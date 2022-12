La magia del Natale a Roma: il ritorno della festa della Befana

La festa della Befana in piazza Navona a Roma è una vera e propria tradizione. Bambini e adulti, non solo romani, ma anche turisti, si perdono nella storica cornice per ammirare mercatini, assaggiare prodotti enogastronomici tipici, scovare qualche pezzo di artigianato... vivere la magia del Natale, in attesa della ‘strega cattiva’ che farà la sua comparsa il 6 gennaio.

E dopo due anni di restrizioni legate alla pandemia, la Capitale ritrova la sua festa tanto amata. Dal 1°dicembre, infatti, il Comune ha dato il via alla kermesse. Fino al 6 gennaio tanti eventi accompagneranno il Natale romano, a partire dall’iniziativa voluta dall’Assessorato alle Politiche della Sicurezza, attività Produttive e Pari Opportunità e rivolta a tutte le bambine e i bambini di Roma, che sono stati invitati in Piazza per addobbare tutti insieme l’albero di Natale, donato dall’Assessorato all’Ambiente. Molti gli stand dedicati al commercio e all’artigianato (con particolare attenzione ai prodotti tipici di questo periodo), il ritorno dei presepi, decorazioni e degustazioni di dolci. Saranno tanti, inoltre, gli spettacoli in programma, tra cui un ricco calendario di attività culturali (per esempio, letture per bambini, mostre fotografiche, laboratori didattici), e gli spazi dedicati alle eccellenze del territorio. Piazza Navona è pronta per far rivivere il Natale tra luci, suoni e addobbi.

Befana in piazza, tra stand, degustazioni e spettacoli

La festa della Befana a Roma è un momento molto sentito e partecipato. La lunga tradizione – che parte addirittura dall’Ottocento e arriva fino a oggi – ha cementato nei romani, ma non solo, un sentimento di condivisione sociale legato a questo evento. E la curiosità, dopo lo stop forzato causato dalla pandemia, è alta.

“Nonostante il bando sia quello del 2017 (che avrà validità per i prossimi quattro anni), abbiamo lavorato sull’allargamento delle categorie merceologiche – dai libri ai prodotti agroalimentari – in modo da ampliare la partecipazione al bando. Al contempo, si è operato per premiare le imprese femminili e quelle under 35”, ha dichiarato Monica Lucarelli. “L’obiettivo è stato da subito quello di restituire attrattività alla Festa, facendola così tornare a disposizione dei romani e dei turisti”.

Come riferito dall’avviso sul sito di Roma Capitale, tra gli stand in esposizione alcuni saranno dedicati alla vendita di articoli da regalo (per esempio, stampe e cornici), prodotti in pelle, in legno, vetro e ceramica (di artigianato) e anche spazi per la vendita di tessuti, ricami e decorazioni.