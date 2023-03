E' possibile ringiovanire? La genetica per prevenire malattie e ridurre il ritmo di invecchiamento

In un mondo dove l'aspettativa di vita è in costante aumento, la prevenzione delle malattie legate all'invecchiamento è diventata una priorità per molte persone.

Un prezioso alleato viene direttamente dallo studio del DNA elemento che consente di prevenire non solo i segni dell'età, riducendo il ritmo di invecchiamento, ma anche le malattie cardiovascolari (prima causa di morte in Italia), il diabete e altre malattie legate all'invecchiamento.

Lo studio del DNA rappresenta quindi un enorme vantaggio nella prevenzione delle malattie dell'età, ed è possibile grazie ad un test genomico.

Scopriamo insieme in che cosa consiste l’Highlander Test.

Highlander test: la nuova frontiera della prevenzione

Highlander Test rappresenta una vera e propria rivoluzione nella prevenzione delle malattie dell'età. Grazie all'analisi del DNA, questo test è in grado di definire l’età biologica di un individuo. L’età biologica accelerata rispetto all’età cronologica è stata associata all’incremento dei principali fattori di rischio associati all’insorgenza di patologie croniche e di patologie legate all’invecchiamento, come le malattie cardiovascolare,il diabete, le patologie neurodegenerative.

Questo test non si limita a fornire una panoramica delle possibili criticità, ma rende possibile formulare un piano personalizzato atto a ridurli.

In questo modo, è possibile offrire una migliore qualità della vita.

Ridurre il ritmo dell'invecchiamento

Una delle caratteristiche più interessanti dell'Highlander test è la possibilità di ridurre il ritmo dell'invecchiamento e di conseguenza la propria età biologica, riuscendo così a portare indietro le lancette del tempo del nostro corpo.

Rallentare questo processo è un desiderio comune per molti, specialmente per coloro che hanno superato i 40 anni.Gli ultimi studi sul genoma umano hanno identificato dei marcatori del nostro DNA che sono indicativi del ritmo dell'invecchiamento, e ciò ha permesso ai ricercatori di studiare come rallentarlo.

Highlander Test, creato da Altamedica, consente di individuare la propria età biologica, il ritmo di invecchiamento, e gli indicatori di rischio correlati all'ipertensione, alle funzioni cardiovascolari, renali e cognitive, al diabete di tipo 2, all'obesità e al fumo di sigaretta.

Altamedica: il centro specializzato in genetica

Tutto questo è reso possibile da Altamedica, un centro specializzato in genetica e nella prevenzione delle malattie legate all'invecchiamento.

Il suo staff altamente qualificato è composto da medici, biologi e genetisti, pronti a fornire una consulenza personalizzata per individuare i propri fattori di rischio e adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare pericolosi inconvenienti.

Una volta che l’Highlander Test è stato effettuato, in autonomia anche a casa propria, verrà analizzato da un pool di specialisti che potranno quindi preparare un percorso personalizzato e adeguato alle necessità della persona.

