Quando un evento può insegnarti l’importanza dello sport

Sappiamo bene quanto la nostra nazione offra ai propri cittadini e ai visitatori provenienti da tutto il mondo, un vasto panorama di ricchezze culturali, storiche, artistiche e naturalistiche. Da nord a sud, una proposta infinita di angoli da scoprire e piatti da assaporare.

A questa invitante premessa, non si possono che aggiungere e considerare le numerose iniziative organizzate dalle città di tutta Italia, che hanno lo scopo di aggregare, coinvolgere e intrattenere milioni di persone ogni anno. Da gennaio a dicembre, che si tratti di musica, arte o spettacolo, le opportunità non mancano mai.

Venerdì 24 e sabato 25 maggio, uno dei più grandi centri commerciali della capitale, presenterà una fantastica esperienza educativa e interattiva sull’universo dello sport e della salute.

Un’opportunità incredibile per grandi e piccini

Gli “Euroma2 Sport Days” rappresentano un grande evento dedicato alla scoperta e alla promozione della pratica sportiva, aperto a tutti gli studenti di ogni ordine e grado – dalla scuola primaria all’università – alle famiglie e ai clienti di Euroma2, il centro commerciale che ospiterà l’iniziativa.

Un’opportunità unica per immergersi nel mondo dello sport e comprenderne a fondo i valori, i benefici e le innumerevoli discipline a cui potersi appassionare. Un’esperienza interattiva che permetterà ai partecipanti di incontrare le oltre 20 associazioni sportive che prenderanno parte, e di ascoltare le preziose testimonianze di atleti e sportivi che interverranno, raccontando storie di determinazione, sacrificio e successo.

Le due giornate, 24 e 25 maggio, hanno inoltre ottenuto il patrocinio di:

Regione Lazio

Città Metropolitana di Roma Capitale

Municipio Roma IX

CONI Comitato Regionale Lazio

Sport e Salute

Valori, benefici e discipline: gli obiettivi di Euroma2 Sport Days

Per quanto, negli ultimi anni, le percentuali delle persone che in Italia praticano uno sport in maniera continuativa stiano sensibilmente aumentando, è fondamentale avvicinare i giovani alle pratiche sportive, perché apprendano e siano consapevoli dell’indissolubile legame tra sport e salute, e degli innumerevoli benefici che una quotidianità attiva può apportare alla qualità della vita, sia a livello fisico che mentale ed emotivo.

Studenti, genitori e clienti impareranno inoltre i valori che la pratica di uno sport può insegnare: determinazione, perseveranza, collaborazione, lealtà, rispetto per gli altri e per se stessi.

La partecipazione delle associazioni sportive rappresenterà una promozione dello sport all’insegna della socialità, e consentirà ai ragazzi di conoscere e avvicinarsi a innumerevoli nuove discipline praticabili all’interno del territorio, alle quali potersi appassionare. I racconti degli atleti permetteranno, inoltre, di ispirare i ragazzi con testimonianze reali di percorsi fatti di sacrificio, impegno e successi.

Ecco perché gli “Euroma2 Sport Days” saranno un'opportunità unica per unirsi alla comunità sportiva, scoprire nuove passioni e abbracciare uno stile di vita attivo e sano.