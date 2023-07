Musica sotto le stelle: i concerti a Roma per l'Estate Romana 2023

Sotto le stelle che incorniciano il suggestivo scenario della capitale italiana, si respira un'atmosfera magica e coinvolgente, dove la musica fa da protagonista. L’Estate Romana 2023, infatti, è in pieno svolgimento e tra gli eventi musicali più amati e seguiti spiccano le rassegne musicali Roma Summer Fest e Summertime.

Un’estate all’insegna di tour e di concerti ad opera delle più famose star nazionali e internazionali che si esibiranno nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per il Roma Summer Fest e nell’arena all’aperto della Casa del Jazz per Summertime. Entrambi gli eventi stanno riscuotendo un grande successo, attirando un vasto pubblico e offrendo esperienze musicali eclettiche e indimenticabili per cittadini e turisti

L’Estate Romana 2023 si conferma quindi, ancora una volta, come un punto di riferimento imprescindibile per gli amanti della musica e dell'arte, proponendo un cartellone eclettico e di altissimo livello che spazierà tra esibizioni di talentuosi artisti nazionali e internazionali, performance innovative e incontri culturali di grande rilievo.

Andiamo quindi alla scoperta di alcuni dei momenti più imperdibili della stagione estiva di concerti e spettacoli dell'Estate Romana 2023: preparatevi ad essere catturati dalla magia della musica e a vivere un'estate indimenticabile nel cuore pulsante di Roma.

A questo link è possibile trovare tutte le informazioni in continuo aggiornamento su tutti gli eventi che caratterizzeranno l’Estate Romana 2023.

Roma Summer Fest: un viaggio musicale tra generi e stili

La nuova edizione del Roma Summer Fest si conferma come uno degli appuntamenti musicali più seguiti dell'estate. L'evento ha preso il via il 6 giugno e proseguirà fino al 27 settembre, offrendo un calendario ricco di concerti e spettacoli che spaziano tra generi e stili diversi.

Roma Summer Fest è la rassegna estiva di concerti organizzata dalla Fondazione Musica per Roma nello spazio all’aperto della cavea estiva dell'Auditorium Parco della Musica, uno spazio polivalente immerso nel verde, dove sono stati allestiti palcoscenici e aree di intrattenimento per accogliere artisti provenienti da tutto il mondo.

Da Diodato a Carl Brave, passando per Carmen Consoli, nel suo progetto inedito con Elvis Costello, Venditti & De Gregori, Tananai e Fabri Fibra, Roma Summer Fest regala un’estate all’insegna di tour e concerti, con oltre 40 star nazionali e internazionali che parteciperanno alla manifestazione.

Roma Summer Fest dimostra ancora una volta di sapersi adattare ai gusti del pubblico, offrendo una programmazione eterogenea in grado di soddisfare tutti i gusti, portando nella Capitale le esibizioni di mostri sacri della musica, assieme a giovanissimi, grandi nomi internazionali assieme a grandi star italiane, sofisticati interpreti della canzone d’autore ed esploratori di sonorità etniche, elettroniche e crossover.

Inoltre, oltre agli appuntamenti musicali di Roma Summer Fest, la cavea ospiterà alcuni eventi di teatro, come anche il primo spettacolo in Auditorium di Checco Zalone con tre repliche (30 agosto, 1 e 2 settembre) di Amore + IVA, spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.

A questo link è possibile trovare tutte le informazioni in continuo aggiornamento sui concerti e sugli spettacoli che caratterizzeranno la rassegna musicale Roma Summer Fest 2023.

Summertime: l'armonia delle note del jazz contemporaneo

Dal 7 giugno al 6 agosto la Casa del Jazz si arricchisce di un’altra rassegna musicale, “Summertime”.

Prodotta dalla Fondazione Musica per Roma offre una selezione di concerti prevalentemente incentrati sulla musica jazz, presentando nell’arco di 2 mesi le migliori proposte del jazz contemporaneo italiano e internazionale con alcuni focus specifici dedicati ai nuovi talenti italiani e stranieri (Rising stars), alle nuove tendenze (New Waves), alle grandi orchestre (Large Ensembles), ai virtuosi di basso, chitarra e sassofono (Guitar, Bass & Sax Heroes) e alla contaminazione (Cross over).

Oltre 60 concerti che si susseguono sul palcoscenico all’aperto allestito nel parco di Villa Osio a Viale di Porta Ardeatina, tutti introdotti e chiusi da DJ set.

Tra gli artisti regaleranno emozionanti serate di jazz contemporaneo, spiccano il maestro del funk Marcus Miller e il famoso sassofonista italiano James Senese. Il festival presenterà anche collaborazioni tra musicisti fuoriclasse, trasformando i concerti in esperienze uniche e irripetibili, come in “Food” ad opera di Paolo Fresu & Omar Sosa, uno spettacolo coraggioso che, attraverso la musica, vuole indagare sul piacere del gusto e della convivialità, riflettendo anche sull’importanza di una sana alimentazione e sulla situazione globale del cibo nel pianeta.

A questo link è possibile trovare tutte le informazioni in continuo aggiornamento sui concerti e sugli spettacoli che caratterizzeranno la rassegna musicale Summertime 2023.