Dedicarsi al proprio benessere, anche d'estate: la salute non va in vacanza

La salute è un bene prezioso che merita attenzione costante, indipendentemente dalla stagione o dalle circostanze; prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale dovrebbe essere una priorità assoluta.

Spesso, invece, si tende a concentrarsi sulla propria condizione solo in determinati periodi, per poi lasciarla in secondo piano quando si viene assorbiti da altre incombenze.

In estate, ad esempio, risulta più complicato dedicarsi con costanza alla propria salute, per una serie di fattori.

Come si può immaginare, influisce il fatto che si viva un periodo di vacanza: molta attenzione viene, quindi, assorbita dall’organizzazione di viaggi e svaghi relativi alla stagione, mettendo da parte le buone abitudini e il corretto stile di vita mantenuto durante tutto il corso dell’anno.

In secondo luogo, impatta negativamente il fatto che, in estate, sia ancora più difficile avere accesso ai servizi sanitari che, come per quanto riguarda le altre attività, vengono sensibilmente ridotti.

Mantenere una costanza nell’effettuare check up utili alla prevenzione risulta, quindi, più complesso.

Affidea, gruppo sanitario esperto nell’ambito, comprende l'importanza di non interrompere la cura di sé stessi, anche nei mesi caldi.

Per questo motivo, l'azienda ha sviluppato diverse iniziative mirate a supportare i pazienti nella prevenzione e nel mantenimento del benessere durante la stagione estiva, stilando una guida con dei consigli specifici e offrendo pacchetti ad hoc anche nei mesi estivi.

Estate a tutto benessere

In occasione della stagione calda, Affidea ha realizzato 'Summer Book’, un’utile guida per trascorrere l’estate all’insegna del benessere.

Ogni mese, vengono forniti 5 consigli, erogati da professionisti, dedicati ad argomenti particolarmente sentiti durante il periodo.



Data la maggiore esposizione al sole, ad esempio, la sezione di giugno raccoglie suggerimenti inerenti al tema, relativi sia a come e quando sia meglio ‘prendere il sole’ che a quali alimenti e integratori siano alleati dell’abbronzatura, con un occhio di riguardo ad anziani e bambini.

O, ancora, in luglio è stato dedicato spazio a chi decide di cimentarsi nello sport durante l’estate, con indicazioni per prepararsi al meglio all’attività, evitando di farsi male, nonché informazioni su quali alimenti sia preferibile consumare.

Per il mese di agosto, infine, sono stati inseriti dei suggerimenti dedicati alla partenza e al rientro dalle vacanze, per vivere questi momenti con serenità e senza stress.

Un modo per trarre il massimo dell’estate, stando bene.

Scarica qui la guida per un'estate di benessere: https://www.affidea.it/it/pg/summer-book-2024/

La salute non va in vacanza

Per quanto riguarda salute e prevenzione, e tenendo conto del fatto che debbano rimanere una priorità anche in estate, i Centri Affidea rimarranno aperti anche durante il mese di agosto.

Poter contare su questa certezza rende più facile e meno stressante effettuare quei check up e controlli necessari al mantenimento del proprio benessere.

Potendo vantare numerosi servizi a disposizione dei pazienti tra Diagnostica Avanzata e Visite Specialistiche Ambulatoriali: Risonanza Magnetica, RX, MOC, Mammografia, Allergologia, Cardiologia, Dermatologia, Dietologia, Ecocolordoppler, Ecografia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia e Ostetricia, Senologia, Medicina estetica, Neurologia, Nutrizionistica, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Proctologia, Psichiatria, Reumatologia, Urologia.

Per il periodo estivo tra Giugno e Luglio, i vari centri propongono tra l’altro pacchetti dedicati.

In particolare le sedi Affidea in zona Tiburtina e Monterotondo promuovono il check up delle patologie addominali, con l’eco addome completo a € 70,00 e la visita gastroenterologica a € 60,00.

Ma non finisce qui. I Centri Affidea in zona Tiburtina, Tuscolano e Monterotondo, hanno anche ideato altri pacchetti specifici.

Il pacchetto ginecologia, che comprende visita ginecologica, ecografia e pap-test, è disponibile al prezzo totale di €120,00.

Vi sono, poi, tre pacchetti rivolti all’ambito senologico.

Il primo è comprensivo di visita senologica ed ecografia, al costo di € 100,00.

Nel secondo, vengono effettuate visita senologica, ecografia mammaria e mammografia 2D al prezzo di € 110,00; è, inoltre, possibile aggiungere la MOC al costo di € 30,00. Il terzo pacchetto include visita senologica, ecografia mammaria e mammografia 3 a € 130,00. Anche in questo caso, si può aggiungere la MOC a € 30,00.

Infine, il pacchetto cardiologico comprende visita cardiologica, elettrocardiogramma ed ecocardio al costo di € 105,00.(https://affidea.it/it/art/per-un-estate-all-insegna-della-prevenzione)

Ad agosto, invece, il focus si sposterà sulla diagnostica, promozionando in modo particolare: RM, TAC, RX ed ecografie.

Maggiori informazioni sono disponibili visitando il sito Affidea e selezionando il Centro d’interesse.