In arrivo l'evento online che fa incontrare le grandi aziende con laureandi e neolaureati in ingegneria

Le statistiche sono eloquenti: con il 76% degli studenti occupati ad un anno dal conseguimento del titolo di laurea, contro la media del 54% delle altre facoltà, la facoltà di ingegneria si conferma un percorso di studio in grado di garantire ottimi sbocchi professionali.

D’altronde, le aziende sono sempre alla ricerca di ingegneri, in primis elettronici, ma non solo, ragion per cui diventano estremamente utili, tanto per le realtà produttive quanto per i giovani, momenti di incontro come le fiere del lavoro, che facilitano l’apertura di un dialogo tra le due controparti.

Video-colloqui e webinar

Per i laureandi e neolaureati in tutti i corsi di laurea in ingegneria è in arrivo un appuntamento imperdibile e gratuito che va esattamente in questa direzione. Il 23 febbraio, infatti, dalle 9.30 alle 16.30, si terrà VIRTUAL JOB MEETING ENGINEERING, versione digitale della famosa fiera del lavoro organizzata da Cesop HR Consulting Company – realtà italiana che da più di trent’anni organizza fiere del lavoro per connettere giovani studenti con il mondo dell’impresa – e particolarmente apprezzata da studenti e aziende.

I partecipanti all’evento, una volta effettuato l’accesso sulla piattaforma interattiva di Cesop, potranno visitare gli stand virtuali, condividere il proprio CV, candidarsi alle offerte di lavoro, partecipare ai webinar organizzati dalle aziende presenti – al fine di conoscere sia le opportunità professionali sia la filosofia di queste realtà – e sostenere video-colloqui con i Recruiter.

Insomma, VIRTUAL JOB MEETING ENGINEERING sarà una giornata ricca di opportunità sia per gli studenti, ma anche per le aziende partecipanti all’iniziativa: A2A, Accenture, Air Liquide, AlmavivA, AYES, Contrader, Defence Tech Holding, DGS, E80 Group, EMA Global Engineering, EY Ernest Young, GR Value, Gruppo Lutech, Gruppo Maggioli, HSPI, Hyster-Yale Italia Spa, IKOS Consulting Italia, Techedge, Terna e Umana.

Non solo: il giorno prima dell’evento – sempre sulla piattaforma –, gli iscritti potranno partecipare a due webinar di orientamento powered by Umana e tenuti da esperti e professionisti, un’occasione estremamente utile per rendere accattivante il proprio profilo professionale, così da colpire i recruiter.

Iscriversi con pochi click

Per partecipare a VIRTUAL JOB MEETING ENGINEERING è obbligatoria la registrazione. Come fare? I neolaureati e laureandi in Ingegneria dovranno solamente accedere al portale dell’evento e iscriversi con pochi click.