Racconti per immagini: un viaggio immersivo tra gli eventi dell'Estate Romana

Le vacanze sono oramai finite e per tantissime persone è arrivato il momento di tornare alla solita routine, tra lavoro, scuola, impegni e scadenze. Ma non è ancora ora di dire addio al divertimento perché a Roma l'estate continua a risplendere grazie ai tantissimi eventi ancora in programma dell'Estate Romana 2023.

Tra le installazioni artistiche contemporanee e le ricchezze culturali della Capitale, proiezioni di film classici e nuove opere cinematografiche, mostre, concerti ed esibizioni che abbracciano una vasta gamma di generi musicali, settembre segna il culmine dell'Estate Romana 2023, portando la cultura e la creatività al centro della scena in un'eccezionale celebrazione di arte, cinema e musica.

A seguire, il racconto degli eventi dell'Estate Romana 2023, narrato attraverso una selezione di immagini che catturano gli aspetti salienti di questa stagione: una straordinaria fusione di cultura e divertimento che invade strade, quartieri, spazi e luoghi, regalando un'atmosfera magica capace di catturare l'attenzione e coinvolgere tutti coloro che vi parteciperanno.