Estate Romana 2023: le mostre d’arte da non perdere a Roma

È iniziata l'Estate Romana 2023: quattro mesi di eventi in tutta la città di Roma, tra proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, concerti, mostre, incontri, visite guidate, laboratori per bambini e ragazzi e tanto altro.

Non potevano ovviamente mancare le mostre, con tantissime proposte diverse per tutti i gusti e per tutte le età: un ottimo modo per fare il pieno di cultura e trovare un po’ di refrigerio dal torrido caldo della Capitale.

Le mostre in programma sono a cura del Palazzo delle Esposizioni, del Mattatoio e del MACRO, cui si aggiungono quelle promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e in corso nei Musei civici.

Vediamo quindi le mostre da non perdere a Roma a partire da luglio 2023.

A questo link è possibile trovare tutte le informazioni in continuo aggiornamento sulle mostre e sulle esposizioni che caratterizzeranno l’Estate Romana 2023.

Tra le mostre da vedere al Palazzo delle Esposizioni troviamo:

- “VITA DULCIS. Paura e desiderio nell’Impero romano” - visitabile fino al 27 agosto. Un progetto dedicato alla più recente produzione di Francesco Vezzoli e curata dallo stesso artista insieme a Stéphane Verger che vuole creare una nuova narrativa, presentando opere e reperti dell'arte classica romana in un percorso espositivo che vede l'intersezione di diversi livelli: l'arte contemporanea, la storia romana attraverso le opere provenienti dalle sedi del Museo Nazionale Romano e la rappresentazione che della storia romana è stata fornita attraverso il cinema nel corso del Novecento.

- la mostra “Dieter Kopp Tradizione e Libertà” - in corso fino al 30 luglio. Curata dal filosofo Giorgio Agamben, la mostra ripercorre gli oltre cinquanta anni di attività del pittore tedesco Dieter Kopp, con una selezione di opere – olii, in prevalenza, su tela o su tavola, ma anche disegni realizzati con tecniche diverse soprattutto pastelli – attraverso la quale ripercorrere tutti i principali soggetti che l'artista ha investito della sua pittura.

- l’esposizione “Roma, a portrait. Festival delle Accademie e degli Istituti di Cultura stranieri” - in corso fino al 30 luglio. A cura di Cecilia Canziani con Francesca Campana e Giulia Gaibisso, questa è la prima edizione di un progetto che trasformerà, con cadenza annuale il Palazzo delle Esposizioni in un osservatorio privilegiato sulle visioni e sulle ricerche degli artisti e degli studiosi stranieri che ogni anno trascorrono un periodo di residenza a Roma;

- la mostra “Social Distance” - in corso fino al 3 settembre 2023. Un progetto espositivo, a ingresso gratuito e a cura di Giuseppe Armogida, che presenta 14 tele sospese dell’artista Julie Polidoro. Il progetto della mostra nasce dal tentativo di capire la percezione che abbiamo di immagini disturbanti trovate sul web. In particolare, Polidoro si concentra su immagini di luoghi di attesa per migranti e di paesaggi dove sono visibili le conseguenze del riscaldamento climatico.

Le mostre che caratterizzeranno l’estate romana 2023 al Mattatoio a Testaccio sono:

- la mostra “RIVOLUZIONARI3 - 40 anni del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli a Roma” – in corso fino al 30 luglio. Una mostra volta a celebrare quarant’anni di attività di una delle più longeve associazioni LGBTQIA+ del territorio romano. Promossa dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall'Azienda Speciale Palaexpo, ideata e organizzata da CCO Mario Mieli, insieme all’associazione culturale TWM Factory e curata da Ilaria Di Marco, Carlo Battisti e Davide Lunerti, l’esposizione apre e rende fruibile al pubblico per la prima volta il Centro di Documentazione Marco Sanna, archivio storico del Circolo Mario Mieli che conta oltre un centinaio di materiali risalenti al periodo dagli anni Settanta a oggi;

- l’esposizione “Terra animata | Visioni tra arte e natura in Italia (1964-2023)” – in corso fino al 27 agosto. Visitabile nel Padiglione 9° e a cura di Paola Bonani e Francesca Rachele Oppedisano, questa mostra raccoglie alcuni tra gli esempi più significativi di artisti contemporanei che hanno lavorato sulle relazioni esistenti tra arte, creatività, estetica e i territori naturali che l’uomo abita;

- la mostra “Contra Spem Spero. Storie dall'Ucraina” - in corso fino al 27 agosto. Visitabile nel Padiglione 9B e curata da Kateryna Radchenko, la mostra ad ingresso libero raccoglie ricordi, osservazioni e speranze di undici artisti ucraini che raccontano gli eventi in corso nel loro Paese;

- l’installazione video “Il mio filippino: For Those Who Care To See” - visitabile fino al 30 luglio. Presentata nello spazio della Pelanda e realizzata dall’artista e regista Liryc Dela Cruz, che da anni conduce una ricerca sulla comunità filippina in Italia, la mostra si focalizza sulle lavoratrici e sui lavoratori domestici, cercando di comprendere gli stati di esaurimento e le pratiche di cura e riposo associate alle loro vite.

Al MACRO sono visitabili diverse mostre, tra cui:

- l’esposizione Vicolo della Penitenza 11/A - visitabile fino al 29 ottobre. Curata da Janice Guy, l’esposizione raccoglie le opere di dodici artisti invitati ufficialmente a partecipare al programma di residenza avviato nel 1989 dalla gallerista Barbara Gladstone e dalla consulente d’arte Thea Westreich, noto come The Rome Studio. La mostra offre quindi un ulteriore punto di vista per guardare e interpretare una generazione di artisti, un ritratto attraverso il quale osservare il mondo dell’arte occidentale durante la caduta dell’Unione Sovietica, alla fine della Guerra Fredda e durante la Prima Guerra del Golfo

- la mostra “The Bidet and the Jar” del duo artistico franco-britannico composto da Daniel Dewar e Grégory Gicquel - visitabile fino al 29 ottobre. I due artisti esplorano le potenzialità delle forme della pratica scultorea e il loro rapporto con il lavoro manuale, attraverso l’utilizzo di tecniche di produzione artigianali e materiali tradizionali, in questo caso opere d’arte in ceramica, ma, al tempo stesso, mantenendo un livello di incertezza rispetto al risultato atteso.

- “Beethoven Was a Lesbian” - visitabile fino al 10 settembre. La mostra comprende pubblicazioni e registrazioni sonore che ripercorrono l’intera carriera di Pauline Olivero, compositrice, performer, autrice ed educatrice tra le prime ad adottare un approccio alla musica sperimentale e multidisciplinare rivolto a includere i suoni sia interiori che ambientali che ci accompagnano ogni giorno.

- “After The Light” - visitabile fino al 27 agosto. Dedicata al lavoro di Jochen Klein, un artista che ha lavorato sia con pittura, disegno e collage, sia su progetti concettuali e teorici improntati al suo impegno sociale, After the Light è la prima mostra istituzionale che cerca di contestualizzare il lavoro di Klein all’interno delle più ampie riflessioni collettive e personali che hanno caratterizzato le vite e le pratiche degli artisti che hanno lavorato con lui;

- “Tempus Fugit” ideata da Studio Temp, studio di design grafico fondato da Guido Daminelli, Marco Fasolini e Fausto Giliberti e visitabile fino al 27 agosto, questa mostra unisce rielaborazioni e dislocamenti di simboli appartenenti alla cultura urbana, alla suddivisione del ritmo lavorativo e alla storia romana, ponendo in relazione il museo con il contesto della provincia italiana;

- “What why WET?” - visitabile fino al 27 agosto. La mostra ripercorre, attraverso lo sguardo e la voce dell’editore, artista e scrittore Leonard Koren, la traiettoria della rivista da lui fondata nel 1976 a Venice, California, “WET: The Magazine of Gourmet Bathing”. Sulle pareti della sala espositiva, come fossero le pagine di una grande rivista, Koren mette in scena un processo di auto-interrogazione a posteriori che, attraverso una serie di domande e risposte, frammenti testuali e visivi gli permette di raccontare il complesso immaginario di WET tanto nei suoi aspetti editoriali quanto sociali.

Fino all’8 ottobre sarà possibile visitare la mostra “Nuova Luce da Pompei a Roma” nella sede espositiva dei Musei Capitolini – Villa Caffarelli (Piazza del Campidoglio 1).

La mostra propone un viaggio nelle atmosfere e nelle luci che illuminavano le notti dei Romani, attraverso circa 160 reperti originali in bronzo provenienti dalle città vesuviane: lucerne a olio, candelabri, porta lucerne nonché supporti per lucerne figurative e torce.

Ai Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali (Via IV Novembre 94) fino al 26 novembre è possibile assistere all’esposizione “Imago Augusti”. Due nuovi ritratti di Augusto da Roma e Isernia, due teste-ritratto marmoree dell’imperatore Augusto recentemente rinvenute durante alcuni scavi archeologici condotti a Roma e a Isernia.

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi (Piazza San Pantaleo 10 e Piazza Navona 2) l’esposizione “Vis-à-vis. Tenerani Spina” sarà disponibile fino al 12 novembre.

Un dialogo in immagini, un “incontro-confronto” tra venticinque modelli per sculture in marmo di Pietro Tenerani, che ritraggono personaggi di spicco della società italiana e internazionale dell’Ottocento e le immagini fotografiche di Luigi Spina, tra i maggiori fotografi di arte contemporanei.

Da non perdere anche “la mostra fotografica Ritratte. Donne di arte e di scienza”, visitabile fino al 10 settembre presso il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese (Via Fiorello La Guardia 6 e Viale dell’Aranciera 4).

Curata e realizzata dalla Fondazione Bracco in collaborazione con Arthemisia, la mostra mette in luce, attraverso gli scatti del fotografo monegasco Gerald Bruneau, non solo la figura ma anche e soprattutto le capacità professionali di donne alla guida di primarie istituzioni culturali del nostro Paese e di alcune tra le più importanti scienziate italiane.

Tre le mostre visitabili al Museo di Roma in Trastevere (piazza S. Egidio, 1/b) troviamo:

- “Philippe Halsman. Lampo di genio”, disponibile fino al 7 gennaio 2024. Una mostra che ripercorre l’intera carriera di Philippe Halsman, uno tra i più originali ed enigmatici ritrattisti del Novecento, attraverso oltre cento immagini di vario formato, tra colore e bianco e nero, selezionate da Contrasto e Archivio Halsman di New York;

- “Peggy Kleiber. Tutti i giorni della vita (fotografie 1959-1992)”, la prima monografica della fotografa non professionista con fotografie scelte tra le circa 15mila da lei realizzate dal 1959 agli inizi anni Novanta e provenienti dal suo archivio, visitabile fino al 15 ottobre;

- “I Romanisti. Cenacoli e vita artistica da Trastevere al Tridente (1929 – 1940)”, visitabile fino al 10 settembre. Una mostra che, in circa 100 opere tra pittura, scultura, grafica, fotografia e documenti, delinea la vita e la cultura a Roma tra la fine degli anni Venti e il 1940.

Da non perdere poi la mostra “Un’altra Moda. Sfumature e significati che rendono prezioso ogni dettaglio di vita”, dell'artista e fotografo italiano Raimondo Rossi, noto come Ray Morrison. Un percorso ricco di riflessioni e approfondimenti dedicati al rapporto tra fotografia, moda, attualità e inclusività, visitabile al Museo delle Mura (Via di Porta San Sebastiano 18) fino al 6 agosto.

Alla Galleria d’Arte Moderna di via Francesco Crispi 24 sono quattro le mostre da non farsi sfuggire:

- fino al 15 ottobre sarà esposta “Tellurica - Pino Genovese | Alberto Timossi”, che presenta due opere ambientali inedite, realizzate in coppia dagli artisti ed esposte insieme a un gruppo di fotografie che testimoniano momenti di cooperazione tra i due. Ad aprire il percorso di visita, all’ingresso della galleria, la scultura Innesto, segue la serie fotografica nel chiostro delle sculture ed infine l’installazione Tellurica, da cui proviene il titolo del progetto, collocata nel chiostro-giardino;

- sempre fino al 15 ottobre si può inoltre visitare la mostra “Osvaldo Peruzzi - Splendore geometrico futurista”, dedicata alla parabola espressiva del pittore futurista Osvaldo Peruzzi (1907- 2004). Il percorso espositivo propone opere provenienti da collezioni pubbliche e private, oltre a quelle storiche e significative poco conosciute al grande pubblico messe a disposizione dalla famiglia dell’artista;

- fino al 14 gennaio 2024, poi, si potrà ammirare “L'allieva di danza di Venanzo Crocetti. Il ritorno”, una delle prime sculture di grande formato dedicate al tema della danza di Crocetti, tornata in tutta la sua magnificenza dopo circa due anni di un accurato e specialistico restauro;

- chiude il programma il progetto “Laboratorio Prampolini #2 - Taccuini, disegni e progetti inediti dal Futurismo all'Art Club”, col quale si intende riportare l’attenzione sul multilinguismo artistico e l’interdisciplinarietà di Enrico Prampolini, nell’arco di tempo che va dagli anni Trenta ai Cinquanta del Novecento.

Infine, presso il Museo dell’Ara Pacis (Lungotevere in Augusta) sarà visitabile fino al 10 settembre la mostra “Lex. Giustizia e Diritto dall’Etruria a Roma”, che introduce gli aspetti più significativi del concetto di Giustizia a Roma attraverso più di 80 opere.

Un racconto costruito con il contributo di pezzi dalle collezioni dei Musei Civici di Roma Capitale, di musei e istituzioni nazionali e di opere da collezioni private.



Il programma di Estate Romana 2023 è promosso da Roma Capitale. Gli appuntamenti possono subire variazioni. Per informazioni: culture.roma.it, sito in continuo aggiornamento.