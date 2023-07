Estate Romana 2023: gli eventi della stagione estiva di Santa Cecilia e del Caracalla Festival

L'estate a Roma ha preso vita con un'esplosione di melodie e passioni grazie all'evento Estate Romana 2023.

Sotto un cielo stellato, l'atmosfera magica della Capitale in estate regala un'esperienza unica e coinvolgente per gli amanti della musica e dello spettacolo grazie a due importanti rassegne di eventi: le stagioni estive di Santa Cecilia e del Teatro dell'Opera.

Opera, danza, cinema, teatro, grande musica sinfonica, jazz e pop a cura di queste prestigiose istituzioni musicali della città presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e il suggestivo scenario delle Terme Caracalla.

Queste due eccellenze culturali romane offrono un cartellone ricco di appuntamenti che spazieranno tra generi ed emozioni, dalle melodie classiche interpretate da virtuosi solisti e orchestre di fama mondiale, alle performance contemporanee che mescolano arte e innovazione, fino agli spettacoli in cui la danza si fonde con la magia dell'antica storia romana.

Un'esperienza estiva senza precedenti, che cattura l'animo e il cuore di chiunque si avvicini a questa straordinaria programmazione.

A questo link è possibile trovare tutte le informazioni in continuo aggiornamento su tutti gli eventi dell’Estate Romana 2023.

Caracalla Festival: il programma della stagione estiva

Il Caracalla Festival, un evento clou dell'Estate Romana 2023 a cura del Teatro dell’Opera di Roma, offre una cornice davvero unica per un ricchissimo calendario di eventi, spettacoli, performance e concerti, presentando una selezione di celebri opere classiche e contemporanee con un'attenzione particolare alle produzioni innovative e all'utilizzo creativo dello spazio.

Le Terme di Caracalla, uno dei siti archeologici più affascinanti della città, diventano quindi il palcoscenico di un'esperienza che unisce passato e presente. Le antiche rovine, con i loro muri maestosi e la grandiosità dell'architettura romana, creano uno scenario suggestivo che aggiunge un fascino senza eguali a ogni performance.

Dall’opera alla danza, passando per cinema, teatro, grande musica sinfonica, jazz e pop, il cartellone estivo del Caracalla Festival 2023 prevede 50 serate, dal 30 maggio al 10 agosto, con tantissimi artisti coinvolti: Myung-Whun Chung per la sinfonica; i registi Damiano Michieletto e Lorenzo Mariani per l’opera; Roberto Bolle e Jacopo Tissi per la danza, oltre naturalmente al Corpo di Ballo della Fondazione capitolina diretto da Eleonora Abbagnato; Moni Ovadia per il teatro; Stefano Di Battista, Giovanni e Matteo Cutello per il jazz; tra gli artisti del pop Antonello Venditti e Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia con Danilo Rea, Andrea Bocelli e, per la prima volta a Caracalla, Zucchero, i Negramaro e Massimo Ranieri.

Un’offerta ampia e variegata che sfrutta anche l’istituzione di nuovi spazi: infatti, alla consueta arena da 4.500 posti, il Teatro Grande a ridosso delle antiche Terme, per l’edizione del Caracalle Festival 2023 si aggiunge anche il Teatro del Portico, nell’area del cosiddetto tempio di Giove, adatto ad accogliere nuovi e differenti generi.

A questo link è possibile trovare tutte le informazioni in continuo aggiornamento sui concerti e sugli spettacoli che caratterizzano il Caracalla Festival 2023.

Santa Cecilia: gli eventi della stagione estiva

L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, da tempo riconosciuta come una delle più grandi orchestre sinfoniche al mondo, propone una serie di spettacoli indimenticabili, un programma diversificato e coinvolgente che ha incluso opere classiche e contemporanee, concerti sinfonici e performance operistiche.

Il programma estivo di Santa Cecilia, parte integrante dell'evento Estate Romana 2023, ha luogo tra il 12 e il 31 luglio, nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica-Ennio Morricone, con artisti quali Gianandrea Noseda, David Garrett, Stefano Bollani e ovviamente con l’Orchestra e il Coro dell’Accademia.

L'iconico Auditorium Parco della Musica è diventato quindi il luogo che ha trasportato il pubblico in un viaggio emozionante tra note e melodie senza tempo.

Il programma di Estate Romana 2023 è promosso dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale.