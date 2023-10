Estate Romana 2023: l’arte della fotografia illumina la Capitale

È arrivato l’autunno e l'arte della fotografia è pronta a illuminare la città eterna grazie a un'offerta espositiva straordinaria che catturerà l'immaginazione di cittadini e turisti, trasformando Roma in un palcoscenico per la creatività visiva.

Dalle esposizioni di artisti iconici, quali Don McDullin e Philippe Halsman, ai grandi protagonisti internazionali della fotografia contemporanea, quali Boris Michajlov, Olivia Arthur, Antonio Biasiucci, Max Pinckers e Alfred Seiland, passando per progetti che indagano le prospettive di Roma attraverso la sua architettura, come nel caso di Warehouse of Architecture and Research, fino agli artisti “ritrovati”, come la fotografa Peggy Kleiber: un'offerta espositiva che abbraccia un'ampia gamma di stili e temi, riflettendo anche la diversità e la complessità di una città che vive in equilibrio tra passato e futuro.

A questo link è possibile trovare tutte le informazioni in continuo aggiornamento sulle mostre e sulle esposizioni che caratterizzeranno le ultime settimane del programma dell’Estate Romana 2023, dando il benvenuto a una nuova stagione all’insegna della cultura e della bellezza.

“FOTOGRAFIA" al Mattatoio

Al Mattatoio di Roma, quattro grandi protagonisti internazionali della fotografia contemporanea raccontano Roma. Dal 22 settembre fino al 19 novembre 2023 il Padiglione 9a del Mattatoio ospita “FOTOGRAFIA Olivia Arthur, Antonio Biasiucci, Max Pinckers, Alfred Seiland per Roma” a cura di Francesco Zizola, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall’Azienda Speciale Palaexpo

La mostra è l’atto di restituzione al pubblico di un progetto di più ampia portata, che prevede residenze a Roma per fotografi di fama internazionale e che l’amministrazione capitolina persegue da tempo con l’impegno di valorizzare la fotografia e dotare la città di Roma di un patrimonio di immagini in grado di restituire la sua identità attraverso sguardi diversi.

Per l’edizione di quest’anno, Francesco Zizola ha invitato a Roma quattro autori noti nel mondo della produzione artistica e fotografica internazionale – Olivia Arthur, Antonio Biasiucci, Max Pinckers, Alfred Seiland – che si sono misurati con condizioni del tutto eccezionali, quelle create dalla pandemia di Covid-19. Lavorando durante il lockdown, e immediatamente dopo, hanno affrontato una realtà inedita sviluppando pensieri e ricerche che hanno al centro i temi del tempo e dello spazio, dei corpi e delle relazioni, dello spazio urbano e di quello interiore. Le stesse tematiche che contraddistinguono i dibattiti più avanzati sulle immagini e sulle loro modalità di funzionamento. Le opere presentate rinnovano il linguaggio fotografico e allo stesso tempo ne approntano una chiara critica.

“Roma Novissima” al Mattatoio

Dal 22 settembre al 15 ottobre 2023 il Mattatoio di Roma ospita, presso il Padiglione 9b, l’esposizione Roma Novissima. Direzioni contemporanee del progetto d’architettura a Roma, promossa dall’ Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall’ Azienda Speciale Palaexpo e prodotta e organizzata dall’ Azienda Speciale Palaexpo.

La mostra, a cura di Warehouse of Architecture and Research, indaga la città di Roma in sezione, osservandone le stratigrafie e tentando al contempo di tracciare una possibile direzione. Non la scruta in posa, bensì in azione. L’atto progettuale indagato considera non solo l’esito ultimo — esecutivo — del progetto d’architettura, esclusivamente verificabile a cose fatte nell’intricato tessuto dell’Urbe, ma il suo intero svolgersi per fasi distinte, mai del tutto scindibili le une dalle altre. Una ricerca sia puntuale che ad ampio raggio, in grado di strutturarsi attraverso scritti, disegni, fotografie, collages, maquettes, appunti in divenire.

Nel titolo, nell’allestimento, nei contenuti, più in generale nelle intenzioni, emerge da Roma Novissima la volontà di riallacciare il presente discorso/dibattito in architettura a determinate vette, che negli anni Settanta-Ottanta hanno lasciato il segno all’interno della città di Roma e non solo, e che oggi dopo la recente scomparsa di maestri come Pietro Barucci, Paolo Portoghesi e Piero Sartogo, richiede un obbligato momento di riflessione.

"Peggy Kleiber" al Museo di Roma in Trastevere

"Peggy Kleiber. Tutti i giorni della vita" è la prima mostra monografica della fotografa non professionista Peggy Kleiber: un grande patrimonio iconografico ritrovato in due valigie contenenti circa 15.000 fotografie realizzate dal 1959 agli inizi anni Novanta e provenienti dal suo archivio.

Sono 150 le fotografie in mostra con una selezione di stampe vintage originali dell’autrice, alcuni album di famiglia e un video che ripercorre la riscoperta dell’archivio attraverso materiali inediti e filmati Super8 di famiglia. La mostra si compone di due sezioni, una dedicata alla famiglia e l’altra dedicata ai viaggi in Italia, in particolare a Roma a partire dai primi anni ‘60: un percorso espositivo che si spiega tra immagini di un tempo passato, suoni e voci silenziose nello sguardo di chi guarda dall’esterno suggerendo un racconto e lasciando libertà allo spettatore di continuare a immaginare e di riconoscersi.

L’esposizione è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e realizzata dalle associazioni culturali Marmorata169 e On Image, con la collaborazione dell’associazione Les photographies de Peggy Kleiber. Servizi museali Zètema Progetto Cultura.

"Philippe Halsman" al Museo di Roma in Trastevere

Una mostra dedicata a Philippe Halsman, tra i più originali ed enigmatici ritrattisti del Novecento. L’esposizione, ideata e curata da Alessandra Mauro presenta per la prima volta in Italia una grande personale dedicata a Philippe Halsman: oltre cento immagini di vario formato, tra colore e bianco e nero che percorrono l’intera carriera di uno dei più importanti fotografi del Novecento, selezionate da Contrasto e Archivio Halsman di New York.

Questa prima retrospettiva italiana ne celebra il lavoro con una serie di immagini straordinarie, realizzate con ironia e profonda leggerezza. Le immagini sono accompagnate da una documentazione selezionata come le copertine di “Life”, i provini, le testimonianze d’epoca e i filmati per ricordare questo grande interprete della fotografia e offrire allo stesso tempo un’originale riflessione sul ritratto fotografico, la sua genesi e la sua particolarità.

L’esposizione è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ed è organizzata da Contrasto e Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con BNL BNP Paribas e Leica. Il catalogo è edito da Contrasto.

“Boris Mikhailov: Ukrainian Diary” al Palazzo delle Esposizioni

Dal 10 ottobre 2023 al 28 gennaio 2024 al Palazzo delle Esposizioni è in programma la mostra "Boris Mikhailov: Ukrainian Diary", la più importante retrospettiva finora dedicata all'artista ucraino Boris Mikhailov (nato nel 1938 a Kharkiv).

Considerato uno dei più influenti artisti contemporanei dell'Europa dell'Est, Mikhailov da oltre cinquant'anni sviluppa un corpus di lavori fotografici sperimentali che esplorano temi sociali e politici. La pratica pionieristica di Boris Mikhailov racchiude fotografia documentaria, lavoro concettuale, pittura e performance. Fin dagli anni Sessanta, ha creato un'impressionante documentazione dei tumultuosi cambiamenti che hanno accompagnato il crollo dell'Unione Sovietica e le disastrose conseguenze della sua dissoluzione. Concepita in stretta collaborazione con l'artista, la mostra riunisce centinaia di immagini che attingono a più di venti delle sue serie più importanti, fino ai lavori più recenti.

La mostra è promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, sarà curata da Laurie Hurwitz in collaborazione con Boris e Vita Mikhailov, prodotta da Azienda Speciale Palaexpo e organizzata in collaborazione con Maison Européenne de la Photographie di Parigi.

"Don McCullin" al Palazzo delle Esposizioni

Dal 10 ottobre 2023 il Palazzo delle Esposizioni di Roma presenta la più importante retrospettiva mai realizzata finora, dedicata al fotografo britannico di fama internazionale Don McCullin, la prima che raccoglie in maniera esaustiva le diverse fasi del suo lavoro, sino alle fotografie più recenti nelle quali, in una sorprendente visione d'insieme, l'autore sintetizza le sue esperienze più radicali.

La mostra, che si protrarrà fino al 28 gennaio 2024, è curata da Simon Baker, in stretta collaborazione con Don McCullin e Tim Jefferies e con l'assistenza di Catherine Fairweather, Jeanne Grouet, Lachlann Forbes; inoltre, è promossa dall’ Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall'Azienda Speciale Palaexpo, prodotta e organizzata dall'Azienda Speciale Palaexpo.

La mostra a Palazzo Esposizioni si riallaccia idealmente, ampliandola, all'antologica della Tate Britain curata da Simon Baker nel 2019. Oltre a ripercorrere i momenti più significativi del lavoro di McCullin, presenta la serie dedicata all'Impero romano, avviata negli anni Duemila, che lo stesso autore considera un punto di arrivo nel quale si sovrappongono, fondendosi, i temi cardine della sua fotografia: il dolore delle immagini dell'Inghilterra subalterna e quello delle guerre sparse nel mondo, e la pace dei paesaggi del Somerset in cui McCullin si rifugia per lenire la sofferenza delle sue esperienze di guerra.

“Helmut Newton” al Museo dell’Ara Pacis

Dal 18 ottobre 2023 al 10 marzo 2024 il Museo dell’Ara Pacis di Roma ospita l’ampia retrospettiva HELMUT NEWTON. LEGACY, ideata in occasione del centesimo anniversario della nascita del fotografo (Berlino, 1920 – Los Angeles, 2004) e posticipata a causa della pandemia. Il percorso espositivo ripercorre l’intera carriera di uno dei fotografi più amati e discussi di tutti i tempi attraverso circa 250 fotografie, riviste e documenti, e racconta con un nuovo sguardo l’unicità, lo stile e il lato provocatorio del fotografo, che si descriveva con queste parole: «Il mio lavoro come fotografo ritrattista è quello di sedurre, divertire e intrattenere».

Accanto agli scatti che hanno fatto la storia, apparsi nelle più importanti copertine di fashion magazines, un corpus di scatti inediti svela aspetti meno noti dell’opera di Newton. I capitoli cronologici, inoltre, raccontano le diverse fasi della vita e della carriera del fotografo, dagli esordi fino agli ultimi anni di produzione, con immagini diventate parte della nostra memoria visiva e collettiva, come la serie Big Nudes. Fino all’ultimo, Newton ha continuato a incantare e a provocare il pubblico con un complesso lavoro sulla femminilità, sfidando per oltre sei decenni ogni tentativo di categorizzazione della donna. Le protagoniste dei suoi scatti sono soggetti che hanno piena consapevolezza del proprio corpo, sottile ironia e un atteggiamento di sfida nei confronti dell’altro, senza mai cadere nella volgarità o nella banalità.

L’esposizione, curata da Matthias Harder, direttore della Helmut Newton Foundation, e da Denis Curti, direttore artistico de Le Stanze della Fotografia di Venezia, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e Marsilio Arte, organizzata da Zètema Progetto Cultura e Marsilio Arte, in collaborazione con la Helmut Newton Foundation di Berlino. Con il sostegno di Rinascente. Fashion Partner: Vogue. Media Partner: La Repubblica, Rai Cultura, Rai Pubblica Utilità. Radio ufficiale: Radio Monte Carlo. Il catalogo è pubblicato da Taschen.

Il programma di Estate Romana 2023 è promosso da Roma Capitale. Gli appuntamenti possono subire variazioni. Per informazioni: culture.roma.it, sito in continuo aggiornamento.