La nocciola DOP di Caprarola: un gusto che non smette di unire

Il cibo in Italia è più che uno strumento per soddisfare un bisogno: è un'istituzione. Dagli antipasti ai contorni, dagli spuntini ai dolci, ogni piatto porta con sé l'orgoglio e la tradizione - a volte persino la contesa e la rivendicazione tra vicini - di un'area, di un paese, persino di un quartiere.

Per questo motivo la sagra in Italia assume sempre la rilevanza di un evento mondano, con ospiti, attività ed eventi collaterali per celebrare il mangiar bene e in buona compagnia.

Non fa eccezione il comune di Caprarola, da cui la nocciola DOP prende il nome, che arriva quest'estate a celebrare la sua 67esima ricorrenza.

La magia sarà la protagonista dell'evento che animerà la famosa sagra dedicata alle buonissime nocciole di Caprarola. Dal momento in cui si accenderanno le sorprendenti luminarie, una polvere magica scenderà sulle vie del centro storico del paese e accompagnerà chi sarà disposto ad accoglierla per tutta la durata della festa.

La 67ª Sagra della Nocciola di Caprarola

La Sagra della Nocciola di Caprarola, targata Classe '83 e organizzata dall'Associazione Pro Loco Caprarola, giunge alla sua 67ª edizione. Dal 25 agosto al 1° settembre 2023, Caprarola si vestirà a festa con sorprese tutte da scoprire. Un programma ricco di eventi per tutti i gusti, con tante manifestazioni sportive, culturali e musicali, ma anche aree food dove mangiare con piatti tipici locali e street food, preparati dalla Pro Loco Caprarola.

Il programma

Venerdì 25 agosto prenderà il via ufficialmente la festa, in onore di Roberto Marchini, alle ore 21.00, nel Piazzale di Palazzo Farnese la banda dei Granatieri di Sardegna si esibirà in un solenne concerto. Da quel momento, tanti evento per i grandi e per i più piccoli. Tra i vari momenti, sabato 26 agosto alle 21.30 la magia dello spettacolo “Di Luna e di Stelle, di Fate e di Folli - La sera delle meraviglie” invaderà il piazzale di Palazzo Farnese, con una luna pallida che, accompagnata da una fata volante, danzerà e volteggerà nel cielo, uno spettacolo ispirato dai grandi eventi rinascimentali che animavano Palazzo Farnese.

Domenica 27 agosto alle ore 12.00, la Banda musicale Filippo Mascagna di Caprarola sfilerà lungo la via diritta con sparo di colpi scuri colorati, dalle 17.00 apriranno i mercatini artigianali e alle 18.30, la grandiosa e iconica sfilata dei carri allegorici e agresti animerà il centro storico del paese. Nella sera di lunedì 28 agosto, tra i vari eventi e un pomeriggio dedicato agli sport, si proseguirà la sera al campo sportivo con il Gran Galà Equestre della città, introdotto dallo speaker Nico Belloni. Martedì 29 agosto il piazzale di Palazzo Farnese ospiterà il concerto gratuito dei Coma Cose con la magia delle loro splendide note, da “L’Addio” a “Mancarsi”, fino alle più movimentate “French Fries” e “Jugoslavia”.

Mercoledì 30 agosto sarà interamente dedicato ai bambini con “Come d’Incanto”, un’intera area pedonale in zona La Paradisa con artisti di strada che intratterranno i bimbi dalle 16.30 fino a notte inoltrata, bancarelle e area food. Giovedì 31 agosto prosegue la festa con la solenne processione in onore di Sant’Egidio Abate, patrono di Caprarola. A seguire, la serata "Musica e Gelato" presso piazza Pietro Cuzzoli.

La giornata finale, venerdì 1° settembre, si aprirà con la sfilata della Banda musicale Filippo Mascagna alle ore 12.00 nella via principale del paese con sparo di colpi scuri. Dalle ore 17.00 si apriranno i mercatini artigianali e alle ore 19.00 tornerà la sfilata di carri agresti e allegorici in versione notturna, cui seguirà un grandioso spettacolo pirotecnico.

Leggi il programma completo su: https://sagranocciolacaprarola.it/ e segui l'evento su Facebook e Instagram.