Il Natale sta tornando: eventi, mercatini e tanto shopping!

Alzi la mano chi non è mai stato a un Mercatino di Natale, per una passeggiata in compagnia di produttori locali e per osservare manufatti artigianali con cui poter addobbare l’abitazione in vista della festa più attesa dell’anno.

Sì, perché il Natale ha questo potere: non è solo una festa che si celebra con i propri affetti il 24 o il 25 Dicembre, ma porta con sé una serie di riti e attrattive in grado di coinvolgere tutti: dai grandi ai più piccini.

Dalla cena del 24 al pranzo del 25, passando per la letterina a Babbo Natale, la visita al Villaggio Natalizio, il vischio, lo scambio dei regali, ognuno ha un suo personalissimo modo di apprezzare questa festa.

Un Natale imperdibile a Euroma 2

E se parliamo di Natale a Roma, non possiamo non fare riferimento a Euroma2, molto più che un centro commerciale: un vero e proprio punto di riferimento per moltissimi consumatori o appassionati.

In occasione dell'arrivo del Natale anche quest'anno Euroma2 è stato addobbato a festa con allestimenti a tema, oltre alla presenza dei tradizionali mercatini natalizi.

A partire dall’8 dicembre è possibile assistere a un ricco programma di eventi dedicati a grandi e piccini per vivere insieme la magica atmosfera natalizia. Musical natalizi, artisti circensi e la casa di Babbo Natale.

Ma c’è di più: andare da Euroma2 consente anche di dedicarsi allo shopping natalizio in maniera ancora più interessante. Tra le varie idee regalo c’è quella perfetta: la gift card di Euroma2 da spendere nelle 220 attività del centro per uno shopping di prestigio e qualità presso le migliori insegne commerciali nazionali ed internazionali oppure per concedersi un momento di relax nelle molteplici attività ristorative

Il calendario degli eventi a Euroma2

Ecco di seguito il programma degli eventi natalizi che si terranno a Euroma2.

L’8, il 9, il 10, il 16, il 17 e il 23 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle ore 19.30, Babbo Natale aspetta grandi e piccini nella sua casetta al primo piano: una possibilità per i più piccoli per consegnare finalmente la propria letterina e conoscere Santa Claus in persona!

La stagione natalizia verrà inaugurata venerdì 8 dicembre dalle 15.30 alle 20.00 con il grande evento “Christmas Parade”: una divertente e colorata parata con elfi e mascotte natalizie. Condiscono il tutto i palloncini modellabili in giro per la Galleria e l’opportunità ghiotta di scattare una fotoricordo a tema natalizio accanto al bellissimo albero di Natale ricevendola in omaggio da Euroma2!

Le Mascotte in Galleria saranno presenti anche il 10 e il 16 Dicembre, dalle 15.30 alle 20.00. In quest’ultima data sarà possibile anche assistere alle straordinari esibizioni di un artista circense in grado di stupire ed emozionare.

Domenica 17 Dicembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00 sarà possibile assistere al Musical Christmas Show: uno spettacolo emozionante pieno di luci, magia e tanto divertimento.

Questa carrellata di eventi terminerà Sabato 23 Dicembre dalle ore 15.30 alle 20.00 con divertenti Mascotte in Galleria che regaleranno ai clienti colorate sculture di palloncini. Inoltre anche sabato 23 ci sarà nuovamente la possibilità di scattare una fotoricordo nell’area Photobooth ricevendola in omaggio da Euroma2.

Euroma2 si trova a Roma in Viale dell'Oceano Pacifico, 83. È aperto ogni giorno da lunedì a domenica dalle ore 9 alle 22. Per info e contatti è possibile telefonare al numero +39 06 5262161 o mail a info@euroma2.it.