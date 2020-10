Elena Sofia Ricci sarà Rita Levi Montalcini: il film tv presentato a Roma

Pelle invecchiata, capelli grigi, sguardo profondo verso l'infinito. La prima foto di Elena Sofia Ricci nei panni di Rita Levi Moltalcini è stata svelata. L'attrice è stata scelta per vestire i panni della scienziata, neurologa, Premio Nobel per la medicina in un tv movie prossimamente in onda.

Il film sarà presentato ufficialmente, sabato 24 ottobre, presso la Nuvola di Fuksas all'Eur da Alice nella Città, nel contesto della 15esima Festa del Cinema di Roma che sta per volgere al termine.

Elena Sofia Ricci ha voluto dedicare un post a questo nuovo ruolo al quale è stata chiamata, riportando anche una frase di Rita Levi Montalcini: "La specie umana non soltanto è responsabile, a differenza di tutte le altre specie viventi, di se stessa e per se stessa, ma possiede la facoltà di controllare e dirigere le proprie azioni".

Non si conosce ancora la data di messa in onda del tv movie su Rita Levi Montalcini, ma il progetto televisivo dovrebbe rientrare nel palinsesto Rai 2020/2021.