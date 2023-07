Cinema all'aperto: le arene dell'Estate Romana 2023

Ci sono alcune certezze incrollabili che caratterizzano le estati romane: il mare, le serate in piazza e le arene all’aperto. L'estate a Roma, infatti, non è davvero estate un maxischermo e un film - del passato o di recente uscita - da guardare sotto il cielo stellato.

E grazie all’Estate Romana 2023, quest’anno avremo l’imbarazzo della scelta. Per l’evento, infatti, sono state allestite ben 24 arene all’aperto, presenti sui territori di tutti i Municipi di Roma.

Perfette per passare una serata all'insegna della cultura e del relax, per trovare un po’ di refrigerio dal caldo torrido e per trascorrere il tempo in compagnia degli amici o di tutta la famiglia, le arene estive sono le protagoniste di questa Estate Romana, con una selezione di film nazionali e internazionali, per tutti i gusti e per tutte le età.

Dal “Cinema in Piazza”, l’evento organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America, ha riproposto dal 2 giugno al 16 luglio, le arene all'aperto a Trastevere, Tor Sapienza e Valle Aurelia alla Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all’aperto nel verde del Parco degli Acquedotti. Ma anche “Luglio sotto un sipario di stelle”, la rassegna di film che si terrà nell’arena all’aperto del Teatro India, la “Casa del Cinema”, che con l'arrivo della bella stagione si sposta nel verde di Villa Borghese, nel teatro sotto le stelle dedicato a Ettore Scola, “Viva il Cinema!” e tantissime altre iniziative da non perdere, per ritrovare il gusto di riunirsi davanti a uno schermo e condividere l’esperienza del cinema all’aperto.

A questo link è possibile trovare tutte le informazioni in continuo aggiornamento sui programmi delle arene estive dell’Estate Romana 2023

Vediamo, dunque, quali sono le principali arene di cinema all'aperto dell’Estate Romana 2023, la loro programmazione, gli orari delle proiezioni e tutte le informazioni utili.

Viva il Cinema!

Iniziamo con la rassegna cinematografica VIVA IL CINEMA!, grazie alla quale, tra luglio e agosto 2023, la settima arte verrà portata nelle periferie della Capitale, da Tor Bella Monaca a Corviale fino a Santa Maria della Pietà.

Tre diverse arene cinematografiche per un totale di quarantaquattro proiezioni gratuite italiane e internazionali, tutte introdotte da alcuni fra i più autorevoli e applauditi protagonisti del cinema italiano.

Dal 4 al 18 luglio a Tor Bella Monaca, in via Giovanni Castano (VI Municipio), e dal 5 fino al 19 luglio è stato allestito lo spazio all’aperto nella zona di Corviale, presso la Biblioteca Renato Nicolini (XI Municipio), per chiudere nel comprensorio di Santa Maria della Pietà (XIV Municipio) l'arena sarà attiva dal 20 luglio al 3 agosto.

Le tre arene sono tutte a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, la programmazione inizierà a partire dalle ore 21 e tutti i film saranno proiettati in italiano.

L’iniziativa è realizzata da Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma, promossa da Roma Capitale e finanziata dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR, rientrando tra gli Interventi Immateriali individuati nella linea progettuale Piani Urbani Integrati M5C2-Investimento 2.2, destinati alle periferie delle Città Metropolitane.

A questo link è possibile trovare tutte le informazioni in continuo aggiornamento sul programma della arena all'aperto di Santa Maria della Pietà per l'Estate Romana 2023.

Roma Cinema Arena

Dal 12 al 28 luglio torna Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all’aperto di circa mille posti situata in uno dei luoghi più suggestivi della città, il Parco degli Acquedotti di Roma (VII Municipio, quartiere Appio Claudio).

Arrivata alla sua seconda edizione, Roma Cinema Arena presenta un ricco programma che, ogni sera, a partire dalle ore 21.15, ospiterà tre rassegne a ingresso gratuito, presentate da registi, autori, attori e critici: la prima rassegna, dal titolo "Roma", riserverà uno speciale tributo alla capitale, "Restauri", la seconda rassegna che ospiterà una serie di capolavori in versione restaurata, e infine "Compleanni", la terza e ultima rassegna che celebrerà il compleanno di grandi personaggi del cinema e di film entrati nella storia della settima arte.

Fra gli ospiti dell’Arena anche Pupi Avati, Liliana Cavani, Andrea De Sica, Marco Giusti, Emiliano Morreale, Silvia Scola.

L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Roma Cinema Arena è organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma, ed è curata da Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazione, e Paola Malanga, Direttrice Artistica, in accordo con Francesca Via, Direttrice Generale. La manifestazione è promossa da Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma, Regione Lazio, Fondazione Musica per Roma e Cinecittà. Il Partner Istituzionale è la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura. Roma Cinema Arena si svolge in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia e Cineteca di Bologna. Cinecittà News è Media Partner. La rassegna è parte del programma dell’Estate romana 2023.

A questo link è possibile trovare tutte le informazioni in continuo aggiornamento sul programma di Roma Cinema Arena per l'Estate Romana 2023.

“Luglio sotto un sipario di stelle” - l’arena all’aperto del Teatro India

Dal 6 al 23 luglio 2023, il Teatro India accoglierà un’arena all’aperto di circa 400 posti, con una rassegna di cinema italiano in dodici appuntamenti dal nome “Luglio sotto un sipario di stelle”.

Il programma renderà omaggio a tre grandi protagonisti del nostro cinema la cui carriera sul grande schermo è indissolubilmente legata a quella teatrale: Mario Martone, Toni Servillo e Anna Magnani, che introdurranno alcune delle proiezioni in programma.

Le proiezioni avranno luogo per tre weekend consecutivi, dal giovedì alla domenica, a partire dalle ore 21.00, per un totale di dodici proiezioni ad ingresso è gratuito, fino all’esaurimento dei posti disponibili.

L’evento è curato dalla Fondazione Cinema per Roma, con la direzione artistica di Paola Malanga, e in co-realizzazione con la Fondazione Teatro di Roma.

A questo link è possibile trovare tutte le informazioni in continuo aggiornamento sul programma dell'arena all'aperto del Teatro India per l'Estate Romana 2023.

Casa del cinema – Arena estiva

Chiude l’elenco delle principali arene all’aperto dell’Estate Romana 2023 la programmazione di luglio della Casa del Cinema, offerta dalla Fondazione Cinema per Roma.

Dal 1° luglio al 5 agosto presso il Teatro Ettore Scola, la grande arena all’aperto immersa nel parco di Villa Borghese, si terrà ogni giorno una proiezione a ingresso gratuito.

Il programma ospiterà tre rassegne, per un totale di venticinque titoli: “Cinema al Cinema”, che porterà il pubblico in un emozionante viaggio nel cinema che racconta sé stesso, “Dance Dance Dance”, che proporrà una selezione di iconici musical e appassionanti storie raccontate attraverso il linguaggio del ballo e del canto, e infine “Viva la coppia”, che sarà un omaggio ai duetti più applauditi sul grande schermo.

L’ingresso è gratuito fino all’esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo le proiezioni si svolgeranno nella Sala Cinecittà che dispone di oltre 100 posti per il pubblico: l’accesso in sala sarà gratuito previo ritiro coupon. Tutte i film sono in lingua originale con sottotitoli, le eccezioni saranno comunicate. Il programma potrebbe subire delle variazioni.

A questo link è possibile trovare tutte le informazioni in continuo aggiornamento sul programma dell'arena estiva della Casa del Cinema per l'Estate Romana 2023.

Il programma di Estate Romana 2023 è promosso da Roma Capitale. Gli appuntamenti possono subire variazioni. Per informazioni: culture.roma.it, sito in continuo aggiornamento.