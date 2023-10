Ti va un gelato? Il 5 ottobre festeggiamo l’apertura di una nuova gelateria a Roma

Il noto marchio torinese di gelaterie GROM amplia la propria presenza nella capitale con l’inaugurazione di una nuova gelateria, in via Ottaviano 80. La presenza di GROM nella città di Roma si consolida ancora di più dopo la recente apertura in Corso Vittorio Emanuele II, 69 e le gelaterie di Piazza Navona, Stazione Termini e dei centri commerciali Maximo, Roma Est, Euroma2 e Porta di Roma.

Cosa succederà: un’ora di degustazione di gelato (gratuita) per tutti

L’appuntamento - aperto a tutti e senza necessità di prenotazione - è fissato per giovedì 5 ottobre tra le 17:00 e le 18:00, a Roma, nella nuova gelateria di via Ottaviano 80.

Tutte le persone che si presenteranno in gelateria, nella fascia oraria indicata, potranno degustare gratuitamente un assaggio di un gusto di gelato tra quelli venduti nelle gelaterie GROM.

Nella stessa giornata, tra le 19:00 e le 20:00, GROM organizzerà anche una degustazione a numero chiuso guidata da Giorgia Lasuschi, responsabile R&D di GROM, insieme a un’ospite speciale. La degustazione sarà un percorso sensoriale alla scoperta delle caratteristiche e la filosofia di produzione di GROM. Sarà un viaggio alla scoperta delle materie prime utilizzate, attraverso l’analisi del profumo, del gusto e del colore del gelato. Per partecipare a questa esperienza sarà necessario effettuare una prenotazione; maggiori informazioni saranno disponibili sulla pagina Instagram @gromgelato.

L’autenticità nella filosofia di produzione

La filosofia di produzione del gelato GROM – fatto con latte fresco italiano di alta qualità e uova di galline allevate a terra - riflette i valori del marchio. Nello specifico, il gelato viene realizzato senza coloranti, aromi e additivi emulsionanti: il suo colore varia in base ai cambiamenti della natura ed è caratterizzato da un gusto intenso, dato dalle materie prime di altissima qualità attentamente selezionate. Il gelato GROM, inoltre, non contiene conservanti ed è protetto in carapina per ripararlo dalla luce e dall’aria, che altrimenti ne comprometterebbero il gusto. Un’ulteriore caratteristica è data dalla presenza di soli addensanti naturali, come la farina di carrube, particolarità che fa sciogliere il gelato più velocemente e che testimonia la sua naturalità. Inoltre, essendo senza glutine, è adatto alle esigenze di tutti, anche delle persone celiache.

GROM, nelle sue attività, si impegna per la tutela e il rispetto dell’ambiente, perché si affida a energie provenienti da fonti rinnovabili per le sue gelaterie. Inoltre, sceglie materiali cartacei certificati FSC, provenienti da foreste gestite in modo responsabile, e utilizza materiali riciclabili come la plastica PET che, oltre ad essere quasi interamente recuperabile, non altera il sapore del gelato.

Orari di apertura e servizi disponibili

La nuova gelateria è aperta dalle 10:00 alle 23:30 da domenica a giovedì, dalle 10:00 alle 24:00 il venerdì e il sabato. È attivo anche il servizio delivery con Deliveroo, per permettere a tutti di gustare l’autenticità del gelato GROM anche a casa.