e per noi, se a dar manforte, nella comunicazione di un messaggio tanto importante, fosse stata anche la scuola, supportata magari da professionisti dell’igiene orale. Se a mamma e papà, infatti, si tende a dare poco ascolto, alle parole di figure autorevoli esterne alla famiglia, come insegnanti e dottori, il bambino può prestare più attenzione e vi può trovare una conferma di ciò che ha appreso a casa.

?Igiene orale negli under 12: ce ne parla il Dott. Fabio Margarita

Un argomento, quello dell’igiene orale nei primi anni di vita, affrontato dal Dott. Fabio Margarita, Direttore Sanitario Centro Odontoiatrico Collina Fleming dell'Ospedale Israelitico di Roma:

“L’igiene orale del bambino deve essere curata sin dai primi giorni di vita. In questo modo, si eliminano i residui di latte abbassando la carica batterica, nota come placca, responsabile delle principali malattie della bocca. Quando spuntano i primi dentini, in genere gli incisivi centrali inferiori, si deve iniziare ad usare lo spazzolino, uno indicato per l’igiene orale dei bambini. Questo perché i batteri presenti nel cavo orale trasformano gli zuccheri presenti negli alimenti in acidi in grado di aggredire i denti, determinando un’alta possibilità di sviluppo di carie dentali. Va supervisionato soprattutto lo spazzolamento serale, in quanto, mentre si dorme, la salivazione diminuisce, lasciando il cavo orale più asciutto e quindi, più suscettibile agli acidi. Educare i bambini ad una corretta igiene orale significa prevenire la formazione di carie, di parodontiti o stomatiti.”

? Odontoiatria a Scuola: il progetto di sensibilizzazione all’igiene orale nelle scuole

E allora, ben venga la collaborazione nata a Roma tra la Rete dei Dentisti Ospedalieri dell’Ospedale Israelitico e le scuole locali, medie ed elementari, atta a sensibilizzare gli under 12 sull’importanza di una corretta salute orale.

L’iniziativa Odontoiatria a Scuola, al suo secondo anno di attivazione, è iniziata lo scorso 7 febbraio nell’Istituto Comprensivo di via Nitti, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere nel tempo più di 1.000 alunni sul territorio.

È ancora il Dott. Margarita a parlarci di questa proficua collaborazione:

“In questi giorni si è verificata una congiunzione preziosa ed importante. La medicina è andata a far visita ai giovani. Dopo due anni complessi, in cui, anche le nuove generazioni si sono trovate coinvolte in un capitolo nuovo e doloroso, dai tratti gravi ed emergenziali, si è potuto presentare il tema medico con un sorriso, seppur didatticamente, alle nuove “leve”. In questa occasione, abbiamo trattato il tema con la leggerezza dei ragazzi e la professionalità degli addetti ai lavori. Con la speranza che questa sinergia sia la chiave di volta della cura del bene più prezioso che hanno: la loro salute. E’ stato importante uscire dalla comfort zone dei nostri reparti per incontrare i ragazzi nelle scuole, nel loro ambiente, esorcizzando la malattia, perché mai come oggi la “malattia” fa paura, e umanizzando la figura del medico, e nella fattispecie del dentista che, entrando nelle classi, sedendosi accanto a loro in banchi improbabili per lui, è diventato, per qualche minuto, “uno di loro”.”

L’approccio dei Dentisti Ospedalieri coinvolti nel progetto, ospiti nelle scuole, prevede dunque una fase di formazione e informazione, seguita da una sessione di domande e consigli, sempre molto apprezzata dai giovani curiosi, e si conclude con la consegna, a ciascun alunno, di un dental kit (spazzolino, dentifricio e collutorio per under 12, più un album da colorare, per i più piccoli, offerto in collaborazione da Colgate), comprensivo di una Family Card che consentirà ai genitori dei bambini di ottenere sconti e promozioni presso la neonata Divisione Odontoiatrica d’eccellenza dell’Ospedale Israelitico.

? “Dentisti Ospedalieri”: tutti i vantaggi di farsi curare nel network di un Ospedale d’eccellenza

E proprio dalle parole del Dott. Margarita si riescono a comprendere perfettamente alcuni dei vantaggi offerti dal network “Dentisti Ospedalieri” dell’Ospedale Israelitico:

“Diventare paziente dei centri odontoiatrici identificati attraverso il network “Dentisti Ospedalieri” significa poter sfruttare positivamente tutti i vantaggi derivanti da un’ottima organizzazione, dall’alta professionalità e dalle condizioni economiche molto interessanti. O gni trattamento viene effettuato con la massima professionalità e con eccellenti risultati grazie anche ai più moderni metodi di intervento e alla formazione continua di livello internazionale. Tra le eccellenze dei Dentisti Ospedalieri, ci sono la sedazione e l’analgesia sedativa cosciente, con quest’ultima tecnica ottima soprattutto per i bambini.

Tra gli innovativi servizi odontoiatrici possiamo poi annoverare l’impronta digitale con uno scanner intraorale grande poco più di una penna, che permette di evitare perdite di tempo e sofferenze al paziente e l’introduzione di un’altra grande innovazione, i laser odontoiatrici, che consentono interventi assolutamente atraumatici, assicurando una perfetta decontaminazione delle infezioni dentali e gengivali e garantendo una efficace coagulazione e una rapida guarigione dei tessuti con una notevole riduzione del dolore post operatorio.

Nei nostri laboratori odontotecnici, l’evoluzione delle terapie odontoiatriche ricostruttive passa attraverso l’utilizzo di nuovi materiali ceramici privi di metallo e siamo in grado di trattare le malocclusioni dentali e dentoscheletriche di adulti e bambini attraverso l’ortodonzia tradizionale e invisibile.”

Insomma, la rete a Roma di Dentisti Ospedalieri dell’Ospedale Israelitico dimostra, una volta di più, la sua vicinanza al territorio e alle famiglie, garantendo tutta la sicurezza e l’attenzione che le diverse figure di professionisti coinvolte (pedodonzisti, dentisti, anestesisti…) possono trasmettere ai pazienti, soprattutto se questi ultimi sono giovani e spesso intimoriti dalla tanto temuta visita odontoiatrica.

? Il ruolo del pedodonzista: e il dentista non fa più paura!

A tal proposito, il Dott. Margarita ci ha spiegato anche quali devono essere le caratteristiche di un professionista nel rapportarsi al target dei più giovani:

“Tra i nostri Dentisti Ospedalieri è presente la figura del pedodonzista, cioè di un professionista laureato in odontoiatria, con una preparazione specifica per poter approcciare e, qualora si rendesse necessario, curare nel modo migliore i pazienti più piccoli.

La problematica principale con i bambini è riuscire a conquistare la loro fiducia. Generalmente si effettua una prima seduta detta di “avvicinamento”, effettuabile sia a scuola che a studio, dove il pedodonzista non effettua terapie sul bambino. Semplicemente, ci si incontra e si parla, così da creare un rapporto di fiducia e confidenza. Pazienza, gentilezza e simpatia sono caratteristiche necessarie per il raggiungimento dello scopo. Il buon pedodonzista deve riuscire a fare breccia nell’animo del suo paziente anche attraverso piccoli regali, possibilmente sempre legati all’argomento dentale, come spazzolini decorati.”

Non si finisce mai d’imparare, insomma, tanto che, ciò che forse è ancora più importante è come la rete di Dentisti Ospedalieri dell’Ospedale Israelitico, con questo progetto di sensibilizzazione, voglia insegnare non solo ai più giovani, ma anche a noi adulti, una lezione importante: bisogna dare ai nostri ragazzi, sin da piccoli, tutti i mezzi e le informazioni necessarie perché inizino a prendersi cura di sé in maniera autonoma e consapevole. Solo così il loro futuro sarà radioso, tanto quanto lo è un bel sorriso sano e luminoso.

E allora, chiudiamo con tre consigli rapidi per i più piccoli, che arrivano, ancora una volta, da chi, di salute dentale, se ne intende:

? Spazzolino e dentifricio: quali scegliere?

“Lo spazzolino, sia manuale che elettrico, deve essere adatto alle dimensioni della bocca del bambino, avere un manico ergonomico, che faciliti i movimenti corretti, e le setole morbide e delicate, per non rovinare smalto e gengive. Per quanto riguarda il dentifricio, si consiglia l’utilizzo di prodotti contenenti fluoro anche se bisognerebbe sempre verificare che non ci sia un eccesso di fluoro ambientale. In alternativa, esistono dentifrici contenenti agenti remineralizzanti, utili per rinforzare lo smalto e renderlo più resistente all’azione dannosa dei batteri.”

? Quando l’igiene orale diventa un gioco

“ C onvincere i bambini a spazzolare i denti può essere una vera e propria impresa. S i possono utilizzare degli stratagemmi per rendere questo momento “divertente”, magari utilizzando una piccola clessidra o facendo un girotondo intorno al tavolo per il tempo necessario, mentre ci si spazzola.”

? Quante volte spazzolare i denti?

“Almeno tre volte al giorno, dopo i pasti principali, con una particolare attenzione alla sera prima di andare a letto.”

