Estate Romana 2023: il programma degli eventi dal 27 settembre al 3 ottobre

È iniziata una nuova settimana di eventi dell‘Estate Romana 2023.

Dal 27 settembre al 3 ottobre, la città eterna si appresta ad ospitare una vasta gamma di spettacoli pensati per soddisfare ogni preferenza e fascia d'età. Iniziative culturali e artistiche dall'ampio respiro, che spaziano dal cinema, al teatro, alla musica, alla danza, all'arte, con incontri e attività per bambini e famiglie, faranno parte della ricca offerta della settimana proposta dalle istituzioni culturali cittadine, tra cui i tantissimi eventi in programma per il Romaeuropa Festival 2023, dalle associazioni vincitrici del bando pubblico biennale "Estate Romana 2023-2024" dell'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da quelle vincitrici dell’avviso pubblico "Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro - anno 2023".

Qui di seguito, una selezione degli eventi in programma fino al 3 ottobre: preparatevi a vivere una settimana straordinaria, in cui il divertimento sarà il protagonista indiscusso, lasciandovi coinvolgere dalle emozioni e dalla bellezza che solo l'arte e la città di Roma possono regalare.

Il programma completo, e in continuo aggiornamento, degli eventi è disponibile sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma.

In occasione del centenario della nascita di Italo Calvino (15 ottobre 1923) prendono il via una serie di eventi dedicati alla figura e all’opera dello scrittore e intellettuale. A partire dalla rassegna Alfabeto Calvino a cura di Biblioteche di Roma che propone un ciclo di 20 incontri, rivolto a studenti e docenti, per approfondire i temi e le opere di Calvino attraverso le voci di esperti, docenti e scrittori. Il primo appuntamento, dal titolo Rileggere la tradizione nella scuola del nuovo millennio. Calvino e la lettura dei classici con Alessandro Giarrettino, è previsto il 28 settembre alle 17.30 nella Biblioteca Tullio De Mauro. Seguirà il 3 ottobre, sempre alle 17.30, presso la Biblioteca Guglielmo Marconi, il secondo incontro dal titolo Una pedagogia implicita. Spunti di riflessione per l’insegnamento di Italo Calvino con Daniela Santacroce.

Sono 39 i progetti vincitori dell’avviso pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro - anno 2023 attraverso cui Roma Capitale ha destinato circa 2 milioni di euro – fondi concessi dal Ministero della Cultura, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Fnsv) – per promuovere, dal 20 settembre al 30 novembre, la realizzazione di eventi nei territori fuori dalle aree centrali della città, valorizzando così il patrimonio culturale immateriale delle periferie di Roma. Tanti spettacoli tra musica, teatro, danza e circo che andranno a integrare la stagione artistica dell’Estate Romana 2023 dando nuova linfa all’offerta culturale in luoghi della città meno conosciuti dai turisti e a disposizione, dunque, di tutta la cittadinanza. Questa settimana, al Teatro 7 Off di via Monte Senario (Municipio III), è in programma la nuova edizione di Teatro Incontra… a cura di Alt Academy Produzioni; presso il Centrale Preneste Teatro in via Alberto da Giussano 58 (Municipio V), appuntamento con YOU Three - The YOUng city a cura di Ruotalibera Cooperativa Sociale Onlus; al Teatro Biblioteca Quarticciolo (Municipio V) c’è Lotto TBQ, il progetto di ricerca teatrale realizzato da E.D.A. in Ati con il Centro Nazionale di Produzione della Danza Orbita|Spellbound; è a cura dell’Associazione Culturale La Ribalta Centro Studi Enrico Maria Salerno, invece, presso il Teatro del carcere di Rebibbia Nuovo Complesso (in via Raffaele Majetti 70 - Municipio IV), la nuova edizione del Rebibbia Festival; presso la Chiesa di San Giuliano Martire (via Cassia 1036 – Municipio XV), inoltre, Coop Art propone L’Accademia degli Sfaccendati al Teatro Patologico.

Nell’ambito degli ultimi appuntamenti della rassegna multidisciplinare Decima Fest, a cura di Decima50 ETS, il 29 settembre alle 21 in via Lordi, Adriano Testa presenta Decima Short Film Fest, seconda edizione del festival di cortometraggi provenienti da tutto il mondo, che premia l’inventiva e la fantasia più che i grandi mezzi a disposizione della produzione. Ingresso libero.

Giunge a conclusione questa settimana la manifestazione Cinema sul tetto. Visioni periferiche, rassegna cinematografica organizzata da Fusolab sulla terrazza del Casilino Sky Park (in viale della Bella Villa 106 – V Municipio). Negli ultimi due giorni di programmazione, previsti il 27 e 28 settembre alle 21, si terrà la retrospettiva Nuovo Cinema Oriente che prende il nome dallo storico Cinema Oriente, attivo tra gli anni ’50 e ’70 a pochi metri di distanza dallo Sky Park. Nella due giorni dedicata al cinema italiano degli anni ’50 e ’60 verrà coinvolta attivamente la cittadinanza cui verrà proposto di scegliere i titoli in cartellone, all’interno di una rosa proposta dai curatori. Le 4 proiezioni saranno anticipate da incontri volti a recuperare le memorie di quartiere e il patrimonio culturale locale.

Ingresso libero fino a esaurimento posti (massimo 200 persone).

Fino al 12 ottobre prosegue nel quartiere di Tor Bella Monaca La periferia raccontata dal cinema, rassegna cinematografica gratuita con cui l’Associazione culturale Tramartis intende raccontare le periferie del mondo attraverso proiezioni, laboratori di scrittura cinematografica e composizione musicale per film. Molti gli appuntamenti in arrivo nella sala cinema di via Natale Balbiani tra cui una lunga lista di ospiti del settore. Come Claudia Brignone, ad esempio, che presenzierà a un incontro in programma il 27 settembre alle ore 19. A seguire, alle 21, la proiezione del suo documentario La villa.

La programmazione settimanale proseguirà con i film: Cuori puri di Roberto De Paolis (28 settembre ore 21), La melodie di Rachid Hami (29 settembre ore 19), Imprevisti digitali di Benoît Delépine e Gustave Kervern (2 ottobre ore 21), Gagarine – Proteggi ciò che ami di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh (3 ottobre ore 21).

Non solo proiezioni, in settimana tornano anche gli appuntamenti con i laboratori di formazione. Il 2 ottobre alle 19 Lorenzo D’Amico della GendGAp condurrà La comicità nella scrittura cinematografica per apprendere i segreti della scrittura creativa comica e della narrazione cinematografica umoristica, mentre il 3 ottobre alle 19 Marco Abbondanzieri della Clama Cults guiderà l’approfondimento sulla Musica nei film ambientati nella periferia.

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione consigliata alla mail tramartisasscult@gmail.com o tramite WhatsApp al 328.1437441; massimo 100 partecipanti.

Prosegue fino al 15 ottobre al Teatro Ciak (via Cassia 692 – XV Municipio) Ciak Cinema Arena, rassegna cinematografica che propone film, cortometraggi, dibattiti e incontri con importanti critici cinematografici, ponendo l’accento sui temi dell’accoglienza, della diversità e delle amicizie che nascono nei modi più inaspettati. La nuova settimana di programmazione propone il 28 settembre la proiezione di cortometraggi di autori emergenti e il 29 settembre il film La teoria del tutto di James Marsh. Inizio proiezioni ore 20.30. Ingresso libero.

Si conclude il 30 settembre Decima Fest, la rassegna multidisciplinare proposta da Decima50 ETS. Tra gli ultimi appuntamenti della giornata, in programma presso il Centro Anziani in via Lordi 7, alle 16 si terrà l’evento Danzare sulla musica, con uno stage di pizzica a cura di Ludovica Morleo, il cui focus sarà il rapporto che intercorre tra musica e danza, tra movimento e ascolto attento e attivo, al quale seguirà un concerto di pizzica e musiche del Centro Sud Italia suonato da sei elementi con voce, tamburo, chitarra, fisarmonica, violino, mandolino e fiati. Con Ludovica Morleo, Jacopo Tarchi, Lorenzo Ciafaroni, Matteo Maggi, Sara Gregori. Alle 19 previsto Giovanni Imparato Batà Afrocubanìa, laboratorio di canto, coro e percussioni della cultura afrocubana tenuto dal maestro Giovanni Imparato, a cui seguirà il concerto del Sestetto Giovanni Imparato Afrocubanìa (Giovanni Imparato, Vincenzo Lato, Simone Lanzilotti, Emanuele Bono, Stefano Vestrini, Carlo Zaratti). Ingresso libero.

Dal 28 settembre al 30 novembre, presso la Chiesa di San Giuliano Martire (via Cassia 1036 – Municipio XV), Coop Art propone L’Accademia degli Sfaccendati al Teatro Patologico. Il progetto punta a diffondere la conoscenza della cultura musicale in tutte le sue sfaccettature (linguistiche, compositive, storiche e terapeutiche) con una particolare attenzione al pubblico dei più giovani. Laboratori, concerti dal vivo, lezioni/concerto: un interessante calendario di appuntamenti pensato per stimolare l’interesse verso la musica accrescendo la propensione a un ascolto consapevole come primo passo per la creazione di nuovi pubblici ma anche per la valorizzazione dei nuovi talenti. Il primo concerto, aperto a un pubblico di tutte le età, è in programma il 29 settembre alle 20: l’Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni” diretta dal M° Gabriele Pezone, con la partecipazione del violino solista Davide Alogna, eseguiranno due celebri composizioni, Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi e l’Ave Maria di Bach-Gounod. Ingresso libero.

Al Parco del Celio (nell’area tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna) fino al 15 ottobre prosegue Jazz&Image, a cura dell’Associazione culturale Sound&Image e con la direzione artistica dell'Alexanderplatz di Eugenio Rubei. Questi i live in programma questa settimana alle 21.30: il 27 settembre Così Lontani Così Vicini. Nicoletta Della Corte canta Paolo Conte e Fabrizio De Andrè con Nicoletta Della Corte (voce) accompagnata da Primiano Di Biase (pianoforte), Giuseppe Selvaggio (contrabbasso) e Simone Talone (percussioni). A seguire, il 28 e 29 settembre, concerto di Gegè Munari New Generation. Il 30 settembre live di Massimo Carrano History of Italian percussion; il 2 ottobre il concerto omaggio 30 anni di Massimo Urbani con la musica di Gegè Munari, Dario Rosciglione e Andrea Beneventano.

Acquisto biglietti presso il botteghino della manifestazione. È possibile prenotarsi alla mail prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com. A causa dei lavori in corso, sono attualmente disponibili solo 2 ingressi alla manifestazione, facilmente riconoscibili con le indicazioni del Festival: ingresso pedonale da via Celio Vibenna (scalette); ingresso diretto in auto, bici o a piedi da viale Parco del Celio.

Nell’ambito del progetto Ponte Lupo, il Gigante dell’Acqua - 3° Festival dell’Agro Romano Antico, a cura dell’Associazione culturale Music Theatre International – M.Th.I. ETS con la direzione artistica di Urbano Barberini, il 1° ottobre dalle 17.30 e fino al tramonto, presso la Tenuta San Giovanni in Campo Orazio (via Polense, Km 32,500 - Azienda Agricola Barberini Colonna di Sciarra S.S.) in programma Musica sotto le stelle, concerto di musica classica per soprano e orchestra da camera d’archi. Il concerto si svolgerà nella suggestiva cornice del fienile monumentale della Tenuta, che sarà allestita con piccole balle di fieno a costruire un piccolo anfiteatro, per accogliere il pubblico in un’atmosfera tra natura e cultura musicale, in cui saranno eseguiti brani del repertorio del ‘700 e ‘800. Con Antonio Sorgi (direttore), Rosaria Angotti (soprano), RomAEnsemble orchestra d’archi da camera. Massimo 80 partecipanti. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail promozione@mthi.it e al 350.0119692 (anche WhatsApp).

Fino al 23 novembre, al Teatro 7 Off di via Monte Senario (Municipio III), è in programma la nuova edizione di Teatro Incontra… a cura di Alt Academy Produzioni, con la direzione artistica di Pino Strabioli affiancato da Giovanni Scifoni, che punta a portare il teatro fuori dal centro città con diversi spettacoli di teatro e musica ma anche laboratori culturali, artistici e musicali. Dopo l’esordio stagionale, si torna in scena il 27 settembre alle ore 21 con lo spettacolo Anche i santi hanno i brufoli, un racconto giullaresco in cui il protagonista e autore Giovanni Scifoni, insieme all’accompagnamento musicale di Davide Vaccari e Maurizio Picchiò, prende in prestito le vite e le opere di quattro grandi personaggi: San Giovanni Bosco, Sant’Agostino, San Giovanni di Dio, Santa Francesca Romana. E insieme a loro ripercorre quei racconti dimenticati e quelle usanze delle generazioni passate.

Con Il concerto per Sandro Penna, in programma il 28 settembre alle 21, Pino Strabioli, in compagnia dei due attori Alberto Melone e Guglielmo Lello e del fisarmonicista Marcello Fiorini, ripercorrerà con ironia sottile, leggerezza e disincanto, sfrontatezza e garbo, la vita del grande poeta, a 100 anni dalla sua nascita.

A completare la programmazione settimanale anche il laboratorio Let’s Rome previsto per il 28 settembre alle ore 14. Insieme a Nicoletta Maiello e Guglielmo Lello si parlerà di comicità e di capacità di sintesi e si svolgeranno attività di improvvisazioni teatrali partendo dal testo dello spettacolo Rome in a day.

Spettacoli e laboratori con ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria allo 06.4070056 e alla mail info@altacademy.it.

Dal 29 settembre al 26 novembre è in programma presso il Centrale Preneste Teatro in via Alberto da Giussano 58 (Municipio V), la manifestazione YOU Three - The YOUng city a cura di Ruotalibera Cooperativa Sociale Onlus, una rassegna di spettacoli dal vivo di teatro, danza, musica, circo/teatro e nuovi linguaggi, attenta nel saper affrontare i tanti temi del contemporaneo senza tralasciare mai elementi fondamentali come il nonsense, il gioco e il divertimento. Il ricco cartellone sarà diviso in due sezioni: La City è YOUNG, con appuntamenti in serale per adolescenti, giovani e adulti, proporrà realtà teatrali emergenti under 35 e performer di grande fama e lunga esperienza; mentre La City è KIDS porterà in scena compagnie di Teatro Infanzia e di Circo Sociale per gli spettacoli della domenica pomeriggio rivolti a bambini e famiglie.

Si comincia questa settimana con i primi due spettacoli: il 29 settembre alle 21, andrà in scena lo spettacolo tragicomico Io per te come un paracarro di e con Daniele Parisi. Una coppia, che sta per dare alla luce un figlio, decide di partire alla ricerca di un luogo e un avvenire decenti salvo poi imbattersi, lungo il percorso, in diverse umanità alla deriva. Il 30 settembre, sempre alle 21, sarà la volta di Davide Grillo che andrà in scena con il suo monologo Come se niente fosse. Un’allerta meteo avverte la popolazione che è in arrivo nella penisola una gigantesca ondata di scetticismo, la perdita di senso che ne deriva si estende a tutte le cose, trascinando il paese nel caos.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione consigliata su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ oppure ingresso diretto il giorno dello spettacolo previa disponibilità dei posti (per le serali dalle 20.30 e per le pomeridiane dalle 16).

Fino al 29 novembre, a cura dell’Associazione Culturale La Ribalta Centro Studi Enrico Maria Salerno, è in corso presso il Teatro del carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, la nuova edizione del Rebibbia Festival, iniziativa attiva dal 2003 e dedicata alla promozione di attività teatrali rivolte ai detenuti. Nell’arco della manifestazione vengono realizzati laboratori per accrescere la preparazione dei partecipanti e coinvolgerli nelle diverse fasi di sviluppo: da quella attoriale a quella di progettazione scenografica digitale, fino alla realizzazione pratica delle scene in falegnameria. Al termine di questo lungo percorso sarà portato in scena lo spettacolo La formula di Grübler, scritto e diretto da Laura Andreini (28 e 29 novembre 2023). Lo spettacolo gratuito sarà aperto al pubblico esterno che potrà prenotare il proprio posto attraverso i seguenti contatti: tel. 069079216; rebibbiafestival@gmail.com.

Dal 29 settembre al 1° ottobre il Teatro Greco (via Ruggero Leoncavallo 10) ospita le repliche dello spettacolo di fine corso del progetto Esseri Umani a cura di Renato Greco. La pièce in scena è tratta da L’Opera del mendicante di John Gay, con le musiche di Johann Christoph Pepusch, nell’adattamento di Carlo Ragone, ed è la restituzione di una serie di laboratori formativi che hanno preso il via lo scorso 3 settembre e che hanno visto il coinvolgimento di un gruppo di giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni (selezionati tramite audizione). Orari spettacoli: venerdì e sabato ore 21, domenica ore 17. Info e prenotazioni allo 06.8608047 - info@teatrogreco.it.

Giunge a conclusione il progetto Metropolitan a cura di E45. Per l’occasione, il 1° ottobre, dalle 11 alle 19, Roma diventerà protagonista di un vero e proprio larp (live action role-play): un inedito gioco di ruolo teatrale dal vivo che chiama a raccolta di fronte a cinque stazioni della Metro C (Stazione Malatesta, Stazione Mirti, area esterna Metro Torre Maura, Giardino Carlo Tufili - Torre Angela, area esterna Metro Giardinetti) chiunque voglia prendere parte a un divertente, originale, inaspettato e inclusivo gioco performativo lungo gli scorci metropolitani che si snodano tra Giardinetti, Torre Maura, Alessandrino e Torre Angela. Sarà un’esperienza immersiva, tra gioco teatro e arte, in cui ogni partecipante è chiamato a interpretare un personaggio all’interno della storia di cui sarà protagonista insieme agli altri partecipanti e al fianco di attori professionisti che li accompagneranno e li aiuteranno. Un’avventura ispirata a Eternal sunshine of the spotless mind (Se mi lasci ti cancello) di Michel Gondry, al cinema di Terry Gilliam e a Messaggi da Elsewhere di Jason Segel.

Per partecipare è necessario compilare un form di adesione al link bit.ly/IscrizioniMetropolitan oppure scrivere e45.social@gmail.com.

Presso le Industrie Fluviali (via del Porto Fluviale 35 – Municipio VIII), dove è in corso fino al 15 ottobre la seconda edizione di WIDE ART BASED SPOTS, a cura di PIN.GO società cooperativa sociale integrata, il 28 settembre dalle 18.30 alle 23 in Wide SunSet verranno inaugurate le opere site-specific realizzate, nell’ambito della seconda e della terza residenza artistica, da Eloise Gillow e Andrea Casciu. Il vernissage verrà accompagnato dalle sonorità del dj-set Elvis Delmar (Yalla). Dalle 19 verrà poi presentato al pubblico anche il terzo gruppo delle opere selezionate nell’ambito della call WIDE Visions rivolta a creativi under35 e dedicata a opere video realizzate attraverso l’impiego di tecniche trasversali e non tradizionali con particolare riferimento all’impiego di algoritmi e risorse informatiche diversificate.

Accesso gratuito con prenotazione obbligatoria online attraverso pagina evento su piattaforma Eventbrite. La pagina è accessibile anche dall’indirizzo web https://www.industriefluviali.it.

Nel Parco di Decima (viale Camillo Sabatini), nell’ambito degli ultimi appuntamenti di Decima Fest, la rassegna multidisciplinare proposta da Decima50 ETS, il 29 settembre alle 17 e il 30 settembre alle ore 18 si potrà visitare la mostra fotografica di Sara De Santis. Ingresso libero.

Al MACRO sono diverse le mostre in corso, a partire dalle nuove quattro inaugurate da pochi giorni per la stagione autunnale: Barrikadenwetter. Atti visivi dell’insurrezione, a cura di Arsenale Institute di Venezia, che esplora il concetto e l’iconografia della barricata dalle sue origini tardo-rinascimentali fino ai giorni nostri, attraversandone le connessioni storiche con le radici dell’avanguardia del XX secolo; l’installazione AUTONOMIART EPOVERARCHIZO OMEMPHISUPERST UDIOPERAISMO, a cura dello studio olandese di graphic design Experimental Jetset, che tra i suoi temi di ricerca indaga il rapporto tra segno e città, è dedicata invece al “design radicale” e ai rapporti intercorsi tra avanguardie e sinistra italiana tra gli anni Sessanta e Settanta; in Profondità di campo, l’architetto-artista russo Alexander Brodsky trasforma lo spazio espositivo in un paesaggio che riflette gli ambienti immaginifici che caratterizzano le sue architetture di carta (queste tre mostre sono ospitate fino al 18 febbraio 2024). In Hear Alvin Here il musicista e compositore statunitense Alvin Curran (Providence, Rhode Island, 1938) ripercorre, invece, oltre cinquanta anni della sua ricerca musicale e delle sue svariate collaborazioni, raccontando anche il rapporto con la città di Roma, in cui vive e lavora dal 1965 (visitabile fino al 17 marzo 2024).

Prorogate fino al 14 gennaio le due mostre Vicolo della Penitenza 11/A curata da Janice Guy e The Bidet and the Jar del duo artistico franco-britannico composto da Daniel Dewar e Grégory Gicquel. Tutte le esposizioni sono a ingresso gratuito e visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Per If Body, il festival di arti visive e performative promosso da Aps Locales che, fino al 15 ottobre, mette al centro il corpo come linguaggio artistico e metodologia di apprendimento basata sull’esperienza e la partecipazione, dal 28 settembre (opening 18-21) e fino al 15 ottobre, presso lo spazio indipendente Lateral Roma (via Ferdinando Ughelli 28), sarà ospitata la mostra personale dell’artista inglese Holly Graham, che intende indagare la rappresentazione del corpo Nero nell’arte italiana del periodo barocco, creando archivi digitali tra memorie storiche e immaginari futuri. L’esposizione, presentata in collaborazione con British School at Rome, è visitabile a ingresso libero ogni sabato e domenica ore 15-19, oltre che su appuntamento con prenotazione obbligatoria via mail localesproject@gmail.com.

Prosegue fino al 14 ottobre Città Foresta – Le Cosmicomiche, il festival curato e organizzato da Latitudo Art Projects, nato da un’idea di Benedetta Carpi De Resmini, che in cinque quartieri della città (Labaro, Laurentino, Corviale, Tufello e Trullo) propone, con il contributo di alcuni artisti, pratiche partecipative e processi collettivi di costruzione di opere. Questa settimana, ci si sposta al Tufello, presso la società cooperativa Spes Contra Spem (via Paolo Monelli 26 – Municipio III). Il 28 settembre dalle 17 alle 18.30 c’è Personaggi cosmici, laboratorio sulla cartapesta volto al riciclo e al riuso condotto dallo street artist Davide D’Angelo aka URKA; il 29 settembre dalle 16.30 alle 20 appuntamento con Radio cosmica, laboratorio radiofonico proposto da WonderRadio dell'Associazione Pontedincontro del Laurentino 38 che nel corso del festival connette i 5 quartieri attraverso voci, storie e persone incontrate nelle diverse tappe; dalle 18 alle 19.30 c’è Percussioni cosmiche, laboratorio di musica e percussioni condotto da Iginio De Luca. Il 30 settembre i giovani architetti dell'Associazione VIVIAMOLAq condurranno due laboratori: si inizia con Arca cosmica dalle 16.30 alle 17 volto alla costruzione di un dispositivo urbano mobile; dalle 17 alle 18 c’è Luoghi cosmici nel corso del quale si rifletterà su come può uno spazio diventare luogo attraverso gli usi e i significati che gli vengono riconosciuti da chi lo vive. Dalle 18 alle 19.30 appuntamento con il laboratorio di fotografia ecologica Foto cosmiche a cura di Isabella Mancioli. Tutte le attività sono a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail communication@latitudoartprojects.net, al numero 06.59877542 o via WhatsApp al 333.1245191.

Tra gli ultimi appuntamenti della rassegna multidisciplinare Decima Fest, a cura di Decima50 ETS, il 29 settembre, nel Centro anziani di via Lordi 7, alle 16 per il ciclo di incontri Un parco fluviale per Tor di Valle, si svolgerà il dibattito di chiusura dei lavori, con sintesi dei temi affrontati e delle esigenze territoriali raccolte, con Enrico Cerioni e Antonella Trocino, Titti Di Salvo (Presidente Municipio IX), Marinella Sclavi (sociologa), Paolo Berdini (urbanista), Sabrina Baldacci e Alessandra Valentinelli (Forum Permanente Parco Energie), Emma Persia (Parco della Cellulosa), Cristiana Mancinelli Scotti (Salviamo il Paesaggio), Mario Sassi (Associazione Decrescita), Carlo Infante (Urban Experience).

A seguire, alle 18, Saveria Pisano, Maurizio Maturi, Maria Rosaria Guarini, Maurizio Lanzini, Giuseppina Piantadori, terranno il laboratorio di rigenerazione urbana sui temi della tutela e rigenerazione della zona umida, i bacini idrici, le alberature e la macchia mediterranea lungo le canalizzazioni. Infine il 30 settembre alle 16 Carlo Infante ed Enrico Cerioni, condurranno un walkabout nell’area di Tor di Valle, un’esperienza di partecipazione senziente e ludica alla scoperta del genius loci. Per tutti gli appuntamenti, prenotazione gratuita sul https://www.eventbrite.it.

Prosegue fino all’8 ottobre Circo Sciarra, itinerari di arte, musica e spettacolo per tutta la famiglia a cura dell’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva a Villa Sciarra (via delle Mura Gianicolensi 11). Il 29 e 30 settembre e il 1° ottobre alle 20.30 in programma Letture in terrazza, rassegna di reading teatrali all’aperto presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici situato all’interno di Villa Sciarra. I testi saranno presentati dal germanista Luca Crescenzi, con la regia di Roberto di Maio e interpretati dagli attori Riccardo Floris, Federico Passi, Giulia Michelin, Manuela Mandracchia, Lorenzo Lavia, Francesco Bonomo e Carla Bianchi. Il 30 settembre inoltre, dalle 11 alle 13.30, si terrà la visita Alla scoperta delle piante di Villa Sciarra guidata dal botanico Ugo Laneri (presidente di ASS-AGIR APS) per scoprire insieme la varietà delle specie presenti in villa, mentre dalle 11 alle 18 è prevista Bellezze in bicicletta con Le Radiose (Emanuela Belmonte, Valentina Musolino, Genea Manenti), una parata in cui le performer cantanti sfileranno su meravigliose biciclette d'epoca. Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria alla mail zipzone.art@gmail.com (a esclusione della performance Bellezze in bicicletta alla quale si potrà assistere in maniera del tutto libera).

A cura della Fondazione De Sanctis prosegue fino al 12 ottobre la rassegna di incontri letterari Capolavori della Letteratura, ospitata in tre sedi della rete Biblioteche di Roma (Biblioteca Goffredo Mameli, Biblioteca Villino Corsini – Villa Pamphilj e Biblioteca Teatro Quarticciolo). Durante ciascun degli otto incontri previsti, un ospite speciale introdurrà un maestro della letteratura mondiale attraverso uno dei suoi capolavori. Il 30 settembre alle 11.30, protagonista del quinto appuntamento sarà il giornalista, scrittore e conduttore televisivo Corrado Augias che nella Biblioteca Teatro Quarticciolo (via Castellaneta 10), incontrerà il pubblico per parlare de I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Prosegue fino al 15 ottobre Ponte Lupo, il Gigante dell’Acqua - 3° Festival dell’Agro Romano Antico, il progetto a cura dell’Associazione culturale Music Theatre International – M.Th.I. ETS con la direzione artistica di Urbano Barberini.

Il 30 settembre appuntamento presso l’Azienda Agricola Terre di Torre Jacova a r.l. (via di Torre Jacova 114 – Municipio VI) dalle 9.30 alle 13.00 per il laboratorio gratuito Piccoli olivicoltori in fabula con visita al frantoio, degustazione di olio evo e presentazione del progetto dei Sentieri della Fiaba del Lazio (max 30 partecipanti). Ospiti: Massimiliano Maiucchi e Anna Maria de Maio.

Dalle 16.30 e fino al tramonto appuntamento presso la Tenuta San Giovanni in Campo Orazio / Ponte Lupo (via Polense Km 30,100 - Azienda Agricola Barberini Colonna di Sciarra S.S.), per la visita guidata a Ponte Lupo a cura della storica dell’arte Daniela Astro, passeggiando con Francesca D’Aloja che presenterà il suo libro Spiriti (max 80 partecipanti, visita guidata a pagamento).

Tutti gli appuntamenti sono con prenotazione obbligatoria alla mail promozione@mthi.it e al 350.0119692 (anche WhatsApp).

È in programma fino al 20 novembre, la manifestazione Lotto TBQ, il progetto di ricerca teatrale realizzato da E.D.A. in Ati con il Centro Nazionale di Produzione della Danza Orbita|Spellbound. Al centro dell’iniziativa il Teatro Biblioteca Quarticciolo, luogo ospitante che aspira a diventare un ideale lotto aggiuntivo rispetto agli undici che compongono già il quartiere. Un lotto della cultura e della creazione, dove per circa due mesi, si alterneranno residenze, laboratori e incontri tra la comunità artistica e i cittadini, con molti ospiti che contribuiranno a costruire nel teatro un luogo in ascolto dei fermenti e dei linguaggi del presente. Tra le attività collaterali, il 3 ottobre, dalle 16.30 alle 18.30, si terrà il consueto appuntamento con TBQ a KM0, iniziativa che offre l’opportunità agli abitanti del Quarticciolo, e non solo, di poter ritirare la propria cassetta della frutta. Attività gratuite con prenotazione obbligatoria a biglietteria@teatrobibliotecaquarticciolo.it.

Il 28 settembre, dalle 17 alle 18.30, WIDE ART BASED SPOTS, a cura di PIN.GO società cooperativa sociale integrata, dà appuntamento alle Industrie Fluviali (via del Porto Fluviale 35 – Municipio VIII) per il laboratorio didattico Atelier Terra/Aria condotto da APS Libelà e finalizzato a promuovere verso i bambini dai 4 ai 12 anni i concetti di coesistenza, diversità ed ecosistema attraverso l’uso creativo di tecnologie quali video mapping e visual performing art (massimo 25 partecipanti). Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria online su Eventbrite. La pagina è accessibile anche dall’indirizzo web https://www.industriefluviali.it.

Al Tufello, presso la società cooperativa Spes Contra Spem (via Paolo Monelli 26 – Municipio III), per Città Foresta – Le Cosmicomiche, il festival curato e organizzato da Latitudo Art Projects nato da un’idea di Benedetta Carpi De Resmini, il 29 settembre alle 17 appuntamento con Marionette Cosmiche: l’artista Gaia Scaramella, attraverso la tecnica dell'assemblaggio e del collage, insegnerà ai bambini a dare nuova vita a vecchie riviste, cartoncini, cartoni o carta da parati, trasformandoli in divertenti marionette; dalle 17.30 alle 19, nelle aree verdi limitrofe, da non perdere Passeggiate Cosmiche, immersione terapeutica nella natura condotta dalla dott.ssa Gigliola Sigismundi e dal dott. Paolo Zavarella che introdurranno i partecipanti alla pratica del contatto con gli alberi. Tutte le attività sono a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail communication@latitudoartprojects.net, al numero 06.59877542 o via WhatsApp al 333.1245191.

Per La periferia raccontata dal cinema, rassegna cinematografica a cura dell’Associazione culturale Tramartis, nella Sala Cinema di via Natale Balbiani, nel quartiere di Tor Bella Monaca, il 29 settembre alle 19 ragazzi e bambini con le loro famiglie potranno assistere alla proiezione del film La Melodie di Rachid Hami. Evento gratuito con prenotazione consigliata alla mail tramartisasscult@gmail.com o tramite WhatsApp al 328.1437441; massimo 100 spettatori.

Nell’ambito di Circo Sciarra, a cura dell’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva, appuntamento a Villa Sciarra (via delle Mura Gianicolensi 11) il 29 settembre alle 16 e alle 17.30 con Scienza Divertente a cura di Scienza Divertente, laboratori scientifici interattivi per bambini dai 4 ai 13 anni per fare esperimenti sorprendenti, scoprire che la scienza non è per nulla noiosa e comprendere cosa sia la sostenibilità ambientale nel rispetto del nostro pianeta. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail zipzone.art@gmail.com.

Al Teatro Ciak (via Cassia 692 – XV Municipio), appuntamento con Ciak Cinema Arena che, per i piccoli spettatori e le loro famiglie, propone il 30 settembre alle 20.30 il film di animazione Pixar, Luca, diretto da Enrico Casarosa e il 1° ottobre alle 16.30, il film d’animazione Disney, Encanto dei registi Byron Howard e Jared Bush. Ingresso libero.

Ancora nell’ambito di Ponte Lupo, il Gigante dell’Acqua - 3° Festival dell’Agro Romano Antico, il progetto a cura dell’Associazione culturale Music Theatre International – M.Th.I. ETS con la direzione artistica di Urbano Barberini, il 1° ottobre dalle 10.30 alle 13.30, presso la Tenuta San Giovanni in Campo Orazio / Ponte Lupo, (via Polense, Km 32,500 - Azienda Agricola Barberini Colonna di Sciarra S.S.), è in programma Aquiloni per la pace, una festa per la pace e per le famiglie con attività ludico-creative partecipate, quali il laboratorio di costruzione di aquiloni, la gara degli aquiloni e la premiazione dei tre aquiloni più belli. Ognuno potrà portare il suo aquilone o costruirlo in sede con materiali ecocompatibili e di recupero che già ha o che gli saranno messi a disposizione dall’organizzazione del festival. A cura di Urbano Barberini, Paola Sarcina, Gherardo Dino Ruggiero. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail promozione@mthi.it e al 350.0119692 (anche WhatsApp).

Presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo, nell’ambito di Lotto TBQ, il progetto di ricerca teatrale realizzato da E.D.A. in Ati con il Centro Nazionale di Produzione della Danza Orbita|Spellbound, tra gli appunti della settimana da segnalare la partenza dei laboratori per bambini dal titolo Chi è di scena a cura di Danilo Turnaturi e la Compagnia Teatroviola. Il 3 ottobre si terranno i primi due appuntamenti: dalle 15.15 alle 16.45 per la fascia 6-10 anni; dalle 17 alle 18.30 per la fascia 11-13 anni.

Mentre prenderà il via il 1° ottobre, per proseguire fino al 15 novembre, la raccolta solidale di materiali scolastici per bambini e bambine del Doposcuola Quarticciolo. Infine, sempre attivo il progetto di TBQvoices, la distribuzione dell’editoriale contenente i manifesti poetici di diverse comunità e associazioni.

Attività gratuite con prenotazione obbligatoria a biglietteria@teatrobibliotecaquarticciolo.it.

Tra gli eventi delle Biblioteche di Roma dedicati ai bambini e ai ragazzi nel segno della lettura e delle attività culturali, il 28 settembre sono in programma tre appuntamenti: alle 16.30 alla Biblioteca Centrale Ragazzi l’incontro Una giornata con l’editore: Il Barbagianni, dedicato a tutta la famiglia e bambini dai 5 anni in su, con letture ad alta voce dal catalogo de Il Barbagianni, per scoprire insieme le caratteristiche che fanno unica ogni casa editrice di qualità. Prenotazione obbligatoria: ill.centraleragazzi@bibliotechediroma.it.

Alle 17, alla Biblioteca Mameli il laboratorio di lettura e drammatizzazione teatrale sul libro Brie e le caccole di Catia Buselli, illustrazioni di Iolanda Filipponi (Paesi Edizioni, 2022).

Per bambini dai 4 anni in su. Prenotazione obbligatoria: ill.goffredomameli@bibliotechediroma.it.

Alle 17.30 presso la Biblioteca Casa dei Bimbi l’evento Living Sketch: connessi nel tempo, un laboratorio di introduzione alla scrittura creativa e all’illustrazione, per bambini dagli 8 anni in su. A partire dal libro Connessi nel tempo (Il Ciliegio, 2021) verranno svolti esercizi mirati alla realizzazione di uno storyboard. Il laboratorio è a cura dell’autore, Iacopo Montagni, e dell’illustratrice Giulia Mazzei. Prenotazione obbligatoria: 06.45460381 - Ill.casabimbi@bibliotechediroma.it.

Infine, il 30 settembre alle 10.30 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi, si terrà l’appuntamento Il piccolo Dracula e il suo dente ballerino, presentazione e lettura animata del libro per bambini Il piccolo Dracula e il suo dente ballerino (Edizioni Open, 2022), a cura dell’autore Flavio Barreiro, che dialogherà con il referente della casa editrice Tiziano Pitisci. A seguire si terrà un laboratorio creativo, in cui l’autore spiegherà ai bambini come nasce una storia illustrata. Età consigliata: dai 4 anni in su. Prenotazione obbligatoria: ill.vaccherianardi@bibliotechediroma.it.

Tra gli appuntamenti promossi dal sistema Biblioteche di Roma si segnala: il 27 settembre alle 17.30 presso la Biblioteca Villino Corsini la presentazione del libro Giorgio Caproni: Registri di classe (Garzanti, 2023). Interverrà la curatrice Nina Quarenghi in dialogo con Irma Staderini. Prenotazione obbligatoria: villinocorsini@bibliotechediroma.it.

Il 30 settembre alle 11 nella Biblioteca Sandro Onofri, per la rassegna Sapore di Sale - Letture d’estate, si terrà il quarto e ultimo appuntamento con la presenza di Daniele Mencarelli, autore del romanzo Fame d’aria (Mondadori, 2023), in dialogo con Laura Frateiacci. Prenotazione obbligatoria: sandronofri@bibliotechediroma.it.

Il programma degli eventi è disponibile su culture.roma.it, sui canali FB e IG @cultureroma, TW culture_roma e con #CultureRoma #EstateRomana #EstateRomana2023