Romaeuropa Festival 2023: il programma e gli eventi da non perdere

È iniziata la nuova edizione del Romaeuropa Festival.

Arrivato alla sua trentottesima edizione, il Romaeuropa Festival 2023 si inserisce nel programma dell'Estate Romana 2023, presentando un calendario eccezionale che offre una vasta gamma di eventi culturali da non perdere, con una delle edizioni più ricche di sempre, per un totale di 90 spettacoli, 300 rappresentazioni, oltre 500 artisti provenienti da 34 paesi diversi e 62.000 posti in vendita.

Questa edizione, guidata dal presidente Guido Fabiani e dal Direttore Generale e Artistico Fabrizio Grifasi, celebra la forza delle arti nel superare le barriere geografiche e temporali, creando un terreno fertile per il confronto e il dialogo tra diverse forme d'arte, visioni del presente e del futuro.

Il Romaeuropa Festival 2023 è guidato dall'idea di dinamismo, che si sviluppa attraverso il dialogo tra radici il futuro. Un dialogotra generazioni che, insieme all'alternanza tra le icone consolidate della scena internazionale e le nuove proposte emergenti, conferisce un ritmo distintivo alle varie manifestazioni del festival, plasmando in modo innovativo i confini dei linguaggi artistici e i codici della danza e del teatro.

Incontri con "dimensioni alternative" creano nuove connessioni e affinità, offrendo narrazioni del nostro tempo, esplorando mappe interiori e presentando prospettive collettive che hanno la capacità di dissolvere i confini tra l'esperienza individuale e l'universalità condivisa.

Dal 6 settembre al 19 novembre, dunque, il Romaeuropa Festival 2023 abbraccerà una vasta gamma di discipline artistiche, per oltre due mesi di programmazione tra musica, danza, teatro, nuovo circo, creazione per l’infanzia e arti digitali. Un "atlante della creatività contemporanea" reso possibile grazie al supporto del Ministero della Cultura, della Regione Lazio, di Roma Capitale e della Camera di Commercio di Roma, oltre a numerose collaborazioni con le più prestigiose realtà nazionali e internazionali.

A questo link è possibile trovare tutte le informazioni in continuo aggiornamento sugli spettacoli che caratterizzeranno il Romaeuropa Festival 2023.

La settimana inaugurale del Romaeuropa Festival 2023

Durante la prima settimana del festival, dopo lo spettacolo “immagini del mondo fluttuante”, portato in scena il 6 e il 7 settembre en plein air nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” da Sidi Larbi Cherkaoui e il Ballet du Grand Théâtre de Genève per l’opening del Romaeuropa Festival 2023, la settimana inaugurale del festival procederà in Cavea nel segno della musica e della danza internazionale.

L'acclamata coreografa fiamminga Anne Teresa De Keersmaeker presenterà il 10 e l'11 settembre la sua nuova creazione "EXIT ABOVE - after the tempest", un'opera che celebra l'incontro tra generazioni e la fusione tra danza e musica pop. In questa performance, De Keersmaeker porterà sul palco, insieme ai ballerini della sua compagnia Rosas, la cantautrice Meskerem Mees e Jean-Marie Aerts, membro della leggendaria band rock belga degli anni Ottanta TC Matic.

Gli eventi nella Cavea proseguiranno il 12 settembre con un'eccezionale presenza nella scena musicale internazionale: la leggenda della musica techno, Jeff Mills, si esibirà insieme ai musicisti Jean-Phi Dary e Prabhu Edouard per presentare il suo spettacolo "Tomorrow Comes The Harvest", con un'apertura live affidata al pianista techno e produttore italiano Raffaele Attanasio.

Tra scena internazionale e repertorio contemporaneo

Il festival poi continua a esplorare la creatività contemporanea sia a livello nazionale che internazionale, con un omaggio al repertorio musicale italiano. Il rinomato regista Ivo van Hove porterà in scena la pluripremiata attrice, una vera icona del cinema mondiale, Isabelle Huppert, nel suo allestimento de "Lo zoo di vetro" di Tennessee Williams, una produzione che si tiene al Teatro Argentina in collaborazione con il Teatro di Roma. Allo stesso tempo, il Romaeuropa Festival 2023 celebrerà il grande Maestro Peter Brook, scomparso un anno fa, riconoscendo il suo impatto indelebile sulla storia del teatro internazionale e sulla stessa storia del festival, in cui è stato un protagonista chiave.

Il coreografo anglo-bengalese Akram Khan ritornerà al Teatro Argentina con il suo "Jungle Book reimagined", un'opera liberamente ispirata a "Il Libro della Giungla" di Rudyard Kipling. Allo stesso tempo, la regista Susanne Kennedy, una delle personalità più originali della scena europea, farà il suo debutto al festival insieme all'artista visivo Markus Selg, presentando la loro ultima creazione "Angela (A strange loop)", un'indagine sulle estetiche del virtuale e sulla costruzione della soggettività nell'era digitale.

Con la regia e l'interpretazione di Massimo Popolizio, il Parco della Musica Contemporanea Ensemble, sotto la direzione di Tonino Battista, porterà in scena "L'imbalsamatore - Monodramma giocoso da camera" di Giorgio Battistelli, celebrando così il settantesimo compleanno del compositore. Inoltre, viene dedicata un'attenzione speciale a Fausto Romitelli, a circa vent'anni dalla sua scomparsa, con l'esecuzione del suo capolavoro "An index of Metals". Entrambi gli spettacoli sono presentati in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma.

Infine, il concerto "La camera di Franco" celebrerà Franco Battiato e sarà presentato in esclusiva per il Romaeuropa Festival 2023 da Sentieri Selvaggi. In questa occasione, Sentieri Selvaggi eseguirà anche le composizioni classiche d'avanguardia scritte dall'artista, illuminando una pagina poco conosciuta ma straordinaria del suo percorso musicale.

Il dialogo tra generazioni

È proprio l'interazione tra diverse generazioni, come anche l'alternanza tra i grandi protagonisti della scena internazionale e le nuove proposte, a determinare il ritmo delle diverse manifestazioni del Romaeuropa Festival 2023, plasmando così i confini delle espressioni artistiche e i linguaggi della danza e del teatro. In linea con l'obiettivo di promuovere il dialogo intergenerazionale nella scena contemporanea italiana, il REF renderà omaggio, il 20 ottobre, alla studiosa e scrittrice Ada D'Adamo, il cui sguardo attento ha contribuito a plasmare la storia del festival e a guidare gli sviluppi degli artisti e delle artiste nazionali. Questo incontro, curato da Francesca Manica e Gaia Clotilde Chernetich, vedrà la partecipazione di figure illustri come Emio Greco, Enzo Cosimi, Silvia Rampelli, Marta Ciappina, Chiara Ossicini, e molti altri.

L'icona dell'hip hop francese, la coreografa Bintou Dembélé, farà il suo debutto al REF presentando il suo "Rite de passage - Solo II", grazie alla collaborazione con Villa Medici - Accademia di Francia a Roma e Dance Reflections by Van Cleef & Arpels. Allo stesso tempo, Boris Charmatz presenterà il suo "Somnole", un'opera che completa il percorso costruito con Dance Reflections e presentata al Teatro Argentina in collaborazione con il Teatro di Roma. Il coreografo greco Christos Papadopoulos ritornerà al festival con la sua prima creazione per il Dance On Ensemble, una rinomata formazione composta da danzatrici e danzatori professionisti di età superiore ai 40 anni. Inoltre, la coreografa Kat Válastur presenterà una sua personale esplorazione intorno alla figura mitologica della dea Diana, affiancata dal gruppo vocale femminile Pleiades. Il collettivo italo-spagnolo Kor'sia porterà poi in scena l'adattamento di un capolavoro della letteratura italiana, "Ascesa al monte ventoso" di Francesco Petrarca, mentre il duo Igor x Moreno presenterà "Karrasekare", una coproduzione del Romaeuropa Festival 2023 che fonde tradizioni pagane sarde e basche.

La scena teatrale italiana sarà in primo piano grazie alle performance della compagnia pugliese VicoQuartoMazzini, che porterà in scena l'adattamento dell'acclamato romanzo "La Ferocia" di Nicola Lagioia (vincitore del Premio Strega nel 2015), e della regista Fabiana Iacozzilli, che completa la sua "Trilogia del vento" con "Il Grande Vuoto", presentato in collaborazione con La Fabbrica dell'Attore - Teatro Vascello. Entrambi gli spettacoli sono coprodotti dal Romaeuropa Festival. La storica compagnia inglese Forced Entertainment presenterà la versione italiana del cult "Tomorrow's Parties", prodotto da ALDES. Infine, il maestro del teatro di narrazione Ascanio Celestini porterà in scena "L'Asino e il bue", un "racconto senza spettacolo" presentato in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, in cui si esibisce insieme a tre musicisti.

Nuovi orizzonti

Il Romaeuropa Festival 2023 si basa sull'idea di un movimento tra radici e futuro, permeando l'intero evento. Questa visione trova espressione attraverso la partecipazione, con il patrocinio dell'Ambasciata d'Ucraina, del quartetto folk originario di Kiev, DakhaBrakha. Questo ensemble musicale fonde con maestria la musica tradizionale con ritmi provenienti da diverse parti del mondo, creando un suono che è allo stesso tempo internazionale e saldamente ancorato alla propria cultura di origine.

Gli incontri con "mondi alternativi" contribuiscono a tracciare nuove connessioni e affinità, offrendo narrazioni contemporanee, esplorando territori intimi e presentando visioni collettive che sfumano le distinzioni tra l'individuale e l'universale. Il rinomato regista Milo Rau proseguirà il suo percorso di collaborazione con il festival e concluderà la sua Trilogia degli Antichi Miti con lo spettacolo "Antigone in Amazzonia," un'adattamento della tragedia di Sofocle ambientato nello stato brasiliano del Parà, coinvolgendo il Movimento dei Lavoratori Senza Terra e attori sia professionisti che non professionisti.

Dopo un'assenza di oltre dieci anni, il coreografo e regista neozelandese Lemi Ponifasio tornerà a Roma, portando con sé la sua distintiva estetica influenzata dalle tradizioni dei popoli del Pacifico nell'opera "Jerusalem," una collaborazione presentata insieme al Teatro di Roma che unisce i canti della tradizione Maori alle parole di Adonis Ali Ahmad Said Esber, uno dei poeti arabi più influenti dei secoli ventesimo e ventunesimo.

Al centro delle radici del Butoh e della figura iconica di Tatsumi Hijikata, il coreografo singaporiano Choy Ka Fai, con base a Berlino, presenterà "Unbearable Darkness." Inoltre, la sua lecture "Sometimes I see the Future" esplorerà il metaverso, il cosplaying e la danza sui social media. Un ponte tra diverse tradizioni verrà costruito in scena dai ballerini Jon Maya e Andrés Marín con "Yarin," una performance che propone un dialogo tra la tradizione basca e il flamenco, attraversando le differenze e abbracciando il desiderio di un cammino condiviso verso il futuro. Il coreografo Serge Aimé Coulibaly si rivolge al carnevale coniugato con la tradizione dell'Africa occidentale dei Wara nella regione di Senufo con l'opera "C la vie," un rituale dedicato a celebrare il mondo contemporaneo.

Infine, il percorso di Princess Isatu Hassan Bangura, che affonda le radici nell'Africa Occidentale, racconterà il suo viaggio dalla Sierra Leone ai Paesi Bassi fino a NTGent attraverso l'opera "Great Apes of the West Coast", mentre l'astro nascente della danza africana, Qudus Onikeku, omaggerà la ricchezza musicale nigeriana con "Re:incarnation," presentato in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma come parte del Gran Finale del Romaeuropa Festival 2023.

Una geografia di suoni

Ed è proprio la musica ad essere uno dei fili conduttori di tutto il Romaeuropa Festival 2023, dando forma a percorsi distinti che abbracciano la contaminazione, l'elettronica e il repertorio contemporaneo. Il prestigioso Ensemble Modern di Francoforte sarà presente per un doppio evento. Da un lato, nel concerto "Fantasie Meccaniche," presentato in collaborazione con Villa Massimo - Accademia Tedesca Roma, eseguirà le composizioni di Ond?ej Adámek, Unsuk Chin e Vito ?uraj, con il celebre chef Daniel Gottschlich. Dall'altro, in "Xerrox Vol.4," in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, accompagnerà l'icona Alva Noto nell'esecuzione della sua opera strumentale, appositamente arrangiata per l'ensemble, che combina musica, video e installazioni luminose.

Un focus dedicato alla sperimentazione elettronica prenderà forma con la partecipazione di alcuni tra i più rinomati artisti internazionali. Caterina Barbieri presenterà "Spirit Exit" al Teatro Argentina, Valentina Magaletti porterà la sua ricerca sulle percussioni ad Alcazar Live, in una preview della sezione Digitalive del festival, mentre i Plaid eseguiranno dal vivo il loro ultimo album "Feorm Falorx" in collaborazione con Manifesto Fest. Infine, Ben Frost, eclettico producer e musicista australiano residente in Islanda, farà il suo ritorno al Romaeuropa Festival 2023, mentre Tovel (conosciuto anche come Matteo Franceschini) mescolerà suoni acustici di pianoforte, sassofono, archi ed esplosioni di sintetizzatori modulari in "Gravity."

Il teatro musicale continuerà ad essere frontiera di ricerca anche grazie alla regista greca Elli Papakonstantinou, che collaborerà con l'eclettico musicista Ariah Lester per reinventare il mito di Dioniso nello spettacolo "The Bacchae," una coproduzione del Romaeuropa Festival 2023. Il regista Luigi De Angelis, dal canto suo, insieme alla cantante americana Claron McFadden e Muziektheater Transparant, dedicherà uno spettacolo a Nina Simone, mentre il producer e pianista Dario Bassolino, insieme al regista Rosario Sparno, porterà in scena "Livietta e Tracollo" di Giovanni Battista Pergolesi.

Fabrizio Ottaviucci concluderà il suo lungo percorso dedicato alla monumentale "Treatise" di Cornelius Cardew, mentre l'Atom String Quartet, insieme a Leszek Mo?d?er, uno dei più eminenti musicisti jazz polacchi e rinomato pianista internazionale, renderà omaggio a Krzysztof Penderecki, una figura di spicco dell'avanguardia polacca. Infine, la linea di connessione tra il grande repertorio dalla fine del romanticismo e l'inizio del ventunesimo secolo prenderà vita in "Augmented Piano," un recital presentato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con la rockstar del pianismo virtuoso Simon Ghraichy e il compositore Jacopo Baboni Schilingi.

Il gran finale

In una celebrazione di festa, il Gran Finale del Romaeuropa Festival 2023, in collaborazione con la Fondazione Musica Per Roma, sarà il protagonista in tutte le sale dell'Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone".

Il 19 novembre sarà quindi una giornata dedicata alla contaminazione di stili musicali e alle nuove vibrazioni provenienti dal continente africano. Tra i protagonisti di questo evento, oltre al già menzionato Onikeku, troveremo ache Ballaké Sissoko in un dialogo con l'acclamato compositore e sound artist Lorenzo Bianchi. Presente anche la stella luminosa del "desert blues," Bombino, insieme all'icona Fatoumata Diawara, che porterà sul palco il suo nuovo album "London KO," prodotto da Damon Albarn, ponte tra le sonorità delle metropoli occidentali e quelle della capitale del Mali Bamako.

Oltre la chiusura

Ma non è tutto. Il Romaeuropa Festival, infatti, proseguirà anche dopo la sua conclusione con un evento speciale "extra" presentato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Roma avrà finalmente l'onore di ospitare il compositore e direttore cinese, Ambasciatore Unesco e vincitore di Grammy Award, Premio Oscar e Leone d'Oro, Tan Dun, che dirigerà l'Orchestra e il Coro dell'Accademia in una straordinaria esecuzione della sua visionaria opera "Buddha Passion".

Gli eventi al Mattatoio

L'importanza della creatività emergente nel Romaeuropa Festival 2023 sembra incarnarsi attraverso una visione ben definita sull'utilizzo degli spazi urbani e sulla costruzione di una geografia ideale orientata verso il futuro. Al centro dei percorsi e della mappa del Festival, grazie alla collaborazione con l'Azienda Speciale Palaexpo, si trova La Pelanda del Mattatoio di Testaccio, cuore pulsante dell'evento grazie all'allestimento di quattro sale per spettacoli, un'area dedicata alle installazioni e agli incontri, un servizio di accoglienza e biglietteria, nonché una nuova zona ristoro realizzata in collaborazione con Fischio. È qui che prendono vita le diverse sezioni del festival (LineUp!, Digitalive, Dancing Days, Anni Luce, REF Kids&Family), insieme ai suoi formati più sperimentali (come la nuova Ghost Track, i premi dedicati alla creatività emergente, i progetti in Realtà Virtuale, i Design Talks e molto altro...).

Il programma di Estate Romana 2023 è promosso dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Gli appuntamenti possono subire variazioni. Per informazioni: culture.roma.it, sito in continuo aggiornamento.