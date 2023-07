Estate Romana 2023: il programma degli eventi dal 19 al 25 luglio

Si prospetta una settimana ricca di appuntamenti culturali a Roma, grazie al fitto programma dell’Estate Romana 2023.

La settimana che va dal 19 al 25 luglio è ricca di eventi e iniziative, che spaziano dalla letteratura al cinema, dal teatro alla musica, dalla danza all'arte, offrendo agli abitanti della città e ai visitatori un'ampia scelta di esperienze culturali da vivere e apprezzare.

La città si anima di eventi imperdibili, promossi dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, che soddisferanno tutti i gusti e le passioni e che consolidano Roma come una delle capitali culturali più vibranti e stimolanti d'Europa.

Non mancheranno poi incontri stimolanti e attività speciali pensate appositamente per bambini e famiglie, come anche incontri ed eventi dedicati agli appassionati di cultura, offrendo l'opportunità di approfondire tematiche affascinanti e di confrontarsi con esperti del settore.

Inoltre, l'avviso pubblico biennale "Estate Romana 2023-2024" ha dato la possibilità alle associazioni culturali della città di presentare le proprie proposte, che si integreranno perfettamente nel programma di eventi. Questo contributo rende la settimana ancora più ricca e variegata, offrendo un'ampia gamma di spettacoli, mostre ed esperienze culturali per tutti i gusti e le età.

Preparatevi quindi a immergervi in una settimana straordinaria, in cui la cultura sarà la protagonista indiscussa, e lasciatevi coinvolgere dalle emozioni e dalla bellezza che solo l'arte può regalare.

Vediamo alcuni degli eventi in programma dal 19 al 25 luglio, per immergerci in una settimana straordinaria, dove la cultura sarà la protagonista indiscussa, e lasciarci coinvolgere dalle emozioni e dalla bellezza che solo l'arte può regalare.

Il programma completo e in continuo aggiornamento degli eventi è disponibile sul sito culture.roma.it.

Nel Parco Maurizio Arena di piazza Benedetto Brin (VIII Municipio), sul grande schermo della storica Arena Garbatella a cura di Olivud srl, sono in programma le proiezioni: Stranizza d'amuri di Beppe Fiorello (19 luglio); Tramite amicizia di Alessandro Siani (20 luglio); Scordato di Rocco Papaleo (21 luglio); Rapito di Marco Bellocchio (22 luglio); Everything everywhere all at once di Dan Kwan e Daniel Scheinert (23 luglio); The Whale di Darren Aronofsky (24 luglio) e Laggiù qualcuno mi ama di Mario Martone (25 luglio). La biglietteria aprirà alle 20.30 mentre le proiezioni inizieranno alle ore 21.15. È inoltre possibile acquistare i biglietti online su 2tickets.it. L’Arena, dedicata all’attrice Rossana Di Lorenzo vissuta nel quartiere e scomparsa la scorsa estate, aderisce anche all’iniziativa Cinema Revolution con biglietto a € 3,50 per tutti i film italiani ed europei aderenti a questa promozione.

È a cura di AGIS Lazio la II edizione del Cinevillage Monteverde, l’arena cinematografica a largo Alessandrina Ravizza (XII Municipio), in programma fino al 10 settembre. Questi i film in programma per la settimana dal 19 al 25 luglio alle ore 21.30: il 19 luglio, anteprima nazionale per Cattiva Coscienza di Davide Minnella che presenterà il film in compagnia degli attori Francesco Scianna e Filippo Scicchitano; la pellicola d’animazione Super Mario Bros – Il Film di Aron Horvath e Michael Jelenic (20 luglio); La Stranezza di Roberto Andò (21 luglio); Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese (22 luglio); L’immensità di Emanuele Crialese (23 luglio). Il 24 luglio è atteso Nanni Moretti che presenterà al pubblico il suo ultimo lavoro, Il sol dell’avvenire. Il 25 luglio è in programma Romantiche di Pilar Fogliati. È possibile acquistare i biglietti online su nottidicinema.it.

Appuntamento fino al 16 settembre in piazza Vittorio Emanuele II, nel quartiere Esquilino (I Municipio), con la XXIII edizione del Cinevillage Piazza Vittorio – Notti di Cinema a Piazza Vittorio, la manifestazione promossa da ANEC Lazio che ogni sera alle 21.30 propone un’interessante selezione di film a cura del critico cinematografico Franco Montini, incontri con attori e registi, ma anche tornei di scacchi, musica, danza, libri e il Villaggio dello Sport a cura del CONI Lazio. Tra gli appuntamenti di questa settimana si segnala: la proiezione di Margini di Niccolò Falsetti che sarà introdotta dallo stesso regista (19 luglio); il 20 luglio per Cattiva Coscienza, Davide Minnella presenterà il suo film accompagnato dagli interpreti Francesco Scianna e Filippo Scicchitano; il 21 luglio, serata evento dedicata a Francesco Nuti con Giovanni Veronesi che introdurrà alla visione del film Casablanca, Casablanca, diretto dall’attore e regista recentemente scomparso. In programma, inoltre, il film Diabolik – Ginko all’attacco! Dei Manetti Bros (22 luglio) e La signora Harris va a Parigi di Anthony Fabian (23 luglio). Tra gli ospiti è atteso il 24 luglio Gianni Amelio, protagonista dell’incontro che precederà la proiezione del suo film Il signore delle formiche; il 25 luglio, incontro con Sophie Chiarello e proiezione del suo documentario Il cerchio. È possibile acquistare i biglietti online su nottidicinema.it.

Inoltre, a cura della Libreria Rotondi, il 19 luglio alle 19 si svolgerà l’evento a ingresso libero Prendiamola con filosofia: sguardi d’amore per il sapere con Edoardo Camurri e Adriano Ercolani.



Nel Municipio VII, nel Parco delle Mura Aureliane (in viale Metronio, altezza via Tracia), la rassegna di cinema all’aperto Cinema alle Mura… e non solo, a cura del Comitato Mura Latine, questa settimana propone le proiezioni del capolavoro di animazione La carica dei 101 di Walt Disney (20 luglio) e del film I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller (25 luglio), entrambe introdotte dalla presentazione delle attività del Comitato Mura Latine. Le proiezioni iniziano alle ore 21 e l’ingresso è gratuito.

Infine, nell’ambito di Cinema sul tetto. Visioni periferiche, la rassegna cinematografica con vista panoramica a cura di Fusolab in corso fino al 26 settembre sulla terrazza al IV piano del Casilino Sky Park (in viale della Bella Villa 106, nel V Municipio), il 25 luglio alle 21 è in programma Il bambino nascosto di Roberto Andò. L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti (massimo 200 persone).

L’Associazione culturale Sound&Image propone fino al 15 ottobre al Parco del Celio (nello spazio tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna) Jazz&Image, con la direzione artistica dell'Alexanderplatz di Eugenio Rubei. Questi alcuni dei concerti in programma per la settimana: per la rassegna Big Mama Blues Festival, saranno sul palco Mario Donatone & Blues Friends (19 luglio), la Fulvio Tomaino Band (20 luglio), Alan Soul & the Alanselzer (21 luglio) e Riding Sixties Beatles vs Stones (22 luglio). Il 23 luglio, serata dedicata al Premio Lunezia. Attesi inoltre Lucy Soul Band (24 luglio) e Buio in sala feat Nguyen Lè (25 luglio). Gli spettacoli inizieranno tutti alle 21.30. Inoltre, è possibile acquistare i biglietti presso il botteghino della manifestazione e prenotarsi alla mail: prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com.

Fino al 18 settembre, sulla panoramica piazza Giuseppe Garibaldi, la manifestazione Piazza Gianicolo, a cura di Scomodo in collaborazione con il Cotton Club, propone ogni sera diversi eventi culturali, musicali, laboratori e talk. Queste alcune delle proposte della settimana: il 19 luglio alle 21 il concerto di Greg (Claudio Gregori) accompagnato questa settimana da Clara Yves Montand; il 20 luglio alle 22 serata jam session con Come mamma mi ha fatto; il 21 luglio alle 21 performance del collettivo LaRoboterie, progetto techno queer. Il 22 luglio alle 21 è in programma Love Club, serata di musica elettronica con Love Gang; si prosegue il 23 luglio alle 21 con la musica dal vivo della Billy Bros Swing Orchestra. Infine il 25 luglio alle 21 serata Giardino all’insegna della musica, dell’inclusività e del divertimento. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Nel parco della Casa del Jazz prosegue fino al 6 agosto la XXXIII edizione de I Concerti nel Parco, Estate 2023, lo storico festival a cura dall’Associazione Culturale I Concerti nel Parco. Il 24 luglio è attesa la tappa romana del tour europeo del Cello Samba Trio con Jacques Morelenbaum al violoncello, Marcio Dhiniz alla batteria e Lula Galvão alla chitarra, in un tributo a Ryuichi Sakamoto con il ritorno, dopo anni di assenza da Roma, di Paula Morelenbaum: un perfetto mix tra influenze africane, europee e native brasiliane, ricco di fascino e sensualità, grazia melodica e raffinatezza armonica. Il 25 luglio è la volta di B.L.U.E. L’improvvisazione con effetti collaterali, con I Bugiardini: un musical completamente improvvisato, uno spettacolo estemporaneo ispirato alle atmosfere, alla musica e alla narrazione tipiche dei musical di Broadway. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 ed è possibile acquistare i biglietti online su ticketone.it.

Nel Giardino di Sant’Alessio all’Aventino (piazza di S. Alessio 23) torna Pirandelliana, la manifestazione, giunta quest’anno alla XXVII edizione dal titolo All’Aventino, l’Istrione!, proposta dalla compagnia teatrale La Bottega delle Maschere e diretta Marcello Amici. Ogni giorno dal martedì alla domenica appuntamento con il grande teatro di Pirandello che vedrà in scena, fino al 30 luglio, dieci atti unici tra narrativa e teatro dove si racconta la storia di popolani e piccoli borghesi. Questi gli spettacoli della settimana: il 19 e 22 luglio, L’altro figlio, L’imbecille, La verità, La patente; il 20 e 23 luglio, La morsa, L’uomo dal fiore in bocca, All’uscita; il 21 e 25 luglio, Bellavita, Sgombero, La giara. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15, mentre il botteghino aprirà alle ore 20. Info e prenotazioni: 06.6620982 (dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18).

In partenza il 21 luglio nell’arena della Biblioteca Laurentina (piazzale Elsa Morante – IX Municipio) la V edizione di Officina Estate, il progetto di Officina delle Culture Aps che proporrà fino al 3 settembre laboratori, spettacoli e performance in costante confronto con il territorio. La manifestazione prenderà il via il 21 luglio alle 14.30 (e poi ogni venerdì dalle 10.30) con il laboratorio teatrale Black Reality. Odio gli indifferenti a cura di Gianluca Riggi, dedicato ai giovani migranti dello sprar di via Laurentina e ai giovani del territorio che intendano mettersi alla prova in azioni performative urbane (fino al 31 agosto, massimo 20 partecipanti). Sempre dal 21 luglio alle 14.30 si comincerà a costruire la performance partecipata Io vedo… di Barbara Lalle che attraverserà piazze, mercati, centri anziani, biblioteche del IX Municipio per scoprire auto-narrazione, esperienze, suggestioni intorno allo sguardo dei partecipanti e che culminerà con una restituzione visivo musicale il 29 agosto (massimo 150 partecipanti). Tutti i laboratori sono gratuiti con prenotazione obbligatoria a info@officinadelleculture.org.

Fino al 4 settembre la Cooperativa Teatro91 presenta nei Giardini della Filarmonica (via Flaminia 118 – II Municipio) la XXIX edizione de I Solisti del Teatro, lo storico festival diretto da Carmen Pignataro. Un cartellone innovativo ed eterogeneo con circa 40 spettacoli, ricco di operazioni artistiche del tutto nuove, anteprime nazionali, grandi interpreti del panorama teatrale italiano, giovani promesse, sperimentazioni e contaminazioni tra teatro, musica, arte, danza, comicità e teatro civile, classici e drammaturgia contemporanea. Questo il cartellone della settimana: il 19 luglio va in scena Laura Formenti e il suo Tranquilli, poi vi spiego, uno spettacolo che parla delle bugie dietro cui ci nascondiamo per non dire la verità; il 20 luglio è la volta di Petrolio. Delitto Pasolini: un processo simbolico per il delitto del poeta bolognese in cui a essere messe alla gogna sono le carenze delle indagini svolte. Scritto e diretto da Luigi di Majo, Pino Nazio e Tonino Tosto, lo spettacolo vede sul palco le Toghe in Giallo. Il 21 luglio Ennio Coltorti firma la regia e interpreta Mozart chi?, spettacolo di Vittorio Cielo che, divertendo, vuole portare alla luce la vera storia del grande compositore. Musiche eseguite dal vivo: al pianoforte da Laura Baldassarre, al flauto Francesca Donati. Il 22 luglio appuntamento con Io mi chiamo G., spettacolo scritto da Giorgio Gaber e Sandro Luporini nell’adattamento curato da Marco Zangardi (anche in scena con Maria Teresa Pintus) e Marco Belocchi, che ne è anche regista: un omaggio al grande artista a 20 anni dalla scomparsa. Direzione musicale e arrangiamenti sono di Andrea Moriconi, che sarà anche sul palco alla chitarra con Fabio Landi (basso) e Valerio Cosmai (batteria). Il 24 luglio, Crime & Comedy Live!, versione dal vivo del podcast condotto da due comici, Clara Campi e Marco Champier, che con piglio ironico, ma mai irrispettoso delle vittime, analizzano in ogni dettaglio i casi di cronaca nera. Il 25 luglio c’è Bello e impossibile, spettacolo di Antonia Brancati che porta in scena il mito di Narciso; con Pino Cormani accompagnato dal violino suonato dal vivo da Leonardo Mazzarotto. Regia di Riccardo D’Alessandro. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30, mentre il botteghino aprirà dalle 19 alle 22; info e prenotazioni dalle 10 alle 18 al 380.7862654.

Nell’VIII Municipio, presso le Industrie Fluviali (via del Porto Fluviale 35), prosegue fino al 15 ottobre la seconda edizione di WIDE ART BASED SPOTS, a cura di PIN.GO società cooperativa sociale integrata. Il 20 luglio dalle 18.30 alle 23 in Wide SunSet verrà svelato il collage di grande formato realizzato dall’artista francese Madame sul roof garden: il vernissage verrà accompagnato dalle sonorità del dj-set Tropico Disco Safari. Dalle 21 verrà poi presentato al pubblico anche il primo gruppo delle opere selezionate nell’ambito della call WIDE Visions rivolta a creativi under35 e dedicata ad opere video realizzate attraverso l’impiego di tecniche trasversali e non tradizionali con particolare riferimento all’impiego di algoritmi e risorse informatiche diversificate. L’accesso è gratuito con prenotazione obbligatoria online attraverso la pagina dell’evento su piattaforma Eventbrite. La pagina sarà accessibile anche dall’indirizzo web industriefluviali.it.

Si apre il 19 luglio If Body, il festival di arti visive e performative promosso da Aps Locales che mette al centro il corpo come linguaggio artistico e metodologia di apprendimento basata sull’esperienza e la partecipazione. Fino al 15 ottobre, una serie di eventi diffusi nella città, per rileggere la città come un corpo di luoghi, narrazioni, entità in movimento tra loro interconnesse. Si parte il 19 luglio alle 18.30 alla Real Academia de España en Roma (piazza di S. Pietro in Montorio 3) con Agrogestualità. Amelie Aranguren, membro del collettivo artistico INLAND/Campo Adentro, propone un evento legato al cibo, al corpo e alle numerose aziende eco agricole che abitano l’agro romano frutto della sua residenza artistica presso la Real Academia nel corso del quale, attraverso il progetto Nuova Agrocittà, ha mappato la ricca rete di agricoltori, piccoli produttori e mercati locali che rappresentano il tessuto della città. I gesti della cucina vengono reinterpretati come gesti performativi, creando una nuova coreografia in cui territorio, cibo e corpo si fondono insieme. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria a localesproject@gmail.com (massimo 20-25 partecipanti).

Si conclude il 25 luglio la III edizione di Sempre più Fuori, il festival multidisciplinare prodotto da Cranpi, in collaborazione con Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, Goethe-Institut, Biblioteche di Roma e con il patrocinio del Municipio II - Roma Capitale, che vede la direzione artistica di Antonino Pirillo e Giorgio Andriani. Il programma si svolgerà tra il Goethe-Institut (via Savoia, 15) e l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo (via di Villa Massimo, 1). Questi alcuni degli eventi della settimana: proprio dall’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo si riparte il 19 luglio alle 21 con il primo appuntamento teatrale in cartellone, MDLSX della compagnia teatrale Motus. Lo spettacolo, scritto in forma di monologo/vj set da Daniela Nicolò e Silvia Calderoni, per la regia di Enrico Casagrande e la stessa Nicolò, vede in scena la Calderoni che si avventura in uno scandaloso viaggio teatrale tra fiction e realtà, in cui collidono brandelli autobiografici ed evocazioni letterarie (biglietti online su vivaticket.com). In chiusura, alle 23, dj set della Calderoni ad ingresso libero. Il 20 luglio alle 21 si torna al Goethe-Institut per una serata dedicata al cinema con la proiezione (sottotitolata per la comunità sorda) de Le vacanze intelligenti di Alberto Sordi ad ingresso libero. Il 21 luglio alle 18 è prevista una visita guidata all’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo in LIS, promossa dall’ENS e in collaborazione con l’associazione Al.Di.Qua. Artists, ad ingresso libero fino a esaurimento posti; alle 20.30 il Teatro delle Ariette presenta Teatro naturale? Io, il couscous e Albert Camus: in scena Paola Berselli e Stefano Pasquini con Maurizio Ferraresi intrecceranno vite passate ed emozioni di oggi, grazie anche alla forza di uno dei testi fondamentali del Novecento, Lo straniero dello scrittore Premio Nobel per la Letteratura nel 1957 (in replica il 22 luglio; biglietti online su vivaticket.com). Il 24 luglio alle 19.30 c’è Save The Last Dance for Me dell’artista e coreografo Alessandro Sciarroni che propone assieme ai danzatori Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini una performance sui passi di un ballo bolognese tradizionale in via di estinzione, la Polka chinata (biglietti online su vivaticket.com). Seguirà alle 20.30 un laboratorio rivolto a tutti per diffondere e ridare vita a questa tradizione popolare (ingresso libero con prenotazione a biglietteria@cranpi.com). Chiude la serata alle 22.30, Everything Burns, il concerto ad ingresso libero di R.Y.F. (Restless Yellow Flowers), nome d’arte di Francesca Morello, in cui si mescolano sonorità blues, elettronica, dance e punk esplosive. A chiudere il festival il 25 luglio alle 20.30 sarà lo spettacolo Sex machine. Un popolo di santi, poeti, navigatori e puttanieri di Giuliana Musso. Con la regia di Massimo Somaglino e la musica dal vivo eseguita da Gianluigi Meggiorin, lo spettacolo è un affresco della società contemporanea vista da una particolare angolazione, quella del sesso a pagamento (biglietti online su vivaticket.com).

Nel Parco del Torrione (via Prenestina 73 – V Municipio) appuntamento fino al 16 settembre con Estate al Torrione, il festival di cultura e socialità proposto da Nonna Roma Odv. Tra gli eventi di questa settimana si segnalano: il 19 luglio 30 Diamanti, incontro di approfondimento sul cinema italiano indipendente a cura di 30 Formiche Aps. Il 24 luglio Quodilibet propone la presentazione del libro Il Giardino in Movimento di Gilles Clément (Quodlibet, 2023). Tutti gli eventi inizieranno alle ore 18. Ingresso libero contingentato.

Il Parco delle Valli (via Val d’Ala 19 - III Municipio) ospita dal 24 al 28 luglio la prima edizione romana di Arcadia Urbana. La Festa di Teatro Eco Logico a cura di Fluidonumero9. Il progetto, che da dieci anni all’inizio dell’estate sull’isola di Stromboli sperimenta le relazioni fra arte, natura e spettatore “a spina staccata”, arriva nella Capitale, proponendo spettacoli, incontri e performance site-specific intorno al tema della sostenibilità ambientale senza corrente elettrica e quindi senza microfoni o luci artificiali, in dialogo con lo spazio naturale. Tra gli eventi attesi, il 24 e 25 luglio dalle 17.30 alle 18.30 è in programma il percorso poetico Le meraviglie nascoste: esperienza interattiva e poetica condotta da Natascia Fogu che mescola scrittura, ascolto, percezione visiva, tattile e olfattiva degli elementi presenti nel percorso attraversato. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail info.teatroecologico@gmail.com.

Fino all’8 ottobre l’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva presenta Circo Sciarra, itinerari di arte, musica e spettacolo in Villa per tutta la famiglia. Presso La Città dell’Altra Economia (largo Dino Frisullo – I Municipio) fino al 17 settembre dalle 18.30 alle 20 l’artista Valerio Bonsegna proporrà ai piccoli visitatori Il gioco libera tutti, allestimento di una ventina di giochi dell’antica tradizione. L'idea è quella di ritornare a trattare con materiali naturali come legno, stoffa, bambù, ferro e oggetti riciclati riscoprendo la semplicità della creatività e sviluppare la manualità e l’immaginazione. Il 21 luglio, inoltre, l’area sarà animata dagli operatori dell’Associazione Perfareungioco. Ingresso libero.

Al Parco delle Valli (via Val d’Ala 19 - III Municipio), per Arcadia Urbana. La Festa di Teatro Eco Logico a cura di Fluidonumero9, il 24 e 25 luglio dalle 10 alle 12 c’è Piccole Cosmogenesi: un laboratorio per bambini in lingua italiana e spagnola in cui, condotti da Natascia Fogu, i piccoli partecipanti sperimenteranno creazioni poetiche, inventando storie attraverso percorsi esperienziali a contatto con gli elementi offerti dall’ambiente. Massimo 16 partecipanti; attività gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail info.teatroecologico@gmail.com.

Proseguono poi le iniziative per bambine e bambini promosse dalle Biblioteche di Roma con la rassegna Estate in Biblioteca. Di seguito alcune proposte della settimana: il 19 luglio alle 10 appuntamento alla Biblioteca Gianni Rodari con Disegna la natura a cura degli illustratori Alessandro Troisi ed Eva Villa e dello zoologo Bruno Cignini. Un laboratorio di disegno e scoperta del mondo naturale dedicato agli animali, grazie alla presenza dei modellini 3d Schleich che aiutano a focalizzare l'attenzione su proporzioni, anatomia e profondità (dai 6 anni in su. Per info: 06.45460571 - giannirodari@bibliotechediroma.it).

Il 20 e il 25 luglio, alle 10, la Biblioteca Borghesiana propone Never stop Reading, letture ad alta voce di libri selezionati per piccoli lettori da 0 a 6 anni insieme ai loro genitori. Attraverso le parole dei libri, i piccoli lettori potranno viaggiare in luoghi lontani, incontrare personaggi fantastici e scoprire le meraviglie della vita. Per info: 06.45460361 -borghesiana@bibliotechediroma.it.

Proseguono, inoltre, i laboratori didattici-educativi Giocare per imparare proposti in collaborazione con Città del Sole e rivolti a bambini e ragazzi dagli 8 anni in su, con giochi di società, laboratori di disegno naturalistico, divulgazione scientifica e di fumetti. Appuntamenti: il 19 luglio presso la Biblioteca Giordano Bruno; il 20 luglio alla Biblioteca Flaminia; il 24 luglio alla Biblioteca Colli Portuensi. Inizio attività alle ore 17. Per info e prenotazioni: ill.giordanobruno@bibliotechediroma.it - 06.45460461; Ill.flaminia@bibliotechediroma.it – 06.45460441; ill.colliportuensi@bibliotechediroma.it – 06.45460401.

Durante il periodo estivo, diverse sedi delle Biblioteche di Roma Capitale accoglieranno lettori, studenti e smart workers all’ombra dei propri spazi verdi allestiti con tavoli e ombrelloni. Tra queste la Casa delle Letterature nel centro storico; nel Municipio II la Tullio De Mauro, all’interno di Villa Mercede, la Leopardi, nella omonima villa e la Biblioteca Flaminia; nel Municipio IV la Aldo Fabrizi, la Vaccheria Nardi e la Fabrizio Giovenale; la Biblioteca Goffredo Mameli al Pigneto (Municipio V) e la Raffaello nel Municipio VII. E poi la Laurentina (Municipio IX), la Sandro Onofri ad Acilia (Municipio X), la Marconi al Portuense (Municipio XI). Nel Municipio XII la Biblioteca Villino Corsini, all’interno di Villa Doria Pamphilj e la Colli Portuensi. E ancora la Biblioteca Cornelia (Municipio XIII) e la Biblioteca Casa del Parco a Pineta Sacchetti (Municipio XIV) e le due biblioteche Rugantino e Collina della Pace nel Municipio VI. Infine, su prenotazione si potrà studiare anche negli spazi all’aperto della Biblioteca Arcipelago Auditorium (via Benedetto Croce, 50) all’interno della sede del Municipio VIII. Gli orari di apertura delle varie sedi sono consultabili sulle pagine web delle singole biblioteche.

Tra gli appuntamenti della settimana, tutti a ingresso libero, si segnalano, inoltre: il 20 luglio alle 18 alla Biblioteca Mameli la presentazione del libro Il distaccatore di Marco Caponera (Sette chiavi, 2023). Con l’autore dialogheranno Alessio Mosca, docente teatrale, ed Elena Cavallone, giornalista. Il 24 luglio alle 18.30 presso la Biblioteca Europea la presentazione del libro Una mano da sola non applaude. La storia di Paolo Dall'Oglio, letta nell'oggi di Riccardo Cristiano (Ancora, 2023). Intervengono: Nader Akkad (Imam alla Grande Moschea di Roma), Jacques Mourad (Arcivescovo di Homs), Camillo Ripamonti (Presidente del Centro Astalli), Antonio Spadaro (Direttore de «La Civiltà Cattolica»), Francesca e Immacolata Dall’Oglio (sorelle di padre Paolo). Modera: Lorenzo Trombetta, giornalista. Il 25 luglio alle 19 alla Biblioteca Laurentina la presentazione del libro Nessi e connessi di Annalisa Corrado e Rossella Muroni (Il Saggiatore, 2023). Sarà presente Annalisa Corrado. Consigliata la prenotazione: 06.454 60760 - laurentina@bibliotechediroma.it.

Il programma degli eventi è disponibile su culture.roma.it, sui canali FB e IG @cultureroma, TW culture_roma e con #CultureRoma #EstateRomana #EstateRomana2023