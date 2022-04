Entra nel mondo del Lavoro con un incontro in presenza e un’anteprima digitale: a Roma un Career Day tutto da scoprire

Per un giovane, il primo approccio con il mondo del lavoro è un momento estremamente delicato: da un lato c’è la voglia di mettere in pratica quel che si è appreso in aula e di dimostrare il proprio valore, dall’altro c’è l’inesperienza e la difficoltà nell’individuare la strada giusta per muovere i primi passi nel mondo dell’impresa.

Per questo motivo sono fondamentali i momenti di incontro come i Job Meeting organizzati da Cesop HR Consulting Company – uno dei principali player nazionali in materia di career day e orientamento –, che mettono a contatto giovani neolaureati e laureandi con importanti aziende del panorama nazionale e internazionale, aprendo in questo modo un canale di comunicazione che genera opportunità concrete per entrambe le parti in gioco.

Workshop e momenti di incontro: l’evento fisico

Il 28 aprile, l’apprezzata fiera del lavoro (organizzata da Cesop) tornerà finalmente in presenza con Job Meeting ROMA: presso il chiostro di ingegneria della Sapienza, infatti, i laureati e laureandi, di ogni facoltà e istituto del Lazio, potranno incontrare di persona i selezionatori delle aziende partecipanti, consegnare il proprio CV cartaceo o digitale – grazie ad un QR code legato alla registrazione –, confrontarsi di persona con i recruiter e assistere ai workshop programmati in aula, previa prenotazione.

Come partecipare

Semplicissimo: per chi vuole trovare lavoro è sufficiente registrarsi direttamente dalla pagina dell’evento inserendo la propria email e compilando la scheda che permetterà ai responsabili aziendali, tra l’altro, di inviare l’invito a colloqui privati. Si riceveranno via posta le istruzioni per prenotare i workshop e per trarre i maggiori vantaggi dalla partecipazione a Job Meeting ROMA e sarà possibile accedere subito all’anteprima online.

Sono già presenti queste aziende che desiderano incontrarti e ricevere il tuo CV: Accenture, ACEA, AlmavivA, Aresys, Avanade, BSP Pharmaceuticals, DXC, ENAV, Gi Group, ION Group, Humangest, KT - Kinetics Technology, Kuwait Petroleum Italia, Leonardo, negg Group, QiBit, RINA, Serco, Synergie, Teoresi, Umana e Vodafone .

7 giorni di anteprima digitale

C’è di più, quindi: a partire dal 21 aprile, tutti gli iscritti possono accedere all’anteprima digitale dell’evento, consultando i profili delle aziende partecipanti, anticipando la propria candidatura online per le offerte di lavoro pubblicate, accreditarsi per essere invitati a videocolloqui individuali.

Ancora, il giorno precedente l’evento in presenza, gli iscritti potranno partecipare ad alcuni webinar di orientamento per perfezionare la stesura del proprio CV e ricercare in modo efficace opportunità lavorative.

Concluso l’evento fisico, i partecipanti riceveranno via mail l’invito a prenotarsi videocolloqui con le aziende presenti al career day.

Tante opportunità

Job Meeting ROMA, insomma, è un’iniziativa che unendo le potenzialità del digitale all'efficacia dell’incontro fisico aprirà molte opportunità concrete sia per i laureati e neolaureati partecipanti, sia per le aziende presenti, messe nelle condizioni di integrare i propri team di lavoro con i migliori talenti del mondo universitario.