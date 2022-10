Festa del Cinema, tutto pronto: torna all'Auditorium uno dei red carpet più grandi al mondo

Si scaldano i motori della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà, dal 13 al 23 ottobre, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e in numerosi altri luoghi culturali della Capitale.

Festa del Cinema 2022

L'edizione 2022 - che ha i volti di Paul Newman e Joanne Woodward nell’immagine ufficiale - inaugura con un'importante novità: da quest'anno, infatti, la Festa del Cinema di Roma è stata ufficialmente riconosciuta come Festival Competitivo dalla FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films) e per questo, rispetto alle ultime edizioni, sarà introdotto un Concorso internazionale dal titolo Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani.

Oltre al Concorso, la Festa sarà composta da altre sezioni non competitive: Freestyle ospiterà titoli di formato, durata e stile liberi, dalle serie ai videoclip, dai film alla videoarte; in Grand Public si terranno i film per il grande pubblico; una sezione specifica sarà dedicata alle Proiezioni Speciali; Best of 2022 accoglierà alcuni tra i migliori titoli della stagione provenienti da altri festival internazionali; Storia del Cinema e Retrospettiva presenteranno capolavori riportati al loro originario splendore e approfondimenti sull’opera di protagonisti del cinema italiano e internazionale.

Ad affiancare il programma dei film, due sezioni dedicate agli Incontri con il pubblico: Paso Doble, che prevede un dialogo tra due autori, e Absolute Beginners, in cui un autore affermato rievocherà la storia del proprio esordio al cinema.

Oltre alle precedenti sezioni, la Festa ospiterà un programma di eventi nella Capitale. Accanto alla Festa, Alice nella città organizzerà, secondo un proprio regolamento, una rassegna di film per ragazzi.

I film del Concorso Progressive Cinema saranno giudicati da una giuria composta da professionisti del mondo del cinema, della cultura e delle arti che assegneranno i seguenti riconoscimenti: Miglior Film, Gran Premio della Giuria, Miglior regia, Miglior sceneggiatura, Premio “Monica Vitti” alla Miglior attrice, Premio “Vittorio Gassman” al Miglior attore e Premio speciale della Giuria, a scelta in una delle seguenti categorie: fotografia, montaggio, colonna sonora originale. Sono inoltre previsti due riconoscimenti trasversali: il Premio “Ugo Tognazzi” alla Miglior commedia e il Premio Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas. Anche quest’anno, gli spettatori saranno protagonisti della Festa con l’assegnazione del Premio del Pubblico FS.

I luoghi della Festa del Cinema

L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone resta centrale anche di questa 17esima edizione, la struttura firmata da Renzo Piano sarà il fulcro della manifestazione e ospiterà proiezioni, incontri, eventi, convegni e dibattiti. I 1300 mq del viale che conduce alla Cavea saranno trasformati in uno dei più grandi red carpet al mondo. Presso il Parco della Musica saranno disponibili, inoltre, le Sale Sinopoli, Petrassi, Teatro Studio Gianni Borgna e lo spazio “Lazio, Terra di cinema” situato presso AuditoriumArte.

Ma la Festa del Cinema coinvolgerà anche tanti altri luoghi della Capitale. Insieme al MAXXI e alla Casa del Cinema – che da anni fanno parte delle sale ufficiali della manifestazione – si aggiungeranno quattro sale del Cinema Giulio Cesare. Fra le “sale in Festa” della diciassettesima edizione ci saranno il Teatro Palladium, Scena, il Cinema Nuovo Sacher, e, in collaborazione con AGIS e ANEC, altre quindici sale della città: Andromeda, Atlantic, Cineland, Ferrero Cinema Adriano, Lux, Mignon, My Cityplex Trianon, Nuovo Cinema Aquila, Odeon, Quattro Fontane, Savoy, Stardust, The Space Cinema - Parco de Medici, Tibur, UCI Porta di Roma.

Torneranno le proiezioni presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con MediCinema Italia Aps, a Rebibbia Nuovo Complesso, a Palazzo Migliori e nelle quindici Case rifugio della Regione Lazio. Dopo il successo degli anni scorsi si amplierà la collaborazione tra la Rete Librerie di Roma e la Festa del Cinema: la Festa ne coinvolgerà ben quindici, dal centro alla periferia (A tutto libro, Acilia Libri, Altroquando, Cinemabooks, L'ora di libertà, Libreria Boccea, Libreria Fahrenheit, Libreria Nuova Europa I Granai, Libreria Passaparola, Libreria Samarcanda, Libreria Tra le righe, Libreria Via Piave, Odradek, Ottimomassimo, Tomo Libreria Caffè). La Festa del Cinema sarà nuovamente itinerante e, grazie alla Regione Lazio, farà tappa – con una serie di proiezioni – anche in altri luoghi e comuni del territorio laziale

La Festa del Cinema continua online

Sì agli incontri live, ai personaggi famosi sul red carpet, alle proiezioni, agli eventi per grandi e bambini. Ma la Festa del Cinema 2022 sarà anche molto online, con il programma on demand "DIGITAL RoFF" che come negli scorsi anni metterà a disposizione una sala virtuale a capienza limitata, attraverso la quale seguire on demand una parte del programma. Non solo: la Festa del Cinema sbarcherà anche su TikTok, entrando quindi a far parte di una delle community più originali e creative. Per tutta la durata dell'evento, gli appassionati di cinema potranno seguire la Festa da un punto di vista totalmente inedito sul profilo TikTok @romacinemafest, attraverso gli hashtag #RoFF17, #CinemaTok e #DietroLeQuinte.

Come acquistare i biglietti per la Festa del Cinema

L’acquisto dei biglietti in prevendita per la diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma potrà essere effettuato solamente online attraverso il sito www.romacinemafest.it dal 10 ottobre 2022 alle ore 9. I biglietti potranno inoltre essere acquistati nei giorni della Festa (13-23 ottobre 2022) presso la biglietteria dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il prezzo dei biglietti varia da 6 a 25 euro.

Per la diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, sarà inoltre possibile assistere alla visione di una selezione di eventi attraverso la piattaforma on-demand dedicata. Dal 12 ottobre sarà attivo l’acquisto dei biglietti per la visione degli eventi disponibili, accedendo direttamente all’indirizzo https://digital.romacinemafest.org. Sarà obbligatoria la registrazione. Prezzo del biglietto: 5 euro.

La programmazione di Alice nella città è in vendita con biglietti da 7 a 12 euro. I biglietti per le proiezioni aperte al pubblico saranno disponibili secondo le modalità e la biglietteria della Festa. Eventuali coproduzioni realizzate in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma potrebbero subire variazioni di prezzo. Le scuole ed i gruppi numerosi possono prenotare e rivolgersi direttamente a: scuole@alicenellacitta.com.