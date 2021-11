Il food delivery si fa solidale. Ecco le donazioni via App

Il delivery in Italia non è mai stato apprezzato come di questi tempi. Un consenso, quello per i servizi di consegne a domicilio, che si è esteso durante la pandemia, quando poterne approfittare era una vera a propria necessità per tutti, ma anche un fenomeno che, oggi, è diventato un must irrinunciabile per molti, soprattutto nel settore food e, specialmente nelle grandi metropoli come Roma.

La pandemia, d’altro canto, ha creato anche disagi, mettendo in difficoltà economica tante famiglie. Un problema sociale, quello dei più bisognosi, da sempre tra le priorità della Croce Rossa Italiana, la quale lo affronta con pacchi di prodotti alimentari e beni di prima necessità consegnati quotidianamente a chi ha più bisogno .

È proprio questo l’ambito in cui ha deciso di intervenire Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, oggi forse il miglior alleato di CRI per “consegnare” gli aiuti alimentari a chi ne ha bisogno, con il supporto di migliaia di clienti chiamati a fare la loro parte.

Deliveroo, infatti, oltre ad aver contribuito alla causa con una donazione diretta alla CRI, ha messo a disposizione la propria piattaforma per raccogliere le micro-donazioni dei propri clienti. Ordinando, come di consueto, il proprio piatto preferito attraverso la App, gli utenti potranno, infatti, decidere di arrotondare la cifra del conto finale al momento del pagamento e donare questa differenza direttamente a CRI.

Un’iniziativa che si inserisce nell’ambito del più grande progetto “Full Life”, con cui Deliveroo supporta i territori e le comunità nei quali opera, dimostrando, una volta di più, il proprio impegno in termini di responsabilità e inclusione sociale. Un perfetto circolo virtuoso e solidale, dove l’App Deliveroo e le strutture della Croce Rossa Italiana si uniscono ai piccoli contributi spontanei e individuali dei consumatori, per far fronte alle esigenze di intere famiglie bisognose.

Insomma, l’invito è a scaricare l’App Deliveroo e a utilizzare il servizio non solo per ricevere i propri piatti preferiti comodamente a casa o in ufficio, ma anche per contribuire alla raccolta fondi di Croce Rossa Italiana e donare una nuova speranza a molti.



