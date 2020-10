"Mi chiamo Francesco Totti" alla festa del Cinema di Roma: l'intervista al regista Infascelli

Dal primo calcio tirato ad un pallone, al giorno dell'addio in uno stadio Olimpico gremito di tifosi. Dal primo goal in serie A al grave infortunio subito poco prima di partire per i mondiali 2016. E poi lei, Roma. Non solo quella di Trigoria, ma anche quella di città con cui si è voluto sposare per sempre.

Alla Festa del Cinema di Roma è la giornata dell'ex capitano, attraverso il lavoro del regista Alex Infascelli "Mi chiamo Francesco Totti" che porta in sala un racconto fresco e autentico di un personaggio tanto amato e stimato, e non solo dai tifosi. Infascelli ci spiega com'è nato il progetto e come si è sviluppato. Ma anche qual'è il messaggio che si può cogliere.