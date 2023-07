Il programma estivo del Globe Arena a Roma: il teatro Shakespeariano torna nella Capitale

Una nuova location all’aperto, immersa in una cornice spettacolare come quella di Villa Borghese, con tantissimi appuntamenti da non perdere: è il programma del progetto Arena Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti 2023 che porta a Roma, anche quest’anno, il tradizionale appuntamento estivo con il Teatro Shakespeariano.

Un evento all’insegna della cultura e del relax, che permette ai cittadini romani e ai turisti di godere di spettacoli suggestivi in un luogo magico ed incantevole come solo Villa Borghese sa essere.

Dal 15 luglio al 24 settembre, quindi, l’appuntamento è alla nuova arena Globe, in Viale Pietro Canonica, con alcuni dei titoli di maggiore successo del repertorio shakespeariano.

A questo link è possibile trovare tutte le informazioni in continuo aggiornamento sul programma della nuova arena Globe per l'Estate Romana 2023.

La nuova location all’aperto del Globe Theatre

Il progetto Arena Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti 2023 è a cura della società Politeama, con la direzione artistica di Nicola Piovani e con il sostegno dell’Amministrazione Capitolina.

Nel ventennale del “Silvano Toti Globe Theatre” l’Amministrazione Capitolina, per dare continuità alla programmazione e al valore della proposta unica del teatro inglese a Roma, valorizzandone il legame con l'inestimabile paesaggio di Villa Borghese, ha infatti stanziato un contributo straordinario per la stagione 2023, sostenendo il progetto “Arena Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti 2023”.

A ospitare la ricca programmazione è dunque una struttura provvisoria adiacente lo storico Globe Theatre della città di Roma, che mantiene lo spirito originale dell’evento trasportandolo in una location fresca e innovativa: un nuovo spazio appositamente allestito all'aperto per godersi lo spettacolo del teatro shakespeariano nella cornice più suggestiva delle notti romane.

La nuova struttura all’interno di Villa Borghese accoglie la programmazione, che ha luogo dal 15 luglio al 24 settembre, con vari titoli della tradizione del teatro shakespeariano, che permettono ai cittadini romani e ai turisti di godere di un ampio cartellone teatrale, garantendo al tempo stesso il lavoro delle oltre 150 persone, tra attori e maestranze, coinvolte nelle stagioni del Globe.

Per la celebrazione del ventennale vengono quindi proposti alcuni dei titoli di maggiore successo del repertorio shakespeariano che consentono al pubblico di godere di un’occasione di cultura e di incontro all’interno di una cornice unica come quella di Villa Borghese.

I Globe Talks

Ma non è finita qui.

Oltre ai numerosi spettacoli di maggiore successo del repertorio shakespeariano, non mancano i momenti informativi, come i Globe Talks, grazie ai quali è possibile conoscere tutto quello che c’è da sapere sulle opere del grande autore inglese.

Il progetto si inserisce nella collaborazione del Globe con l’Università Roma Tre e il Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere che dal 2020 ospita l’“Archivio Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti” e svolge un’attività di divulgazione e sviluppo delle audience teatrali presso le scuole romane e laziali.

Arrivati alla seconda edizione, i Globe Talks si articolano in due momenti diversi:

le conversazioni che precedono gli spettacoli aperte a chiunque voglia sapere di più sulle opere messe in scena - a cura di Maddalena Pennacchia, direttrice dell’Archivio;

il podcast di Roma Tre Radio, coprodotto con Politeama Srl e curato da Marta Perrotta e Oriella Esposito.

Un’occasione per intrattenersi sui molti aspetti, anche quelli curiosi o poco conosciuti, delle opere che di lì a poco il pubblico vedrà messe in scena.

Il programma di Estate Romana 2023 è promosso da Roma Capitale. Gli appuntamenti possono subire variazioni. Per informazioni: culture.roma.it, sito in continuo aggiornamento.