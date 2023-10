Estate Romana 2023: il programma degli eventi dal 4 al 10 ottobre

Dal 4 al 10 ottobre, la città eterna si appresta ad ospitare una vasta gamma di spettacoli pensati per soddisfare ogni preferenza e fascia d'età. Iniziative culturali e artistiche dall'ampio respiro, che spaziano dal cinema, al teatro, alla musica, alla danza, all'arte e alla letteratura, con incontri e attività per bambini e famiglie, faranno parte della ricca offerta della settimana proposta dalle istituzioni culturali cittadine, dalle associazioni vincitrici del bando pubblico biennale "Estate Romana 2023-2024" dell'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da quelle vincitrici dell’avviso pubblico "Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro - anno 2023", attraverso cui Roma Capitale ha destinato circa 2 milioni di euro – fondi concessi dal Ministero della Cultura, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Fnsv).

Qui di seguito, una selezione degli eventi in programma fino al 10 ottobre: preparatevi a vivere una settimana straordinaria, lasciandovi coinvolgere dalle emozioni e dalla bellezza che solo l'arte e la cultura possono donare.

In occasione del centenario della nascita di Italo Calvino (15 ottobre 1923) l’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale rende omaggio con alcuni importanti appuntamenti, in programma fino a febbraio 2024, dedicati alla figura e all’opera dello straordinario scrittore e intellettuale, realizzati in collaborazione con enti, istituzioni culturali e Municipi, a partire dalla rassegna Alfabeto Calvino a cura di Biblioteche di Roma. La rassegna propone un ciclo di 20 incontri, rivolto a studenti e docenti, per approfondire le opere e i temi della letteratura di Calvino attraverso le voci di esperti, docenti e scrittori. Tutti gli appuntamenti potranno essere seguiti in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Biblioteche di Roma. Il programma di Roma racconta Calvino è consultabile su questo sito, mentre il calendario degli incontri di Alfabeto Calvino è disponibile qui.

Fino al 12 ottobre prosegue nel quartiere di Tor Bella Monaca La periferia raccontata dal cinema, rassegna cinematografica gratuita con cui l’Associazione culturale Tramartis intende raccontare le periferie del mondo attraverso proiezioni, laboratori di scrittura cinematografica e composizione musicale per film. Nella sala cinema di via Natale Balbiani la settimana prende il via il 4 ottobre con la proiezione alle 21 di Gelsomina verde di Massimiliano Pacifico; il 5 ottobre alla stessa ora da non perdere l’incontro con Luca Ciriello, regista del film L’armée rouge di cui seguirà la visione. Il 9 ottobre alle 19 Maria Vittoria Pellecchia di Eikon condurrà il laboratorio Dal romanzo alla sceneggiatura; nella stessa giornata, alle 21, proiezione di Tutto a posto e niente in ordine di Lina Wertmüller. Il 10 ottobre alle 19 Eugenio Tassitano sarà protagonista dell’incontro di approfondimento Come nasce una colonna sonora nei film; alle 21, inoltre, Daniel Ganzert terrà un incontro sul tema delle periferie nella Germania di oggi, la vita dei ragazzi negli hinterland tedeschi e in quelli italiani e sulla tematica “coming of age” al cinema; alle 22, infine, proiezione di Fiore diretto da Claudio Genovese. Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione consigliata a tramartisasscult@gmail.com o tramite WhatsApp al 328.1437441; massimo 100 partecipanti.

Prosegue fino al 15 ottobre al Teatro Ciak (via Cassia 692 – XV Municipio) Ciak Cinema Arena, rassegna cinematografica che propone film, cortometraggi, dibattiti e incontri con importanti critici cinematografici, ponendo l’accento sui temi dell’accoglienza, della diversità e delle amicizie che nascono nei modi più inaspettati. La nuova settimana di programmazione propone il 5 ottobre la proiezione di cortometraggi di autori emergenti e il 6 ottobre il film Adam diretto da Max Mayer. Inizio proiezioni ore 20.30. Ingresso libero.

Al Teatro 7 Off di via Monte Senario 81, per il progetto Teatro Incontra… a cura di Alt Academy Produzioni, appuntamento il 4 ottobre alle 14 con Percussioni dal Mondo, laboratorio che mira a coinvolgere il pubblico in un processo dinamico e collettivo di composizione e interpretazione musicale, nell’obiettivo di sottolineare la forza e la magia del fare musica insieme. Percussioni da tutto il mondo: strumenti lontani nello spazio e nel tempo che si uniscono per veicolare tutti i colori della musica e delle diverse culture. Durante il laboratorio, condotto da Tam Tam Morola, i partecipanti potranno imparare a riconoscere i diversi strumenti e inventare ritmi e sonorità. Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti (massimo 50 partecipanti) con prenotazione obbligatoria allo 06.4070056 e alla mail info@altacademy.it.

In partenza la XVI edizione del Roma Festival Barocco, la kermesse a cura di Festina Lente che porta in diversi luoghi del XV Municipio la musica romana inedita o poco conosciuta del XVII e XVIII secolo. Dal 6 al 27 ottobre, un calendario di concerti che intende richiamare le originarie modalità festose: musica, gesto e teatralità si fonderanno con l’obiettivo di far immergere lo spettatore nello “spettacolo totale” di un patrimonio ancora vivo e fortemente attuale. Apre la rassegna, il 6 ottobre alle 19, Alessandro Albenga che in Passato e presente nelle serate musicali di Fortunato Santini (1777-1861), rendendo merito all’assetto fonico dell’organo nella parrocchia di Sant’Andrea Apostolo (via Cassia 710), rileggerà la scuola tastieristica romana attraverso l’esperienza artistica di Fortunato Santini, grande collezionista di spartiti e prolifico compositore della fine del XVIII secolo. Ingresso gratuito.



Nell’ambito della XII edizione di Agorà - Teatro e Musica alle Radici, il festival proposto da Il NaufragarMèDolce, il 7 ottobre alle 17 al Parco Andrea Campagna (via Filippo Meda – Municipio IV), l’elettronica incontra il folk e il neo-folk nel concerto della Banda Jorona, un progetto innovativo ed eclettico di Bianca Giovannini, Felice Zingarelli e Francesco Berrafato. Ingresso libero.

Al Parco del Celio (nell’area tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna) fino al 15 ottobre prosegue Jazz&Image, a cura dell’Associazione culturale Sound&Image e con la direzione artistica dell'Alexanderplatz di Eugenio Rubei. Questi i live in programma questa settimana alle 21.30: il 4 ottobre Venerucci in concerto; il 5 ottobre a salire sul palco saranno Francesco Mascio e Giovanni Imparato; il 6 ottobre da non perdere l’omaggio a Duke Ellington di Fabrizio Bosso; il 7 ottobre concerto della Emmet Ray Manouche Orkestra mentre l’8 ottobre è la volta della Big Band di Mauro Bottini. Il 9 ottobre live della Angelo Schiavi Jazz Funk Society; il 10 ottobre, infine, Media Res in concerto. Acquisto biglietti presso il botteghino della manifestazione. È possibile prenotarsi alla mail prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com.

Torna, per il dodicesimo anno consecutivo, Agorà - Teatro e Musica alle Radici, il festival organizzato da Il NaufragarMèDolce, la compagnia fondata da Chiara Casarico e Tiziana Scrocca. Fino al 30 novembre, tanti appuntamenti a ingresso libero tra teatro, musica, danza, circo, clownerie, spettacoli itineranti e laboratori che porteranno l’arte e la cultura nelle zone meno centrali della città. Tra gli eventi in programma, c’è Pop Up Theatre, performance itineranti con monologhi, lazzi clown, sketch comici, incursioni poetiche, canti, giocoleria e commedia dell’arte (in calendario alle ore 17, il 6 ottobre in piazza Santa Maria Consolatrice, con Tiziana Scrocca, Rita Superbi e Luciano Pastori, e l’8 ottobre in piazza Balsamo Crivelli, con Tiziana Scrocca, Chiara Casarico ed Emanuela Bolco).

Prosegue fino al 23 novembre, al Teatro 7 Off di via Monte Senario 81 (III Municipio), la seconda edizione di Teatro Incontra… a cura di Alt Academy Produzioni, con la direzione artistica di Pino Strabioli affiancato da Giovanni Scifoni, che punta a portare il teatro fuori dal centro città con diversi spettacoli di teatro e musica ma anche con laboratori culturali, artistici e musicali. Tra gli spettacoli in programma, si segnalano: il 4 ottobre alle 21 Omaggio a voi, recital in concerto per festeggiare 38 anni di teatro di Maria Rosaria Omaggio che, accompagnata dal M° Andrea Pelusi, porta in scena le donne che ha amato interpretare e che l’hanno fatta amare dal pubblico. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti (massimo 50 spettatori) con prenotazione obbligatoria allo 06.4070056 e alla mail info@altacademy.it.alla mail info@altacademy.it.

In chiusura Circo Sciarra, itinerari di arte, musica e spettacolo a cura dell’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva a Villa Sciarra (via delle Mura Gianicolensi 11). Le ultime giornate si svolgeranno presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici (nella Sala Convegni di Villa Sciarra) e vedranno le proiezioni in VR-digital art di due opere teatrali: Così è (o mi pare), rilettura in chiave moderna scritta da Elio Germano del classico di Pirandello “Così è se vi pare” (il 6 ottobre alle 18); Segnale d'allarme, la mia battaglia VR, lavoro scritto sempre da Elio Germano con Chiara Lagani, trasposizione in realtà virtuale dello spettacolo “La mia battaglia” (il 7 e 8 ottobre alle 17.30). Ingresso gratuito contingentato.

Per Agorà - Teatro e Musica alle Radici, il festival multidisciplinare a cura della compagnia Il NaufragarMèDolce, il 5 ottobre alle 17 il Centro Sociale Anziani “San Basilio” (via Pergola 19 – Municipio IV) ospita Voci dalla città, laboratorio sperimentale di indagine sociale per ridisegnare una mappa della città a partire dalle memorie e dai pensieri dei propri abitanti su come sono cambiati gli intrattenimenti casalinghi (tv e social). Intervengono: Chiara Casarico, Tiziana Scrocca, Emanuela Bolco e Rita Superbi. Ingresso libero.



Ha preso il via il 2 ottobre il Festival delle passeggiate – solo camminando torneremo ad innamorarci, la manifestazione proposta da Dominio Pubblico che fino al 19 novembre abiterà tre quartieri dell’VIII Municipio: Valco San Paolo, Montagnola e Tor Marancia. Il Festival nasce da un’idea di Tiziano Panici e della poetessa e cantautrice Giulia Ananìa, la quale condurrà sei passeggiate performative itineranti animate dalla partecipazione di altrettanti ospiti del mondo dello spettacolo e della canzone, ma anche sociologi e scrittori interessati a dare voce alle periferie, restituendo a questi luoghi la loro memoria e la loro bellezza. Il progetto si apre con Strade aperte, laboratorio di storytelling e raccolta delle storie degli abitanti dei diversi quartieri, dedicato a ragazze e ragazzi Under25, i quali formeranno un gruppo di lavoro che si riunirà una volta a settimana. L’attività sarà svolta con la consulenza di Irene Ranaldi dell’Associazione Ottavo Colle, sociologa urbana da sempre attenta a fenomeni di gentrificazione e rapporto di bilanciamento territoriale tra centro e periferia. I gruppi di lavoro interverranno poi all’interno degli stessi quartieri, grazie anche all’aiuto di diverse associazioni locali che li guideranno all’esplorazione del territorio e al dialogo con i cittadini, alla ricerca di storie da raccontare all’interno degli itinerari che saranno poi consegnate nelle mani degli artisti. Il primo appuntamento è in programma il 5 ottobre dalle 17 alle 19 in via Benedetto Croce 50. Ingresso libero.



Teatro Mobile propone fino al 12 novembre Teatro Mobile con il Performing Media. La nuova spettacolarità immersiva e radio-mobile nelle periferie eccentriche, un programma di eventi site-specific disseminati in tutta la città in cui realtà virtuale e performance si fondono per dare vita a “viaggi sonori” a impatto zero (lo spettatore partecipa all’evento ascoltando la partitura testuale, sonora e musicale dalla cuffia di cui viene dotato all’inizio del viaggio). Il progetto punta alla riscoperta dei luoghi, sollecitando percezioni basate su nuove modalità multimediali. Di seguito gli eventi della settimana: il 9 ottobre alle 16 appuntamento al Parco degli Acquedotti (piazza Celio Sabino 50 – VII Municipio) con la seconda parte de I presagi di Tina Merlin, performance e set aperto di ripresa, di e con Consuelo Ciatti, dedicato al 60° anniversario della tragedia della diga del Vajont e a 30 anni dall’oratoria civile in cui Marco Paolini ricostruì uno dei drammi più gravi della storia del Paese. La performance fornirà i geo-podcast che, a seguire, saranno ascoltati dal pubblico nel corso di Vajonts Dappertutto. L'acquedotto che divenne casa per gli ultimi, walkabout itinerante di Carlo Infante il quale condurrà il pubblico in un'area che dall'antichità rappresenta un crocevia della rete idrica che ha dissetato Roma, con gli acquedotti Anio Vetus, Marcia, Tepula, Iulia, Claudio, Anio Novus, Mariana e Felice (disponibile anche in streaming web radio su www.radiowalkabout.it). Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su https://www.teatromobile.eu.

A cura della Fondazione De Sanctis prosegue fino al 12 ottobre la rassegna di incontri letterari Capolavori della Letteratura, ospitata in tre sedi della rete Biblioteche di Roma (Biblioteca Goffredo Mameli, Biblioteca Villino Corsini – Villa Pamphilj e Biblioteca Teatro Quarticciolo). Durante ciascuno degli otto incontri previsti, un ospite speciale introdurrà un maestro della letteratura mondiale attraverso uno dei suoi capolavori. Due gli appuntamenti della settimana: il 4 ottobre alle 17.30, al Teatro Biblioteca Quarticciolo, Nadia Terranova parlerà di Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini mentre il 5 ottobre alle 11.30 ci si sposta presso la Biblioteca Villino Corsini per l’incontro con Antonella Lattanzi su Una questione privata di Beppe Fenoglio. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Prosegue fino al 15 ottobre Ponte Lupo, il Gigante dell’Acqua - 3° Festival dell’Agro Romano Antico, il progetto a cura dell’Associazione culturale Music Theatre International – M.Th.I. ETS con la direzione artistica di Urbano Barberini. Il 6 ottobre alle 16.30 presso la Tenuta San Giovanni in Campo Orazio (via Polense Km 30,100) visita guidata a Ponte Lupo a cura di Urbano Barberini, passeggiando con Nello Trocchia che presenterà il suo libro Pestaggio di Stato (Laterza, 2022). Alla stessa ora, il 7 ottobre, Barberini passeggerà con Luigi Plos, parlando del suo libro L’avventura fa 90. I luoghi segreti a due passi da Roma non sono finiti (2021). Visita guidata a pagamento.

Il 7 e 8 ottobre, inoltre, dalle 10 alle 13, due nuovi appuntamenti gratuiti di Gabii Eroica III ed., visita guidata dell’area archeologica e laboratorio di archeologia sperimentale con la Legio Secunda Parthica Severiana sulla vita civile e militare dell’antica Roma, a cura di Fabio Paglia e Roberto Alessandrini.

Tutti gli appuntamenti (massimo 80 partecipanti) sono con prenotazione obbligatoria alla mail promozione@mthi.it e al 350.0119692 (anche WhatsApp).

Il Teatro Tor Bella Monaca ospita dall’8 ottobre al 29 novembre Crescere è uno spettacolo, progetto dell’Associazione Centro Culturale TALIA rivolto a bambini, studenti e famiglie del VI Municipio che intende, attraverso il teatro, contrastare l’esclusione sociale e in modo più specifico la dispersione scolastica. La manifestazione si apre l’8 ottobre alle 17 con il Teatro le Maschere che presenta S.P.Q.R. – Le Origini. Quando Roma ancora non c’era (testo di Gigi Palla, la regia di Gabriella Praticò, con Simona Vitale, Francesco Stella e le musiche di Alessandro Cercato). Quello che ci hanno raccontato sulle origini di Roma appartiene più al mito che alla storia, più alla fantasia che alla verità. Ma che cos’era veramente Roma all’inizio della sua storia? Lo spettacolo prova a dare la sua risposta, con una narrazione teatrale ricca di canzoni, divertenti ricostruzioni e avvincenti situazioni con protagonista il mitico fondatore della città eterna, Romolo, giovane pastore scapestrato, che pensava solo a divertirsi con gli amici, almeno fino a quel fatidico 21 aprile 753. Età consigliata 7-10 anni. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione allo 06.2010579 (dalle 10.30 alle 19:30).

Al Teatro Ciak (via Cassia 692 – XV Municipio), appuntamento con Ciak Cinema Arena che, per i piccoli spettatori e le loro famiglie, propone il 7 ottobre alle 20.30 La Bella e la Bestia di Bill Condon e l’8 ottobre alle 16.30 E.T. l’extraterrestre di Steven Spielberg. Ingresso libero.

Presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo, nell’ambito di Lotto TBQ, il progetto di ricerca teatrale realizzato da E.D.A. in Ati con il Centro Nazionale di Produzione della Danza Orbita|Spellbound, appuntamento il 10 ottobre con i laboratori per bambini dal titolo Chi è di scena a cura di Danilo Turnaturi e la Compagnia Teatroviola (dalle 15.15 alle 16.45 per la fascia 6-10 anni; dalle 17 alle 18.30 per la fascia 11-13 anni).

Prosegue, inoltre, fino al 15 novembre, la raccolta solidale di materiali scolastici per bambini e bambine del Doposcuola Quarticciolo. Infine, sempre attivo il progetto di TBQvoices, la distribuzione dell’editoriale contenente i manifesti poetici di diverse comunità e associazioni.

Attività gratuite con prenotazione obbligatoria a biglietteria@teatrobibliotecaquarticciolo.it.

Tra gli eventi delle Biblioteche di Roma dedicati ai bambini e ai ragazzi nel segno della lettura e delle attività culturali, il 4 ottobre alle 16.30 alla Biblioteca Vaccheria Nardi, a cura dell'Associazione Scienza Divertente e nell'ambito del progetto “Leggimi scienza - i piccoli alla scoperta del mondo attraverso la lettura”, si terrà il laboratorio Scienza Divertente, dove le letture saranno accompagnate da esperimenti scientifici. Per bambini di 3-6 anni. Prenotazione obbligatoria: roma@scienza-divertente.com

Per bambini e bambine dagli 8 anni in su, tornano in 6 biblioteche i laboratori didattici-educativi Giocare per imparare in collaborazione con Città del Sole. Fantasia, immaginazione, partecipazione, collaborazione, divertimento sono le parole chiavi che caratterizzano le attività proposte, articolate in pomeriggi di giochi di società, laboratori di disegno naturalistico, divulgazione scientifica e di fumetti.

Appuntamento alle 17 alla Biblioteca Aldo Fabrizi, alla Biblioteca Arcipelago Auditorium e alla Biblioteca Marconi (4 ottobre), alla Biblioteca Rugantino (5 ottobre) e alla Biblioteca Casa del Parco (10 ottobre). Prenotazione obbligatoria inviando una mail o telefonando a ciascuna biblioteca.

Anche per i bambini e ragazzi sono stati pensati appuntamenti dedicati a Calvino, come quello che si terrà il 5 ottobre alle 17 alla Biblioteca Guglielmo Marconi, dedicato alle Fiabe di animali magici, con letture ad alta voce de Le Fiabe italiane di Italo Calvino e laboratorio creativo finale. Prenotazione obbligatoria: 06.45460301 -guglielmomarconi@bibliotechediroma.it

E ancora alla Biblioteca Villino Corsini, il 7 ottobre alle 11, in programma Apparente caos il primo dei 6 laboratori di Mondo Calvino, pensati in collaborazione con l’associazione culturale Artludik per bambini di 5-8 anni, per far loro esplorare e comprendere il mondo calviniano, cogliendone gli aspetti ricorrenti: avventura, curiosità, natura, scienza, diversità e invisibile. Alla lettura di alcuni passi de Le città invisibili seguirà un laboratorio psicomotorio in cui i bambini saranno liberi di creare un apparente caos creativo che formerà una città immaginaria e reale, fatta di strade, case, relazioni e sensazioni. Prenotazione obbligatoria: l.nocchi@bibliotechediroma.it.

Tra gli appuntamenti promossi dal sistema Biblioteche di Roma si segnala: il 5 ottobre alle 17.45 presso la Biblioteca Goffredo Mameli, la presentazione del libro Fine serie mai a cura di Giusi De Santis, con i contributi di Natascia Di Vito, Guido Silei e Piero Spila (L’Asino d’oro, 2023). Dialoga con gli autori Massimo D’Orzi. Ingresso libero. Info: ill.goffredomameli@bibliotechediroma.it – 06.45460541.

Si segnala inoltre che Biblioteche di Roma, dal 5 all’8 ottobre, per la prima volta sarà presente con un proprio stand (E17) alla XXXI edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games alla Nuova Fiera di Roma.

