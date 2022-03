Prevenzione e salute: ecco un utile regalo per la Festa del Papà

Archiviata la Festa della Donna, è tempo di proiettarsi alla prossima festività.

Approfittiamo allora della Festa del Papà del 19 marzo, per fare un regalo davvero utile agli uomini, che siano padri o no: con un budget di 10 € possiamo regalare la prevenzione!

La Prevenzione, un regalo meraviglioso

È ormai assodato che prevenire è meglio che curare! E se è vero che gli uomini sono sempre un po' restii a farsi controllare, questa è davvero un’ottima occasione per invertire la tendenza!

E allora, non c’è niente di meglio che farlo con un Check-Up, decidendo di prendersi cura di sé!

Che fare, dunque? Pensiamo alla salute, a partire dalla prostata.

Check-Up Prostata: una tariffa agevolata per la Festa del Papà

Ecco cosa ci serve: un bel Check-Up della prostata! E siamo fortunati, perché Lifebrain Gruppo Cerba HealthCare Italia ci viene in aiuto, proponendo, proprio in occasione della Festa del Papà nei centri del Lazio (che sono più di 50) una tariffa agevolata per eseguire un Check-Up che permette l’identificazione precoce dei disturbi a carico della prostata attraverso il dosaggio del PSA (Antigene Prostatico Specifico).

Sono tre, quindi, le questioni da approfondire.

Partiamo dal Check-Up: questo avviene tramite prelievo venoso grazie al quale viene misurato il livello di PSA, il principale indicatore per la rilevazione di eventuali problemi alla prostata. Con un solo prelievo, il Check-Up va ad analizzare sia il PSA Totale che quello Libero, il cui rapporto aumenta la specificità dell’esame.

Lo abbiamo già detto, la popolazione maschile è “meno attenta” alla prevenzione, soprattutto verso quelle patologie particolarmente pericolose che possono insorgere a partire dai 40 anni in poi. Ecco perché correre subito in uno dei centri Lifebrain Gruppo Cerba Healthcare Italia!

Poi, un breve focus su Lifebrain Gruppo Cerba HealthCare Italia. Un’azienda leader nel campo della Medicina di Laboratorio, che può contare su un network integrato di oltre 400 strutture in Italia, tra laboratori, poliambulatori e centri prelievo, in grado di coniugare innovazione tecnologica, competenze, qualità e flessibilità. La condivisione di protocolli, tecnologie ed esperienza consentono di fornire un servizio d’eccellenza dedicato a ogni cittadino.



Terzo dettaglio da non lasciarsi sfuggire, è il coupon con uno sconto del 20% su tutte le prestazioni specialistiche (dalla cardiologia, ginecologia, agli esami strumentali come ecografie, mammografie e cosi via) valido fino al 31 maggio 2022. Il coupon sarà scaricabile dal sito web e consegnato il 19 marzo a tutti gli uomini che decideranno di effettuare Check-Up Prostata approfittando della tariffa agevolata! Poi basterà mostrarlo in uno dei poliambulatori del Gruppo, che sono più di 15 e dislocati su tutto il territorio romano! Un vero gesto d’amore, perché il coupon, oltre a essere valido su ogni specialistica, può essere utilizzato da ogni membro della famiglia

Prevenzione al primo posto: ecco dove effettuare il Check-Up Prostata a tariffa agevolata

Insomma, papà o non papà, i nostri 40 anni li abbiamo belli che raggiunti e superati e diventa evidente che questo regalo è proprio il caso di farcelo.

E allora, visto che la prevenzione è uno dei punti cardine della mission e dell’operato di Lifebrain Gruppo Cerba HealthCare Italia, ci basterà recarci in uno dei tanti centri presenti sul territorio laziale ed effettuare il Check-Up.



Scopri tutti i centri Lifebrain Gruppo Cerba Healthcare del Lazio e tutti i poliambulatori per usufruire del tuo coupon sconto.