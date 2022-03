Happy hour, un amore che si rinnova con la bella stagione

Con l’arrivo della bella stagione, aumenta il desiderio di ritagliarsi delle occasioni in cui condividere del tempo con gli amici; tra queste, molto apprezzata l’happy hour.

Entrata, ormai, nelle abitudini sociali della maggior parte delle persone, diffusasi in tutto il mondo, l’abitudine dell’happy hour ha, però, origini piuttosto recenti.

Nacque, infatti, a metà del XX secolo nel Regno Unito, come trovata di marketing, per attirare i clienti nei bar nell’orario che coincide con la fine della giornata lavorativa, offrendo alcolici a prezzi scontati; il nome ‘ora felice’ vuole proprio indicare un momento di rilassamento dopo gli impegni quotidiani.

Arrivata in Italia, tale usanza si è affiancata alla secolare abitudine dell’aperitivo che, invece, aveva lo scopo di preparare lo stomaco al pasto serale.

Oggi, aperitivo e happy hour si sono fusi in un unico rituale, molto amato, in cui si può sorseggiare un alcolico accompagnato da stuzzichini, finger food e pietanze in versione da ‘assaggio’, che vanno a sostituire la cena.

Negli anni, l’happy hour si è evoluta e raffinata, per regalare ai clienti un’esperienza sempre migliore, non solo di convivialità, ma anche di gratificazione del palato.

Alcuni locali, ad esempio, non offrono semplici stuzzichini, ma vere e proprie proposte gourmet, preparate con cura e attenzione.

È il caso di Rosso Eat Drink Stay, poliedrico ristorante che allieta chiunque si trovi a passare per la Città Eterna con i suoi eccellenti prodotti.

Happy Hour, un momento di felicità tutto da gustare

In occasione della Primavera, Rosso ha deciso di offrire ai propri clienti una gustosa novità: l’Happy Hour Gourmet.

Dalle 18.00 alle 20.00, sarà possibile sorseggiare il proprio cocktail preferito accompagnato da varie prelibatezze, sia provenienti dalla cucina italiana che di ispirazione internazionale, per accontentare anche i palati più esigenti.

Ad esempio, si potrà gustare ‘la Montanara’, un semplice e delizioso impasto di pizza lievitato con pomodoro, parmigiano e basilico; oppure, per gli amanti dei sapori orientali, ci saranno i gamberi in tempura in salsa agrodolce.

Inoltre, saranno disponibili anche saporiti tacos e bao.

Insomma, la proposta è davvero ampia e, per scoprire tutto ciò che l’happy Hour Gourmet ha da offrire, non resta che provarlo, regalandosi “un’ora felice” in compagnia.



Un servizio che va da colazione a tarda sera

Rosso non è, semplicemente, un ristorante, o solo un pub, ma è qualcosa di più; la sua offerta, infatti, non si limita all’Happy Hour Gourmet.

È un locale eclettico che, durante l’intera giornata, si occupa di coccolare i propri clienti, partendo dalla colazione fino ad arrivare al dopo cena, il tutto selezionando ingredienti di elevata qualità e prestando attenzione, nel contempo, alla stagionalità degli stessi.



Tutto viene curato nel minimo dettaglio, per questo la maggior parte dei prodotti è fatta in casa.

Parlando solo della colazione, ad esempio, si possono gustare torte, biscotti e dolci preparati dalla pasticceria del locale, da accompagnare con succhi di frutta (con e senza zucchero) homemade.

Oppure, si può cominciare la giornata con lo yogurt fatto in casa, perfetto con muesli o frutta fresca.

La caffetteria, invece, è curata da caffè Kavè di Bologna, che si occupa di effettuare una sapiente selezione di miscele.

Il pranzo è strutturato secondo una formula a buffet, dove si può scegliere la dimensione del piatto.

Infine la cena, più ricercata ed elegante, mantiene l’elevata qualità dei piatti e aggiunge un servizio dedicato molto accurato.

Artigianalità e passione per soddisfare ogni esigenza



Grazie ad un perfetto equilibrio tra ricercatezza e semplicità, innovazione e tradizione, Rosso è in grado di soddisfare tutte le svariate esigenze.

Non mancano, infatti, piatti gluten free, nonché proposte dedicate a vegetariani e vegani.

Lo spazio di cui dispone il locale (ben 400 mq) è ripartito tra ristorante, bar-caffetteria, grill, loft garden e cucina a vista e i coperti presenti sono 80 all’interno e circa 60 all’esterno.

Uno spazio curato, piacevole e accogliente pensato per far stare a proprio agio i clienti.



Per apprezzare appieno ciò che Rosso ha da offrire, bisogna vederlo (ma, soprattutto gustarlo) di persona; il locale si trova in via Aventino 32 a Roma.

Sulla pagina Facebook di Rosso è possibile prenotare il proprio posto per l’occasione preferita, nonché rimanere aggiornati su novità e trend del ristorante.



