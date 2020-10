Été 85 vince la Festa del Cinema 2020. ll regista: "E' il fim che avrei voluto vedere da spettatore"

Été 85 di François Ozon vince la Festa del Cinema di Roma 2020. Il film del regista francese è quello che tra i titoli della Selezione Ufficiale è risultato il più votato dagli spettatori aggiudicandosi così il Premio del Pubblico BNL della 15esima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Nel corso dell’estate del 1985, l’estate dei suoi sedici anni, mentre si trova in vacanza in una cittadina balneare sulle coste della Normandia, un giorno Alexis si salva dall’annegamento grazie a un atto eroico del diciottenne David: Alexis ha appena incontrato l’amico che ha sempre sognato di avere. Ma questo sogno realizzato riuscirà a durare più di un’estate?

Nel cast: Félix Lefebvre, BenjaminVoisin, Philippine Velge, Valeria BruniTedeschi, Melvil Poupaud, Isabelle Nanty e Laurent Fernandez.

Il regista François Ozon: "E' il film che avrei voluto vedere da spettatore"

Un film tratto dal romanzo Danza sulla mia tomba di Aidan Chambers. “Ho letto il romanzo da cui è tratto il film nel 1985, quando avevo diciassette anni, e l’ho adorato. Il libro sembrava parlare personalmente all’adolescente che ero. Mi piacque così tanto che, quando iniziai a dirigere cortometraggi, mi dicevo sempre: ‘Se un giorno farò un lungometraggio, sarà un adattamento di questo romanzo’. Fino ad ora - ha detto in un’intervista François Ozon - non mi era venuto in mente di fare questo film perché mi sarebbe piaciuto vederlo da spettatore! Ero convinto che qualcun altro lo avrebbe realizzato, probabilmente un regista americano. Ma con mia grande sorpresa, non è mai successo”.

Été 85: una storia d'amore universale

Una storia che ha avuto bisogno di tempo per maturare nel regista francese, “affinché sapessi come raccontarla”. Alla fine è rimasto fedele al romanzo nella sua struttura narrativa. “Ho adattato il contesto della storia alla Francia e l’ho trasferita al tempo in cui ho letto il libro. Nel film c’è sia la realtà del libro, sia il mio ricordo di come mi sono sentito a leggerlo per la prima volta”.

Un film sui turbamenti dell’adolescenza: sui dubbi esistenziali e sessuali tipici di quell’età. Alex e David si amano, “e il fatto che siano due ragazzi non ha importanza”.

“Volevo utilizzare, girando il film, i codici del genere dei film per ragazzi. Ho ripreso la storia d’amore fra i ragazzi in modo molto classico, senza ironia, per rendere questa storia una storia d’amore universale”.

François Ozon: "Grazie Roma, in un periodo difficile importante pubblico in sala"

Le repliche di Été 85 di François Ozon si terranno domenica 25 ottobre alle ore 20, presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica e al cinema My Cityplex Europa. "Innanzitutto, grazie alla Festa del Cinema di Roma per essersi tenuta in questo periodo difficile di pandemia. È importante continuare a sostenere il cinema e permettere al pubblico di scoprire i film su un grande schermo. Estate ‘85 è stato girato in pellicola per consentire agli spettatori di condividere le emozioni dei personaggi in una sala cinematografica, quindi grazie dal profondo del cuore al pubblico di Roma per questo bel premio" - ha commentato François Ozon appresa la notizia del premio vinto alla Festa del Cinema di Roma 2020.