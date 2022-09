Amanti della creatività, unitevi! A Roma un evento celebra il “Do It Yourself”

La spinta tecnologica porta a una reale innovazione, ma le professioni manuali continuano ad appassionare il pubblico sempre di più, con il loro estro, la fatica dietro al raggiungimento di un prodotto e soprattutto il fatto che tutto ciò avvenga senza l’ausilio di una tecnologia, semplicemente applicando la regola del “Do It Yourself”.

In Italia questo fenomeno è tradotto con il termine “Fai da te” e molto spesso ha rivoluzionato la vita di alcune persone che, sentendosi sicure delle proprie capacità, non si sono mai rivolte a terzi per la realizzazione di un prodotto qualsiasi.

Una fiera meravigliosa a Roma esalta la potenza di questo fenomeno, tanto antico quanto ancora sfruttato da un numero straordinario di persone.

Una fiera delle idee creative

Abilmente, in programma dal 22 al 25 settembre in Fiera di Roma è un vero e proprio Salone delle Idee Creative: non solo una fiera ma anche un’occasione per partecipare a laboratori e workshop interessanti su quest’arte.

Questa edizione propone un ricco programma di attività per grandi e piccini, tra letture animate a cura della Libreria “Centostorie” del Circuito Cleio e i laboratori per famiglie, corsi e dimostrazioni a cura dell’Associazione “Strade Diffuse” in cui si potrà dare libero sfogo alla creatività.

In Fiera a Roma sono presenti anche i laboratori di calligrafia di “The Quick Lazy Dog” e l’area dedicata alle Arti di Filo, organizzata in collaborazione con la Corporazione delle Arti, che vedrà la presenza di scuole, associazioni, artigiane e ricamatrici che proporranno corsi, dimostrazioni ed esposizioni, nonché un’esposizione di abiti ricamati da parte delle associate alla Corporazione.

E poi la suggestiva “Via delle Idee”, area iconica della manifestazione, tante ispirazioni e una ricca offerta di materiali per dare loro forma con perline, filati, carta, stoffa e utensili per tutte le esigenze. Decine ogni giorno i workshop previsti per ogni tecnica: dal cucito al crochet, dalla calligrafia alla tessitura, e ancora feltro, uncinetto freeform, tombolo e tecniche antiche, patchwork.

Il lato dolce della creatività

Un’assoluta novità per la fiera sarà la nuova area speciale “Cake&Dream”, dedicata alle tante e diverse tecniche del Cake Design. Modeling, sculture in pasta di zucchero o in gum paste, disegni con l’aerografo, papier collè, decorazioni in crema al burro, scritte in cioccolato plastico: sono infinite le combinazioni di tecniche, materiali, colori e sapori per chi si cimenta nel goloso mondo del Cake Design.

Un evento così gustoso non era mai stato organizzato prima: quattro giorni di corsi, workshop, dimostrazioni gratuite in collaborazione con la scuola di cucina e pasticceria Bake It! e Saracino, che porteranno in fiera 36 maestri pasticceri specializzati in Cake Design. Durante la manifestazione si potranno vedere e votare le opere dei partecipanti a diversi contest in cui verranno premiati i dolci più belli.

Diverse le categorie di gara: dalle torte di Natale ai biscotti, dalle Event Cake e le placche decorate ai macarons e le frolle artistiche tridimensionali.

Non solo creatività

A partire dal gusto per la creatività, Abilmente Roma vuole sensibilizzare altri temi, in apparenza lontani eppure strettamente collegati: dall’inclusività, alla lotta allo spreco, passando per la sostenibilità.

Ma il valore fondamentale per Abilmente Roma è la condivisione: quella che verrà realizzata dal 22 al 25 settembre sarà infatti un’edizione capace di muovere persone di ogni età, unite dalla passione per la manualità creativa e dal desiderio di incontrarsi per scambiare dal vivo, nel salotto più vivace e fantasioso d’Italia, passioni, nuove tecniche ed ispirazioni.

Abilmente: dove e quando

Abilmente Roma aspetta il proprio pubblico di amanti della creatività da giovedì 22 a domenica 25 settembre, dalle 9.30 alle 18.30.



Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dedicato www.abilmente.org/it e i canali ufficiali del Salone su Facebook, Instagram, Youtube.

Questa edizione romana è la prima di un programma che vede coinvolte Vicenza, Torino e Milano.