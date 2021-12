Roma, farmacie sempre più vicine al cittadino

In città si rinnovano 4 farmacie. Test gratuiti per il controllo di colesterolo, trigliceridi, glicemia e pressione fino al 18 Dicembre

Essere sempre più vicini al cittadino e aperti al proprio territorio per rispondere a tutti i bisogni ed esigenze della popolazione. E' questo l'obiettivo delle LIoydsFarmacia di Roma nel giorno dell'inaugurazione delle quattro farmacie in città. A tagliare il nastro Ariannna Furia, direttrice Vendite LIoydsFarmacia e Vincenzo Masci, direttore Acquisti e Marketing.

Al centro del lavoro di LIoydsFarmacia rimane la prevenzione, fatta attraverso i servizi offerti alla popolazione, come i tamponi rapidi e la somministrazione del vaccino, se si parla di Covid-19 o come gli screening generali, tra cui i test gratuiti per il controllo del colesterolo, i trigliceridi, la glicemia e la pressione. Una distanza, quella tra LIoydsFarmacia e cittadini, che diventa sempre più piccola anche grazie all'app che permette con un click di prenotare i farmaci e di poterli ricevere a domicilio gratuitamente.

LIoydsFarmacia ha un occhio di riguardo anche per l'inclusività. Con sempre nuove iniziative di assistenza aziendale, da anni concede - su richiesta dei neo-genitori - part-time per maternità fino al compimento del terzo anno di età del bambino e congedo matrimoniale anche per coppie di fatto, con un'attenzione alla persona e cercando di valorizzare tutte le diversità.